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Euronews: на учениях «Проворный дух — 2021» в Грузии провели показательные манёвры ВДВ
Полторы сотни десантников из разных стран приняли участие в показательных манёврах ВДВ, которые состоялись на базе Вазиани в Грузии в рамках учений «Проворный дух — 2021». В этих манёврах, посвящённых отработке боевого взаимодействия стран НАТО и союзников, принимают участие военные из 12 стран — членов альянса, а также Азербайджана, Грузии и Украины, передаёт Euronews.

На военной базе Вазиани недалеко от Тбилиси военнослужащие Грузии и США провели совместные показательные манёвры по военно-воздушным компонентам в рамках учений «Проворный дух — 2021». Отрабатывался сценарий захвата военного аэродрома с последующим развёртыванием там многонациональных сил союзников. 

В манёврах были задействованы три американских военно-транспортных самолёта «Геркулес», переброшенных с авиабазы в немецком Рамштайне — самом крупном объекте ВВС США за рубежом.

АРИ МАРТИН, офицер ВВС США: Во время обучения с нашими грузинскими партнёрами мы работаем над оперативной совместимостью, демонстрируя, что мы способны работать вместе — и что вместе мы сильнее. Я уверен: как и сегодня, мы можем быстро развернуть и быстро проявить свою боевую мощь в любой точке мира. 

Учения «Проворный дух — 2021» вызывают озабоченность у России. В Москве заявили, что следят за ними и примут все необходимые меры для защиты своих интересов. В манёврах принимают участие 12 стран — членов НАТО, а также Азербайджан, Грузия и Украина. 

Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года. 

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источник
Euronews Франция Европа
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