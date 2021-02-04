Mining: если не договориться в рамках ООН, Луна станет новым Диким Западом

Россия и Китай уже ведут сотрудничество по развитию космических инициатив и строительству базы на Луне, пишет Mining. Так что США лучше бы вместо своей программы Artemis заняться созданием общих международных рамок по использованию внеземного пространства, ведь гонка в космосе уже началась, отмечает автор статьи.

Как предвещают эксперты, Россия и Китай могут объединить силы, чтобы сдержать попытки США доминировать во внеземном пространстве, пишет Mining.

Так, администрация Дональда Трампа объявила, что к 2024 году американские астронавты вернутся на Луну. Также Штаты сделали космические силы подразделением вооружённых сил и приняли программу Artemis, которая побуждает частных лиц стремиться к разработке спутника Земли и других космических объектов с коммерческими целями.

«К несчастью, администрация Трампа лишь усугубила угрозу для национальной безопасности и рискнула экономическими возможностями, которые хотела гарантировать себе в открытом космосе, когда не стала брать в партнёры Россию и Китай», — приводит издание слова своего собеседника — специалиста по космосу. По его словам, теперь Россия и Китай пришли к сотрудничеству в космосе.

Россия была в этом вопросе первой, отмечает автор статьи, когда «Роскосмос» сравнил эту политику США с колониализмом. Китай же стал первым, кто взял пробы грунта с обратной стороны Луны. И теперь Пекин и Москва собираются вместе строить исследовательскую базу на Луне.

Как отмечает автор статьи, Китай был исключён из космического миропорядка, но сейчас Штаты должны найти с ним путь к сотрудничеству. Как отмечают эксперты, если уж Штаты смогли сотрудничать с Советским Союзом в освоении космоса, то и с Китаем сегодня тоже смогут.

По мнению экспертов, Джо Байдену лучше отойти от соглашений Artemis Трампа и больше внимания уделить инициативам в рамках ООН, сконцентрироваться на многостороннем формате, который гарантировал бы защиту сфер общих интересов и при этом обеспечил бы коммерческие возможности. «Без международных рамок, которые включали бы все самые активные в космосе страны, Луна может стать новым Диким Западом», — приводит автор статьи мнение своих собеседников-экспертов.

И такая гонка уже идёт. NASA планирует построить постоянную базу на орбите Луны, а оттуда — базу на Луне, где можно добывать ресурсы. «Роскосмос» тоже говорил о планах по созданию лунной базы в ближайшие 20 лет, а Путин заявил о скором полёте на Марс.

Но помимо крупных держав «вскочить на борт лунных разработок» хотят и мелкие. Так, Люксембург одним из первых заговорил о возможности добычи ресурсов на космических объектах. Там создали космическое агентство, цель которого — продвигать сотрудничество и инициативы в этой сфере. Один из проектов по получению безотходной ядерной энергии оценивают в триллионы долларов.



Своими проектами заняты и Индия, и Канада. Среди возможных сфер деятельности авторы статьи называют добычу ресурсов на астероидах, утилизацию космического мусора, строительство первых поселений на Марсе. Так, есть информация, что через несколько лет может появиться первый двигатель на термоядерной энергии, а он способен быть в четыре раза мощнее атомного, использует более лёгкое, дешёвое и безопасное топливо. Так что корабль на термоядерном топливе мог бы достигнуть пояса астероидов всего за 7 месяцев, довезти астероид до земной орбиты, где его было бы гораздо проще разобрать на ресурсы, пишет Mining.