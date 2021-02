Hill: администрации Байдена придётся решать вопрос о замене для МКС

Несмотря на все сложности, Пентагон планирует вскоре приступить к сооружению первой военной станции в космосе. Кроме того, новой администрации Джо Байдена придётся решить вопрос о том, будет ли строиться замена для стареющей МКС? И если в этому году принять это важнейшее решение не получится, то и новой станции не суждено будет появиться — учитывая, что времени на её строительство потребуется очень много, пишет The Hill.

Несомненно, одним из «самых впечатляющих достижений человечества» можно считать современные космические станции, отмечает The Hill. Расположенная на орбите Международная космическая станция (МКС) появилась в результате сотрудничества «Роскосмоса» и NASA. Кроме того, свой вклад в реализацию международной программы вносят Канада, Япония, Евросоюз и некоторые другие страны. Однако будущие перспективы для МКС пока окончательно не определены, причём многое зависит от тех решений, которые будут приняты в этом году в Вашингтоне, подчёркивается в статье.



Общая стоимость МКС уже составила более $150 млрд, что в пять раз больше совокупных бюджетов NASA и «Роскосмоса». И конечно, создавать что-то ей на замену тоже будет невероятно сложно и дорого, прогнозирует The Hill: «Вероятно, ради строительства новой станции придётся отказаться от наблюдений за Землёй, от полётов человека на Луну и Марс и от исследований открытого космического пространства».



Следует отметить, что в настоящий момент около 75% расходов на МКС несут Соединённые Штаты, которые ежегодно тратят на это от $3 млрд до $4 млрд, говорится в статье. Россия запустила первые компоненты МКС на орбиту в 1998 году, а к 2010 году станция стала в полной мере работоспособной. Изначально планировалось, что она проработает 15 или 20 лет, после чего её заменят. Однако этим планам не суждено было осуществиться, констатирует The Hill.



Администрация Дональда Трампа в своё время сделала ставку на программу «Артемида», решив передать строительство околоземных космических станций из государственного в частный сектор — а государственные средства сосредоточить на создании лунной орбитальной станции и на высадке человека на Луну. Причём некоторые страны уже согласились вложить средства в строительство американской лунной станции, отмечается в статье. Поэтому сейчас не совсем понятно, каким образом они смогут одновременно выделить деньги ещё и на строительство новой МКС стоимостью $100 млрд. И если реализация программы «Артемида» не будет отложена, то вся финансовая нагрузка по созданию новой МКС ляжет на США, предупреждает The Hill.



В настоящий момент МКС служит на орбите уже более 20 лет, поэтому её экипажу приходится быть постоянно наготове, подчёркивается в статье: «Когда там обнаружили медленную утечку воздуха, то астронавт заткнул для начала отверстие пальцем, а потом заклеил скотчем. Они уже не первый раз удерживают воздух на МКС при помощи клейкой ленты, и вряд ли это была последняя утечка до 2030 года». И это не говоря уже об опасности столкновения с космическим мусором, отмечает автор.



Срок службы МКС можно немного продлить благодаря особенностям её конструкции, которая позволяет по частям заменять отдельные старые детали, например, солнечные панели. Поэтому NASA, «Роскосмос» и другие зарубежные партнёры договорились о продлении срока её эксплуатации до 2028-го, а возможно, и до 2030 года — что уже на 8—10 лет превысит её эксплуатационный ресурс, подчёркивается в статье. Если же заменять МКС на равнозначную станцию, то первоначальные работы следует начинать уже в нынешнем году, предупреждает The Hill: «Если в 2021 году работы по замене не начнутся, то шансов на создание аналогичной станции к 2028-му или 2030 году будет значительно меньше».



И хотя «Роскосмос» согласился участвовать в эксплуатации МКС до 2030 года, российская сторона при этом дала понять, что если США закроют там свои сегменты — тогда Россия отстыкует собственные модули и будет использовать их либо отдельно, либо в партнёрстве с кем-то ещё, помимо американцев, говорится в статье. Тогда это будет уже российская МКС, отмечает автор: «В этой стране хорошо помнят, что первые космические станции были российскими и что космическая станция «Мир» работала 14 лет до появления МКС». До сих пор сохраняется и возможность создания новой российской космической станции в партнёрстве с другими странами.



