Times: прах исполнителя роли Скотти из «Звёздного пути» тайно доставили на МКС

Предприниматель Ричард Гэрриот спрятал частицы праха актёра «Звёздного пути» Джеймса Духана на Международной космической станции по просьбе его сына Криса Духана, передаёт The Times. Отмечается, что Гэрриот сделал это ещё в 2008 году, когда отправился на МКС в качестве туриста, однако рассказать об этом смог лишь сейчас.

Частицы праха канадского актёра, наиболее прославившегося после исполнения роли Монтгомери «Скотти» Скотта в культовом телесериале «Звёздный путь», Джеймса Духана были тайно спрятаны на Международной космической станции, сообщает The Times.

Частицы праха Духана прошли более 2 млрд км в космосе и обратились вокруг Земли около 70 тыс. раз благодаря тому, что в 2008 году на МКС их спрятал американский предприниматель и разработчик компьютерных игр Ричард Гэрриот по просьбе сына актёра Криса Духана.

«Это было совершенно секретно, — заявил в интервью изданию Гэрриотт. — Его семья была очень рада тому, что прах там оказался, но мы все были разочарованы тем, что так долго не могли публично об этом говорить. Сейчас для этого прошло достаточно времени».

Как напоминает The Times, в 2007 году частицы праха Духана отправились в космос на борту ракеты, после чего были сброшены обратно на Землю с парашютом. В 2008 году урну с частицами его праха не смогла вывести на орбиту ракета-носитель Falcon 1.

Однако, стремясь выполнить просьбу отца, умершего в 2005 году в возрасте 85 лет, который пожелал, чтобы его прах совершил космическое путешествие, Крис Духан связался с Гэрриоттом за несколько дней до того, как предприниматель на 12 дней должен был отправиться на МКС в качестве туриста.

Так как у него не было времени оформить всё официально, Гэрриотт распечатал три открытки с фотографией Духана, заламинировал их, вложив между открыткой и защитной плёнкой частицы праха. Открытки космический турист вложил в файлы с данными о полёте, на которые ранее получил разрешение. В итоге Гэрриотт попросил семью Духана оставить всё в тайне, опасаясь проблем с российским и американским космическими агентствами.

«Ричард сказал: «Мы должны сохранить это в тайне на какое-то время», и вот мы здесь, 12 лет спустя. То, что он сделал, было очень трогательно. Это так много значило для меня и моей семьи, и так много значило бы для моего отца, — признался Крис Духан. — У моего отца было три страсти: космос, наука и поезда. Он всегда мечтал отправиться в космос».

Как отмечает The Times, одна из открыток висит на стене в доме Духана в Калифорнии. Вторую Гэрриотт отправил в открытый космос и она сгорела в атмосфере Земли, как и частицы в 2012 году, отправленные в космос компанией SpaceX. А третья до сих пор находится на модуле МКС «Коламбус», где её спрятал предприниматель.