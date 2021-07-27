Euronews: учения «Проворный дух — 2021» в Грузии призваны повысить эффективность взаимодействия НАТО

Учения «Проворный дух» в Грузии призваны повысить боеготовность НАТО и дать возможность силам союзников получить опыт совместных действий, передаёт Euronews. В прошлом году они были приостановлены из-за пандемии. Однако в этом году в них принимает участие примерно 2500 военнослужащих из стран НАТО и партнёров альянса.
В Грузии начались многонациональные учения «Проворный дух — 2021», в которых принимают участие представители ряда стран НАТО, а также трёх партнёров альянса: самой Грузии, Азербайджана и Украины. Из примерно 2500 военнослужащих 1600 представляют Грузию, а 700 — США.
ДЖУАНШЕР БУРЧУЛАДЗЕ, министр обороны Грузии: Проведение многонациональных учений такого масштаба делает НАТО ближе к нам и помогает поддерживать мир и стабильность в регионе.
Эти учения проводятся регулярно с 2011 года. А с 2015-го они сменили статус с «двухсторонних» на «многонациональные». В прошлом году манёврам помешала пандемия.
КРИС МАРШАЛЛ, полковник армии США: Изначально это были грузинско-американские учения, но со временем они превратились в многонациональные манёвры. И теперь в них принимают участие 15 стран, тысячи военнослужащих, которые повышают свою готовность и получают опыт совместных действий.
Учения на пяти полигонах Грузии с применением техники и авиации продлятся до 6 августа. Планируется боевая стрельба, воздушно-десантная операция и совместные действия подразделений спецназначения.
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