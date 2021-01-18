Fox News: испытания новой ракеты-носителя NASA закончились преждевременно

11:29
Премьер Греции сделал вторую прививку от COVID-19
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
11:22
Иммунолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией
Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого в крови есть антитела.
11:20
«РБ Спорт»: РПЛ могут сократить до 12 клубов
Формат Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть изменён.
11:19
В России могут упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов на стройки
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки.
11:19
В Москве за сутки выявили более 3 тысяч случаев коронавируса
В Москве в течение суток зафиксировали 3679 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
11:13
В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавируса
В России в течение суток у 22 857 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 3 591 066 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
11:13
Боброва поблагодарила Жулина на пощёчину пятилетней давности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва вспомнила эпизод на чемпионате Европы 2016 года.
11:06
В России установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году
Объём выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка, говорится в отчёте аналитического центра «ДОМ.РФ».
11:04
Синоптики рассказали об оттепели в Москве к концу недели
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
11:00
Депутат Госдумы поддержал выбор «Катюши» для использования на ОИ вместо гимна России
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин одобрил предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) заменить песней «Катюша» национальный гимн на Олимпиаде в Токио.
10:59
Вирусолог оценил ситуацию с гриппом в России
Профессор-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с гриппом в России.
10:54
МИД Китая оценил выход России из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала выход России из Договора по открытому небу (ДОН).
10:52
Путин поручил скорректировать нацпроекты и программы
Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать национальные проекты и программы до 1 апреля.
10:47
Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала о полезных свойствах имбиря.
10:44
Количество спортсменов на церемонии открытия Игр в Токио сократят почти вдвое
Численность участников церемонии открытия Олимпиады в Токио будет сокращена.
10:41
В Москве рассказали, при какой температуре ученики могут не ходить в школу
В пресс-службе столичного Департамента образования и науки рассказали, при какой температуре школьники и учащиеся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения.
10:38
Гендиректор Рубашко высказался о желании «Сочи» попасть в Европу
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался подтвердить информацию, что владелец клуба Борис Ротенберг поставил перед командой задачу отобраться в Лигу Европы по итогам сезона.
10:37
Глава Бурятии утвердил состав и структуру нового правительства
Глава Бурятии Алексей Цыдёнов утвердил состав и структуру нового правительства вместо ранее отправленного в отставку.
10:28
NBC: в Иране бизнесмена из США приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж
В Иране суд приговорил американского бизнесмена Эмада Шарги к десяти годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.
10:27
«Матч ТВ»: Ротенберг ждёт от «Сочи» выхода в Лигу Европы
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поставил перед командой задачу выйти в Лигу Европы по итогам чемпионата России в сезоне-2020/21.
10:19
В ГД оценили идею включить в УК новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT предложение включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников.
10:18
Арустамян: Бистрович перейдёт из ЦСКА в «Гёзтепе» на правах аренды
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Гёзтепе», который находится в середине турнирной таблицы чемпионата Турции.
10:15
В России за сутки проведено более 370 тысяч тестов на коронавирус
В России за сутки проведено 373 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
10:10
Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе перенесли
Верховный суд Башкирии отложил на 29 января рассмотрение дела об изнасиловании дознавательницы тремя коллегами в отделе полиции Уфы, передаёт РИА Новости.
10:02
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:00
Боксёр Проводников принял вызов бойца Багаутинова
Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников принял вызов от экс-бойца UFC Али Багаутинова.
09:54
Турецкие спасатели возобновили поиски моряков с затонувшего сухогруза
Спасательные службы Турции возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем, пишет Hurriyet.
09:50
В Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта в феврале
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.
09:49
Тренер «Питтсбурга» поддержал испытывающего проблемы с результативностью Малкина
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре форварда Евгения Малкина.
09:38
Наставник «Вашингтона» указал на приведшие к поражению от «Питтсбурга» ошибки
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение по буллитам от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:36
На Украине выявили 3034 новых случая коронавируса за сутки
На Украине выявили 3034 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 163 716 случаев инфицирования коронавирусом.
09:24
Дончич опередил Джордана по числу трипл-даблов в НБА
«Даллас Маверикс» уступил на своей площадке «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 101:117.
09:24
Израиль нанёс авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.
09:15
Пионер UFC Вэрлэнс умер от коронавируса
Один из первых бойцов UFC Пол Вэрлэнс скончался после месяца борьбы с COVID-19.
09:13
Премьер Японии намерен стремиться к мирному договору с Россией
Правительство Японии будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая заключение мирного договора, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента.
09:03
Тарасов назвал условия своего прихода в политику
Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что готов к политической карьере.
09:02
В Германии за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 7141 человека. Общее число зарегистрированных в ФРГ случаев COVID-19 возросло до 2 040 659.
08:53
Овечкин объяснил поражение от «Питтсбурга» тем, что «Вашингтон» ещё не проснулся
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение по буллитам от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:50
Из-за аварийной посадки самолёта во Владивостоке начата проверка
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки из-за аварийной посадки самолёта во Владивостоке.
08:38
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 96
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 96.
08:37
В ВОЗ уточнили, как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как долго инфицированные коронавирусом остаются заразными.
08:27
В Индии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса
В Индии за сутки выявили 13 788 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 571 773.
08:15
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 18 января.
08:03
Ночь на 18 января стала самой холодной в Москве за четыре года
Ночь на понедельник, 18 января, стала самой холодной в Москве за последние четыре года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
07:54
Врач рассказал о соблюдении масочного режима во время крещенских купаний
Во время крещенских купаний в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице необходимо соблюдать масочный режим, рассказал врач-инфекционист профессор Николай Малышев.
07:36
Число случаев коронавируса в мире превысило 95 млн
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 95 003 533. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
07:20
На юге Западной Сибири прогнозируется аномально тёплая погода
Температура выше нормы на 8—12 °С ожидает жителей Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев и Хакасии в течение недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
07:02
В Аргентине за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
В Аргентине за сутки выявили 7264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 1 799 243.
06:43
В Москве 18 января ожидается до -22 °С
В Москве в понедельник, 18 января, ожидается до -22 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
06:21
Во Владивостоке самолёт совершил аварийную посадку
Самолёт DHC-6 авиакомпании «Аврора» совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет. Об этом сообщили в международном аэропорту Владивостока.