Корреспондент: украинские военные случайно обстреляли из танка село

19:01
Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
19:00
Медведева обратилась к российским олимпийцам после старта Игр в Токио
Посол сборной России на Олимпиаде в Токио, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к российским олимпийцам и болельщикам после церемонии открытия Игр-2020.
18:59
Блинкен: Афганистан станет изгоем, если власть в нём захватят талибы
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Афганистан станет государством-изгоем, если радикальное движение «Талибан»* силой захватит власть в стране.
18:55
Политолог прокомментировал внесение The Insider в список СМИ-иноагентов
Российский общественный деятель и политолог Сергей Карнаухов прокомментировал решение Министерства юстиции России включить в список СМИ-иноагентов юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге и являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.
18:52
ПХК ЦСКА подписал однолетний контракт с Нестеровым
Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Нестеровым.
18:49
Китай ввёл санкции против экс-министра торговли США
Китай ввёл санкции против семи американских организаций и граждан, в том числе против бывшего министра торговли США Уилбура Росса, сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.
18:45
В Молдавии за сутки выявили 119 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 119 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 258 484.
18:41
МЮ официально объявил о переходе Санчо из «Боруссии»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в команду форварда дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
18:40
СМИ опубликовали письмо экс-супруги Грудинина к Памфиловой
Ирина Грудина, экс-супруга бизнесмена Павла Грудинина, заявила, что опасается за своё здоровье и благополучие, если её бывший муж изберётся в Госдуму.
18:38
«Краснодар» объявил о трансфере форварда «Герты» Кордобы
Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе в команду форварда берлинской «Герты» Джона Кордобы.
18:27
В Италии с 6 августа изменят правила посещения общественных мест
В Италии с 6 августа ужесточаются правила посещения некоторых общественных мест из-за опасности всплеска коронавирусной инфекции, пишет Corriere della Sera.
18:18
Матыцин — о сайте Минспорта об олимпийцах: такие проекты сближают спортсменов и болельщиков
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал запуск сайта, посвящённого спортсменам, выступающим на летних Олимпийских играх в Токио.
18:16
Пассажиров РЖД в связи с ЧП в Забайкалье отправят самолётами
Пассажиров отменённых поездов из-за ЧП в Забайкалье отправят самолётами авиакомпаний «Якутия» и «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
18:15
Минспорт создал сайт о российских олимпийцах
Министерство спорта России объявило о запуске сайта, посвящённого спортсменам, выступающим на летних Олимпийских играх в Токио.
18:13
ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
В совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ сообщается, что пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа инфицированных.
18:11
Адвокаты экс-супруги Грудинина назвали её обращение в ЦИК «криком души»
Адвокаты Ирины Грудиной, экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина, сообщили на пресс-конференции в Москве, что она опасается давления со стороны бывшего мужа в случае его избрания в Госдуму.
18:08
Стало известно, почему гимнастка Чусовитина не была знаменосцем Узбекистана на открытии ОИ в Токио
Национальный олимпийский комитета Узбекистана прокомментировал замену знаменосцев национальной команды на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
18:03
Первый канал объяснил уход на рекламу перед появлением сборной Украины на открытии ОИ
Пресс-служба Первого канала прокомментировала уход трансляции на рекламу перед появлением сборной Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
17:58
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины. Об этом говорится в коммюнике на сайте суда.
17:50
Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России
Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации. Теперь ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.
17:48
В Токио зажгли огонь XXXII летних Олимпийских игр
Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
17:42
Глава ПАСЕ посетит Грузию 27—28 июля
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Грузию с официальным визитом 27—28 июля.
17:37
ЕС одобрил использование вакцины Moderna для детей с 12 лет
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины от коронавируса Moderna для детей от 12 до 17 лет.
17:32
На церемонии открытия ОИ в Токио были представлены пиктограммы олимпийских видов спорта
В рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио были представлены официальные пиктограммы тех видов спорта, в которых будут соревноваться на предстоящем турнире.
17:25
Минюст включил The Insider в список иноагентов
Минюст России включил в список СМИ-иноагентов юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге и являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.
