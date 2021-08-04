Global Times: Китай и Россия проводят учения для борьбы с хаосом, который после себя оставляют США

В ответ на то, что Вашингтон создаёт всё больше хаоса по всему миру, Пекину и Москве следует вместе объяснить Соединённым Штатам, что им больше не нужно вмешиваться во внутренние вопросы других регионов. Как пишет Global Times, совместные российско-китайские учения, запланированные на август, станут достойным ответом США, которые могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать отношениям Китая и России или даже единству и сплочённости Шанхайской организации сотрудничества.

С 9 по 13 августа Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на тренировочном полигоне Цинтунся, расположенном на северо-западе Китая. Как пишет Global Times, официальный представитель Министерства национальной обороны Китая старший полковник У Цянь рассказал, что темой предстоящих учений станет совместная защита региональной безопасности и стабильности.

Учения будут представлять собой воздушно-наземную интегрированную совместную операцию, и их главной мишенью станут силы, которые угрожают региональной безопасности, а именно «три силы»: терроризм, экстремизм и сепаратизм. Данные «три силы» до сих пор представляют собой главную угрозу в государствах Центральной Азии, Китае и России, поэтому Пекину и Москве необходимо укрепить единство в этом вопросе.

Как отмечает издание, эти учения не направлены против какой-либо третьей стороны. Однако некоторые американские СМИ излишне зациклены на совместных российско-китайских учениях. Так, в издании Newsweek появилась статья, где говорилось, что Китай и Россия проведут совместные учения «в тот момент, когда последние американские солдаты готовятся покинуть Афганистан». Автор статьи подчеркнул, что основные цели этих учений являются «и политическими, и тактическими».

«На самом деле именно Вашингтон создаёт массу проблем вокруг Пекина и Москвы. Его безответственное решение о выводе войск из Афганистана оставляет эту страну в состоянии хаоса. Нам также стоит помнить о том, что Вашингтон может попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплочённости Шанхайской организации сотрудничества. В ответ на то, что Вашингтон создаёт всё больше хаоса по всему миру, Пекину и Москве следует вместе объяснить Соединённым Штатам, что им больше не нужно вмешиваться во внутренние вопросы других регионов», — пишет автор Global Times.

Что же касается вопроса о том, связаны ли эти учения с ситуацией в Афганистане, ключевой момент заключается в том, будет ли Афганистан и дальше страдать от угроз со стороны вышеобозначенных «трёх сил».