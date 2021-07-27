Euronews: учения «Проворный дух — 2021» в Грузии призваны повысить эффективность взаимодействия НАТО

15:22 Во Франции прокомментировали нападение на посольство Кубы в Париже Представитель МИД Франции заявил, что по факту нападения на посольство Кубы в Париже начато судебное расследование.

15:20 Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио Сборная России одержала победу над национальной команды Нидерландов в матче 1/4 финала мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

15:15 Россия передала США предложения по повестке переговоров о стратегической стабильности Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия передала США предложения по повестке переговоров о стратегической стабильности.

15:13 Россия сыграет с Китаем в полуфинале женского олимпийского турнира по баскетболу 3 × 3 Стал известен соперник женской сборной России в матче 1/2 финала турнира по баскетболу 3 × 3 на Олимпийских играх в Токио.

15:10 Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

15:06 В Румынии за сутки выявили 175 случаев коронавируса В Румынии за прошедшие сутки выявили 175 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

15:05 В Москве оценили эффективность упрощённой системы налогообложения Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что объём поступлений в городской бюджет от упрощённой системы налогообложения (УСН), применяемой малым и средним бизнесом, за I полугодие 2021 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

15:05 «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на август «Газпром» не стал бронировать новый объём дополнительных мощностей на август для транзита газа через Украину. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

15:04 Опрос показал отношение россиян к бодипозитиву Из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что более половины опрошенных жителей России (59%) никогда не слышали о таком явлении, как бодипозитив.

15:00 Эстонские шпажистки завоевали золото ОИ в командных соревнованиях Эстонские шпажистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

14:59 В Минсельхозе Подмосковья разработали меры поддержки для начинающих фермеров Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что ведомство разработало около 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона.

14:57 На Первом канале объяснили проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму.

14:55 В Удмуртии выявили 150 случаев COVID-19 за сутки В Удмуртии выявили 150 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 49 человек.

14:52 Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4 х 200 м кролем на ОИ в Токио Российские пловцы Михаил Вековищев, Иван Гирев, Михаил Довгалюк и Александр Красных вышли в финал эстафеты 4 х 200 м кролем на Олимпийских играх в Токио.

14:51 В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 441 881 В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 441 881.

14:46 В США заявили об отсутствии желания развязывать конфликт с Китаем Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем.

14:45 Байлз снялась с соревнований по спортивной гимнастике на ОИ в Токио Американка Симона Байлз выбыла из финала женского командного многоборья в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио из-за травмы.

14:41 Bild: пять человек пропали без вести после взрыва в Леверкузене Один человек погиб в результате взрыва на предприятии в немецком Леверкузене, ещё четверо получили серьёзные ранения, пять сотрудников числятся пропавшими, об этом, как пишет Bild, сообщил глава департамента строительства города Андреа Деппе.

14:41 Бах посетил финал женского командного многоборья в спортивной гимнастике на ОИ в Токио Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил финал женского командного многоборья в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

14:39 В Крыму проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте В Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.

14:36 Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на завтрак Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты могут навредить здоровью, если есть их натощак.

14:33 В Госдуме прокомментировали идею компенсации трат россиян на газификацию Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты на подведение газа к домовладению.

14:32 Около тысячи российских военных примут участие в учениях в Таджикистане Около 1 тыс. российских военных примут участие в трёхстороннем учении в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в мероприятиях задействуют почти 1,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана и 300 единиц вооружения и военной техники, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

14:32 В Госдуме рассказали об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева рассказала об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных семей.

14:30 Пригода и Чупков вышли в полуфинал ОИ на дистанции 200 м брассом Россияне Кирилл Пригода и Антон Чупков прошли в полуфинал турнира по плаванию на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.

14:25 Марокканский боксёр укусил соперника во время боя на ОИ в Токио Марокканский боксёр Юнесс Баала потерпел поражение от Давида Ньике из Новой Зеландии в поединке 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

14:19 Умер вокалист группы Metal Church Вокалист группы Metal Church Майк Хоу скончался в Калифорнии в возрасте 55 лет.

