CBC News: российские космонавты подготовили МКС к замене модуля

Два российских космонавта с МКС — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос для подготовки к замене модуля «Пирс», сообщает CBC News. Выход продлился 48 минут: как отмечает издание, в качестве шлюза впервые за всю историю МКС использовался модуль «Поиск».
В минувшую среду два российских космонавта совершили 48-минутный выход в открытый космос через модуль «Поиск», установленный на МКС, сообщает CBC News. Это было сделано в рамках подготовки к отсоединению такого же модуля «Пирс», который предстоит заменить на новый.
В операции принимали участие командир 64-й экспедиции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Выход в открытый космос был для них первым: издание отмечает, что за два дня до этого космический корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил на МКС четверых астронавтов.
Как пишет CBC News, модуль «Поиск» был установлен на МКС ещё 11 лет назад, однако ни разу до этого не использовался в качестве шлюза для выхода в открытый космос. Перед выходом космонавты потратили час на то, чтобы удостовериться, что «Поиск» можно безопасно использовать как шлюз.
Проверка «Поиска» не выявила никаких повреждений и наличия посторонних объектов, сообщает издание. После этого начался сам выход в открытый космос, в ходе которого космонавты забрали специальный стеллаж с модуля «Пирс» и отсоединили телеметрический кабель, соединявший «Пирс» с модулем «Звезда». Затем этот кабель был присоединён к «Поиску». Помимо этого космонавты переместили детектор воздействия продуктов сгорания и забрали с собой платформу для исследования микрометеоритного воздействия.
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