Если же предположить, что Америка не будет строить замену для МКС, тогда главная стратегия Вашингтона останется прежней: заменить МКС частными космическими станциями, сообщается в статье. Некоторые американские компании уже начали работу в этом направлении, хотя большинство из них используют МКС в качестве основы. В частности, ведущая частная американская компания, занимающаяся строительством собственной станции, носит название Axiom Space. Она отдаёт космические пуски на субподряд Space X, а строительство модулей — корпорации Thales Alenia, пишет The Hill.



Согласно плану, станция Axiom Space будет включать три модуля и поначалу будет пристыкована к МКС, а в конце 2020-х годов ее отстыкуют. Компания планирует использовать один из этих модулей как рабочий, второй — для проведения экспериментов и производства работ, а третий — в качестве «роскошного курорта», говорится в статье. В прошлом году NASA уже выделила для Axiom Space $140 млн в качестве финансовой помощи на строительство первого модуля. В этом году компания планирует принимать на борту МКС киностудию Universal Studios и Тома Круза, а в 2022 году отправит на станцию трёх космических туристов, каждый из которых уже заплатил за недельный полёт $55 млн, сообщает The Hill. Другие американские частные космические компании, такие как Sierra Nevada Corp., Nano Racks и Bigelow, тоже идут по её стопам.



При этом следует отметить, что мощное противодействие американских деловых кругов из оборонной промышленности помешало развитию космического сотрудничества между США и Китаем, подчёркивается в статье. В 2011 году в США даже был принят закон, по сути дела, фактически запрещающий такое сотрудничество. Естественно, Китай не стал ждать и приступил к реализации своей космической программы самостоятельно, без участия американцев, пишет The Hill.



Новая китайская программа, в частности, включает запуски различных спутников, а также полёты на Луну и другие планеты. В 2011 году Китай создал собственные космические станции «Тяньгун 1» и «Тяньгун 2», а в 2021 году начнёт строительство новой многомодульной станции «Тяньгун 3», которая будет по структуре похожа на МКС. Её планируется ввести в эксплуатацию уже в 2022 году, говорится в статье: «Там смогут работать астронавты из европейских и других стран, причём эта станция будет эксплуатироваться ещё много лет после деактивации МКС».



В то время как в США к числу «самых важных событий последнего времени в космической политике» можно отнести создание американских Космических войск, главная задача которых — защищать системы космического базирования США. Конечно, трудно было бы себе представить, что командование космических войск при этом не задумывалось и о создании собственной военной космической станции, отмечает автор: «NASA давно уже сотрудничает с военными, а Вооружённым силам США принадлежит наибольшее количество спутников. Однако космической станции у них нет, хотя разговоры об этом идут ещё с 1960-х годов».

В прошлом году отдел инноваций Министерства обороны США передал компании Sierra Nevada контракт на строительство необитаемого Орбитального форпоста под названием Orbital Outpost, где сможет разместиться военный экипаж. Этот форпост планируется создавать на базе проекта нового грузового корабля, первый полёт которого также запланирован на 2021 год. «Очевидно, это положит начало превращению корабля в военную космическую станцию», — сообщается в статье.



В итоге, если все планы удастся реализовать, то в этом году должно начаться строительство новой китайской космической станции, а также американской коммерческой космической станции, в то время как Пентагон приступит к сооружению первой военной станции в космосе. «Возможно также, что мы узнаем что-то новое о будущей космической станции русских», — предполагает автор.



Но самое важное, по его мнению, заключается в том, что новой администрации Байдена надо будет решить принципиальный вопрос о том, будет ли в Соединённых Штатах строиться замена для МКС в ближайшем будущем или нет. Если же такое решение в Вашингтоне в этом году не примут — это будет означать, что и новой станции тоже не суждено появиться, поскольку времени на её строительство потребуется ещё очень много, заключает The Hill.