14:17 В ряде районов Приморья ввели особый противопожарный режим В ряде муниципальных образований Приморского края вводится особый противопожарный режим. Как сообщается на сайте правительства региона, соответствующее распоряжение подписала первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

14:12 IVI Originals заключил сделку со сценаристом Андреем Золотарёвым Онлайн-кинотеатр IVI начал сотрудничество со сценаристом Андреем Золотарёвым. По условиям эксклюзивного договора платформа получила приоритетное право выбирать работы сценариста для реализации.

14:10 Японский дзюдоист Нагасэ завоевал золото ОИ в Токио Японец Таканори Нагасэ завоевал золото турнира по дзюдо в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.

14:06 Чечня ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан, в частности, государственных служащих, работников туристической отрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ.

14:00 Чимрова вышла в полуфинал олимпийского турнира по плаванию на дистанции 200 м баттерфляем Россиянка Светлана Чимрова прошла в полуфинал турнира по плаванию на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио.

13:54 В Кремле отвергли идею турецкого профессора о сделке по Крыму Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею турецкого профессора о том, что Анкара могла бы признать Крым в обмен на признание Северного Кипра.

13:50 Колесников и Минаков квалифицировались в полуфинал ОИ в Токио на дистанции 100 м кролем Россияне Климент Колесников и Андрей Минаков квалифицировались в полуфинальные заплывы на дистанции 100 м кролем на Олимпийских играх в Токио.

13:47 Отказавшихся от вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы во Франции Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила, что те, кто откажется вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отстранены от работы.

13:45 Российские бадминтонисты Иванов и Созонов победили нигерийцев на ОИ в Токио Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завершили своё выступление на турнире по бадминтону на Олимпийских играх в Токио.

13:45 В Московском планетарии назвали даты пика метеорного потока Персеиды Метеорный поток Персеиды лучше всего будет просматриваться 12—13 августа, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

13:40 Мужская сборная России по баскетболу 3×3 узнала соперника по плей-офф ОИ в Токио Стал известен соперник мужской сборной России в матче 1/4 финала турнира по баскетболу 3×3 на Олимпийских играх в Токио.

13:40 В Кремле высказались о попытках Польши помешать «Северному потоку — 2» В Москве не понимают, почему Варшава так негативно относится к проекту «Северный поток — 2», который лишь поспособствует энергетической безопасности Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача о строительстве трубопровода.

13:39 В МИД России прокомментировали ситуацию в Тунисе В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Тунисе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

13:35 Штангистка Гурьева завоевала первую олимпийскую медаль для Туркмении Туркменская штангистка Полина Гурьева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на Олимпийских играх в Токио.

13:31 В сочинской сёрф-станции рассказали об объявлении по поводу платного «спасения на воде» Представитель сёрф-станции VODA высказался в беседе с RT по поводу объявления, установленного на платном пляже, что «спасения на воде» стоит 800 рублей.

13:30 Российская делегация сдала отрицательные тесты на коронавирус на ОИ в Токио В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявили, что все тесты на коронавирусную инфекцию у российской делегации на Олимпийских играх в Токио отрицательные.

13:28 Врач рассказал о причинах ухудшения слуха у переболевших COVID-19 ЛОР-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что последствием перенесённого COVID-19 может стать не только потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха.

13:21 В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за жары и высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

13:21 В Приморье зафиксировали более 100 дальневосточных леопардов На территории Приморья насчитали 110 взрослых дальневосточных леопардов. Это свидетельствует об устойчивом состоянии популяции, сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

13:20 Сборная России по тхэквондо досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио Сборная России по тхэквондо стала победителем медального зачёта на Олимпийских играх в Токио.

13:11 Песков прокомментировал победы россиян на Олимпиаде в Токио Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победы российских спортменов на Олимпийских играх в Токио.

13:11 МЧС предупредило об угрозе подъёма уровня рек в Хабаровском крае В двух районах Хабаровского края (Верхнебуреинском и Хабаровском) возможно повышение уровня воды до отметок неблагоприятных явлений.