Корреспондент: украинские военные случайно обстреляли из танка село

Во время учений Cossack Mace — 2021 украинские военные случайно обстреляли из танка село. Как передаёт «Корреспондент», в результате инцидента никто не пострадал, прокуратура начала проверку, в ходе которой виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Прокуратура Николаевской области Украины открыла уголовное дело по факту случайного обстрела военными села с территории полигона в ходе учений Cossack Mace — 2021. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошёл во время заключительной части учений на территории полигона Широкий Лан.

«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64 в движении, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населённого пункта и на территории частного домохозяйства», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал. По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности, подчеркнули в пресс-службе.