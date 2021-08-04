Global Times: Китай и Россия проводят учения для борьбы с хаосом, который после себя оставляют США
С 9 по 13 августа Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на тренировочном полигоне Цинтунся, расположенном на северо-западе Китая. Как пишет Global Times, официальный представитель Министерства национальной обороны Китая старший полковник У Цянь рассказал, что темой предстоящих учений станет совместная защита региональной безопасности и стабильности.
Учения будут представлять собой воздушно-наземную интегрированную совместную операцию, и их главной мишенью станут силы, которые угрожают региональной безопасности, а именно «три силы»: терроризм, экстремизм и сепаратизм. Данные «три силы» до сих пор представляют собой главную угрозу в государствах Центральной Азии, Китае и России, поэтому Пекину и Москве необходимо укрепить единство в этом вопросе.
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