17:18
Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС
Доставка социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибирской магистрали организована по Байкало-Амурской магистрали.
17:15
XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми
Император Японии Нарухито, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и руководитель оргкомитета Сэйко Хасимото официально объявили об открытии XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
17:13
Бах — об открытии ОИ в Токио: сегодня наступило время надежд
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением на церемонии открытия Игр в Токио.
17:11
На Украине надеются на приостановку сертификации «Северного потока — 2»
«Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона надеется, что Еврокомиссия остановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
17:07
Хасимото — об открытии Олимпиады в Токио: мы рады, что этот день наконец наступил
Глава организационного комитета летней Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото выступила с заявлением на церемонии открытия Игр.
16:58
Первый энергоблок БелАЭС планируется включить в сеть в середине августа
Отключённый 12 июля от сети первый энергоблок БелАЭС планируется включить к середине августа, сообщает Минэнерго Белоруссии.
16:58
Матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить менее 500 человек
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о допуске болельщиков на домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
16:44
Мишустин проведёт совещание по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт на следующей неделе с руководителями регионов Дальнего Востока совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в округе.
16:39
Советник Госдепа обсудил в Варшаве «опасения» из-за «Северного потока — 2»
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита в Варшаву обсудил ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству Соединённых Штатов и Польши, а также «общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток — 2».
16:38
Матыцин считает, что Россия сможет претендовать на Игры-2036
Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
16:27
Матыцин: российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе
Министр спорта России Олег Матыцин обратился к спортсменам перед стартом соревновательной программы летних Олимпийских игр в Токио.
16:24
Крыша горящего в Петербурге ангара частично обрушилась
Крыша горящего ангара в Санкт-Петербурге частично обрушилась. Как сообщили в городском управлении МЧС России, возгорание удалось локализовать.
16:20
Шарапова отреагировала на открытие Олимпиады в Токио
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на открытие летних Олимпийских игр в Токио.
16:18
Астраханская область вводит ограничения для туристов
Власти Астраханской области приняли решение ввести ограничения для прибывающих в регион туристов в связи с распространением коронавируса.
16:06
Набиуллина рассказала о высоких темпах роста ипотечного кредитования
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что темпы роста ипотечного кредитования в России остаются высокими.
16:03
Михайлов уверен, что у российских спортсменов всё получится на Играх в Токио
Российский волейболист Максим Михайлов обратился к отечественным болельщикам после парада спортсменов на церемонии открытия на Олимпиаде в Токио.
15:59
Великая обратилась к российским болельщикам после парада спортсменов на Олимпиаде
Российская фехтовальщица Софья Великая обратилась к отечественным болельщикам после парада спортсменов на церемонии открытия на Олимпиаде в Токио.
15:58
Число жертв наводнений в китайской провинции Хэнань достигло 56
В Китае в результате наводнения после проливных дождей в провинции Хэнань 56 человек погибли, ещё пять человек числятся пропавшими без вести.
15:55
Михайлов: атмосфера на церемонии открытия классная, несмотря на пустой стадион
Российский волейболист Максим Михайлов поделился эмоциями от парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
15:51
Великая призналась, что было волнительно перед выходом на церемонию открытия ОИ
Российская фехтовальщица Софья Великая поделилась эмоциями после выхода на парад спортсменов в качестве знаменосца сборной на церемонии открытия Олимпиады.
15:50
Эксперт назвал безопасную дозу алкоголя
Доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков рассказал о безопасной для человека дозе алкоголя.
15:47
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в выходные и на следующей неделе.
15:45
Собянин сообщил, что Москва прошла пики заболеваемости COVID-19
Москва прошла пики по заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, пункты вакцинации продолжают работать «достаточно напряжённо».
15:44
В «Одноклассниках» появились тематическая лента и рамки к Олимпиаде в Токио
Социальная сеть «Одноклассники» запустила тематическую ленту и специальные рамки к Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
15:42
Первый канал не показал выход сборной Украины на церемонии открытия ОИ
Первый канал ушёл на рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио.