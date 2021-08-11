SCMP об учениях России и Китая: проверят на деле плоды модернизации армии КНР и помогут набраться опыта

На северо-западе Китая проходят совместные военные учения России и КНР «Запад/Взаимодействие — 2021», участники которых будут отрабатывать инновационные боевые тактики и применять новейшие вооружения Поднебесной, сообщает South China Morning Post. Эксперты отмечают, что благодаря манёврам с более опытным в ведении боя партнёром китайская армия сможет проверить на деле плоды своей модернизации и усовершенствовать систему подготовки войск.

В понедельник 9 августа в северо-западной части КНР начались совместные военные учения России и Китая, пишет South China Morning Post. В манёврах «Запад/Взаимодействие — 2021», которые проходят в Нинся-Хуэйском автономном районе и должны продлиться пять дней, принимают участие более 10 тыс. военнослужащих. Они испытают новейшие боевые тактики Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вооружения Поднебесной.

Заместитель командующего войсками Западного округа НОАК генерал-лейтенант Лю Сяоу, возглавляющий китайские силы, участвующие в манёврах, рассказал СМИ, что учения будут включать в себя отработку инновационных боевых тактик, таких как оперативное десантирование войск и тяжёлой техники, удары по дальним целям с истребителей J-16 и применение беспилотников. По словам Лю, 81% вооружений, используемых в ходе манёров, относится к категории «новейших». С ними российские войска будут работать впервые.

«Сюда входят J-20 (истребитель-«невидимка». — ИноТВ), KJ-500 (авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения. — ИноТВ) и J-16, а также разведывательные и ударные беспилотники и новая бронетехника», — отметил китайский генерал.

Учения «Запад/Взаимодействие — 2021» проходят в пустыне Гоби на полигоне Цинтунся. Для Китая это первые совместные манёвры с начала пандемии.

«Для российских войск это также первый раз, когда они используют так много новых китайских вооружений в масштабных учениях. Это, определённо, поможет повысить эффективность их совместных операций с коллегами из НОАК и уровень боеготовности», — прокомментировал военный аналитик из Пекина Чжоу Чэньмин.

По мнению эксперта, применение передовых вооружений и масштабы учений говорят о стремлении Китая к устрашению экстремистских и террористических сил в Центральной Азии. «Это предупреждение не пересекать китайские границы», — полагает Чжоу.

Как объяснил генерал-лейтенант Лю Сяоу, китайские войска «разработали объединённый контртеррористический механизм, который распространяется на четыре сферы: информацию на поле бое, разведку, командование и логистику. Это поможет скоординировать действия каждого самолёта, артиллерийской установки, бронемашины и даже отдельно взятого бойца».

Бывший инструктор Военно-морской академии Тайваня в Гаосюне Люй Лиши подчёркивает, что у российской армии больше опыта в реальных боевых действиях, чем у НОАК. Поэтому в учениях будут испытаны плоды модернизации и подготовки китайских вооружённых сил за последние десятилетия.

«Система, которая связывает между собой командование, информацию на поле боя, разведку и логистику, была вдохновлена системой вертикального командования в современных концепциях ведения боя в США и других западных странах», — объяснил Люй. Также он обратил внимание, что Россия — единственная мировая держава, желающая принимать участие в совместных учениях с НОАК.

Как считает эксперт, взаимодействие с Россией в манёврах поможет китайским войскам усовершенствовать их систему подготовки, которую, вероятно, будут проходить участники так называемой синей армии. Представители этих формирований, тщательно изучающие действия американских военных, регулярно выступают гипотетическими противниками НОАК («красной армии». — ИноТВ) в учениях, инсценирующих вооружённые противостояния с более опытными и лучше вооружёнными силами.