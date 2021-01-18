Fox News: испытания новой ракеты-носителя NASA закончились преждевременно

В американском космическом агентстве провели испытания двигателей новой ракеты-носителя Space Launch System, которая, как планируется, будет доставлять астронавтов к Луне. Однако, как сообщает Fox News, вместо запланированных 8 минут двигатели выдержали под огневой нагрузкой только одну минуту.

В NASA провели огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System. Однако, как пишет на своём сайте Fox News, вместо ожидаемых 8 минут двигатели проработали всего одну.

Эта ракета-носитель, как ожидается, сыграет важную роль в программе США по возвращению астронавтов на Луну до 2024 года.

Испытания четырёх двигателей RS-25 прошли в космическом центре NASA в Миссисипи. За вибрацией двигателей, температурой, шумами и нагрузкой следили около 1400 датчиков.

Пока непонятно, почему двигатели проработали меньше заявленного. Неделю назад разработчики говорили, что им нужно, чтобы испытания длились как минимум 250 секунд, чтобы они могли собрать необходимые данные.

Впрочем, в официальном заявлении испытатели сказали, что автоматика работала должным образом. Сами испытания тоже проходили в автоматическом режиме, так что как раз компьютер и завершил испытания раньше времени ради безопасности двигателей.

Как отмечает автор статьи в Fox News, изначально первые полёты Space Launch System были запланированы на 2017 год, но постоянно откладывались, в том числе из-за нехватки денег.