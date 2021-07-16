CNN: сигнал в адрес Китая — США отправят большую группу истребителей F-22 в Тихоокеанский регион

Соединённые Штаты перебросят на свои тихоокеанские острова около 25 малозаметных истребителей пятого поколения F-22, пишет CNN. Эксперты считают, что такое масштабное развёртывание является чётким сигналом в адрес Пекина, с которым у Вашингтона сложились напряжённые отношения по ряду территориальных вопросов в Тихоокеанском регионе.
В этом месяце военно-воздушные силы США отправят свыше 20 малозаметных истребителей F-22 для испытаний в западную часть Тихого океана, сообщает CNN. В таком необычайно масштабном развёртывании аналитики видят ясный сигнал в адрес возможного врага в Китае.
На этой неделе в Тихоокеанских военно-воздушных силах на Гавайях заявили, что с баз на Гавайях и Аляске в этом месяце перебросят около 25 истребителей F-22 на острова Гунам и Тиниан в Тихом океане, где они примут участие в учениях Pacific Iron 2021. Американский информационный сайт подчёркивает, что эти истребители пятого поколения являются самыми передовыми в мире.
Как считает аналитик в сфере безопасности и исполнительный директор объединённого разведывательного центра Тихоокеанского командования Карл Шустер, развёртывание такого большого количества новейших истребителей является срочным сигналом в адрес Китая на фоне ухудшения отношений по вопросам таких точек напряжённости, как Тайвань или Южно-Китайское море. Обычно группа F-22 состоит из 12 самолётов.
«Тихоокеанские ВВС демонстрируют, что в кратчайшие сроки могут развернуть на поле боя столько же или больше самолётов пятого поколения, сколько (у Китая) сейчас имеется в целом», — объясняет эксперт. У китайских ВВС есть около 20—24 действующих истребителей пятого поколения, однако, как подчёркивает Шустер, военный потенциал Пекина стремительно растёт.
Благодаря способности маскироваться от обнаружения с помощью радаров, истребители F-22, скорее всего, будут среди первых участников любого конфликта — среди всего прочего им доверят уничтожение противовоздушных объектов противника, отмечается в статье. Бывший офицер австралийских ВВС, а теперь аналитик Азиатского института Гриффита Питер Лейтон рассказал CNN, что сейчас США «активно тренируются в перебросках, которые они совершат в случае серьёзного кризиса или войны». Эксперт считает, что Соединённые Штаты «очень серьёзно» относятся к Китаю и «разрабатывают конфигурацию сил и тренируют свою армию, чтобы иметь возможность быстро занять позицию».
В России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 907 999 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российский волейболист Максим Михайлов, который будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответил, будет ли иметь для него значение, что на церемонии открытия он понесёт нейтральный флаг.
Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила, будет ли иметь для неё значение, что на церемонии открытия она понесёт не российский флаг, а флаг Олимпийского комитета России (ОКР).
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Ирины Волынец ввести регламент по консультированию психологами школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов.
Американского студента Тревора Рида, осуждённого в России на девять лет за драку с полицией, этапировали в одну из колоний Мордовии. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 737 — до 2 243 605, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как принималось решение об удалении защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта в матче 1/8 чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Чехии.
Слаженная работа пожарных, спасателей, лесных служб, военных и местных жителей позволила не допустить перехода огня с лесных пожаров на населённые пункты в Якутии. Об этом заявил замглавы МЧС России Илья Денисов.
Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что дело по факту нападения на пассажиров в пригородном автобусе под Красноярском, в результате которого пострадали пять человек, было передано в СК.
Сборная США одержала победу над национальной командой Мартиники в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).