CNN: сигнал в адрес Китая — США отправят большую группу истребителей F-22 в Тихоокеанский регион

Соединённые Штаты перебросят на свои тихоокеанские острова около 25 малозаметных истребителей пятого поколения F-22, пишет CNN. Эксперты считают, что такое масштабное развёртывание является чётким сигналом в адрес Пекина, с которым у Вашингтона сложились напряжённые отношения по ряду территориальных вопросов в Тихоокеанском регионе.

В этом месяце военно-воздушные силы США отправят свыше 20 малозаметных истребителей F-22 для испытаний в западную часть Тихого океана, сообщает CNN. В таком необычайно масштабном развёртывании аналитики видят ясный сигнал в адрес возможного врага в Китае.

На этой неделе в Тихоокеанских военно-воздушных силах на Гавайях заявили, что с баз на Гавайях и Аляске в этом месяце перебросят около 25 истребителей F-22 на острова Гунам и Тиниан в Тихом океане, где они примут участие в учениях Pacific Iron 2021. Американский информационный сайт подчёркивает, что эти истребители пятого поколения являются самыми передовыми в мире.

Как считает аналитик в сфере безопасности и исполнительный директор объединённого разведывательного центра Тихоокеанского командования Карл Шустер, развёртывание такого большого количества новейших истребителей является срочным сигналом в адрес Китая на фоне ухудшения отношений по вопросам таких точек напряжённости, как Тайвань или Южно-Китайское море. Обычно группа F-22 состоит из 12 самолётов.

«Тихоокеанские ВВС демонстрируют, что в кратчайшие сроки могут развернуть на поле боя столько же или больше самолётов пятого поколения, сколько (у Китая) сейчас имеется в целом», — объясняет эксперт. У китайских ВВС есть около 20—24 действующих истребителей пятого поколения, однако, как подчёркивает Шустер, военный потенциал Пекина стремительно растёт.

Благодаря способности маскироваться от обнаружения с помощью радаров, истребители F-22, скорее всего, будут среди первых участников любого конфликта — среди всего прочего им доверят уничтожение противовоздушных объектов противника, отмечается в статье. Бывший офицер австралийских ВВС, а теперь аналитик Азиатского института Гриффита Питер Лейтон рассказал CNN, что сейчас США «активно тренируются в перебросках, которые они совершат в случае серьёзного кризиса или войны». Эксперт считает, что Соединённые Штаты «очень серьёзно» относятся к Китаю и «разрабатывают конфигурацию сил и тренируют свою армию, чтобы иметь возможность быстро занять позицию».