Euronews: Евросоюз планирует запустить 600 новых спутников для улучшения связи

На 13-й Европейской космической конференции еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал о новом масштабном проекте, в рамках которого планируется запустить более 600 спутников, чтобы обеспечить широкополосную связь в самых отдалённых уголках ЕС и «зонах операций». Этот проект пока находится на стадии разработки, но должен быть реализован уже в ближайшее десятилетие, передаёт Euronews.

Евросоюз запускает очередную группировку спутников с Земли. Они позволили осуществить программы «Галилео» и «Коперник». Теперь еврокомиссар, отвечающий за космическую политику, хочет разработать новый масштабный проект. Тьерри Бретон выступил на 13-й Европейской космической конференции в Брюсселе. А генеральный директор компании Arianespace Стефан Израэль сообщил, что главная цель этого проекта — улучшить широкополосную связь в интересах граждан.



СТЕФАН ИЗРАЭЛЬ, гендиректор Arianespace: Эти группировки находятся на низкой орбите. Поэтому они будут, в основном, использоваться для подключения пользователей на отдалённых или изолированных территориях, где оптическое волокно слишком дорого. Даже в Европе есть места, достать которые может сигнал только со спутника — например, борт самолёта или лодки, а завтра это будет автомобиль без водителя.



Этот проект находится на стадии разработки. Он потребует отправки на расстояние от 500 до 1000 километров от Земли более 600 спутников, первые из них взлетят до 2027 года. Европейское космическое агентство надеется, что оно начнёт оказывать европейцам новые телекоммуникационные услуги ещё до конца нынешнего десятилетия.



Этот технологический проект призван служить развитию экономики. Но есть в нём и политическая составляющая: он будет обеспечивать стратегическую независимости Евросоюза.

СТЕФАН ИЗРАЭЛЬ: Например, новые средства телекоммуникации могут быть использованы для обеспечения безопасности или обороны. В зонах операций местная связь не всегда доступна или устойчива, особенно если там происходят стихийные бедствия или идёт конфликт. А наши группировки могли бы предоставлять надёжную коммуникацию. Это позволит нам сохранять наш суверенитет. Другой пример — «облачные» технологии. Наши спутники могут быть использованы для передачи и хранения данных. Всё это будет исключительно европейским — и следовательно, мы не будем зависеть от других и искать других решений.



Из семилетнего бюжета ЕС более 13 миллиардов евро предполагается ассигновать на космическую политику. Ей никогда ещё не оказывалась столь большая поддержка. Бретон призвал действовать смелее, с опережением и даже риском, чтобы закрепить ведущие позиции в космосе. Этому призыву внял генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер.



ЯН ВЕРНЕР, гендиректор Европейского космического агентства: Европа не должна бояться неудачи, это ведь не конец истории! Неудача — это просто промежуточный результат, позволяющий извлечь урок и продолжать движение в будущее. Чтобы быть в авангарде, нужно не копировать достижения других, а вкладывать усилия в собственные. Неудача может предложить волшебную формулу успеха!



Тьерри Бретон призывает разработчиков действовать быстро. Еврокомиссар надеется представить свой околоземный проект в течение нынешнего года, а затем планировать освоение далёкого космического пространства.



Дата выхода в эфир 13 января 2021 года.