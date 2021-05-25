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Contra Magazin: масштабные военно-морские учения подготовят США к «войне великих держав»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Соединённые Штаты Америки намерены перейти от «войны против терроризма» к подготовке к «будущему конфликту великих держав», пишет Contra Magazin. В этом им должны помочь «крупнейшие военно-морские учения за последнее поколение», которые пройдут в Атлантическом и Тихом океанах и охватят 17 часовых поясов. Как утверждает издание, усложнение и увеличение масштаба учений символизируют «возврат к сценариям в духе Второй мировой войны».
Contra Magazin: масштабные военно-морские учения подготовят США к «войне великих держав»
Reuters

Пентагон раскрыл тайну «крупнейших военно-морских учений США за последнее поколение», которые должны состояться в конце лета. Их цель — проверка «готовности к будущему конфликту с Китаем или Россией», сообщает Contra Magazin.

В учениях должны принять участие около 25 тыс. человек. Планы Пентагона отражают изменение его стратегии: «война против терроризма», определявшая последние два десятилетия и характеризовавшаяся миссиями ограниченного характера, переходит в подготовку к «конфликту великих держав», пишет редакция журнала. 
 
В манёврах будут задействованы авианосцы, самолёты, подводные лодки и беспилотные суда. Широкомасштабные учения охватят 17 часовых поясов и свяжут несколько командных центров в США, Европе, Африке и Тихоокеанском регионе.
 
Точные места проведения учений на данный момент ещё не определены. Известно, что учения будут проходить как в Атлантическом, так и в Тихом океане. Вероятно, сценарий учений будет включать высадку морского десанта для подготовки к потенциальному конфликту в Южно-Китайском море.
 
Как отмечает издание, участвующие моряки и морские пехотинцы протестируют несколько концепций, с которыми они могут столкнуться в возможном конфликте с Китаем. Сценарии проверят способность моряков и морских пехотинцев проводить распределённые операции; экспедиционные операции на передовых базах; прибрежные операции в оспариваемой среде; и командование и управление в оспариваемой среде.
 
Лейтенант-коммандер ВМС США Табита Клингенсмит утверждает, что «учебные мероприятия становятся всё более масштабными и сложными». Это, в свою очередь, по мнению редакции журнала, «отражает отход от миссий на Ближнем Востоке и возврат к сценариям в духе Второй мировой войны, которые включают как бои на передовой, так и различные театры военных действий».
 
О планах учений стало известно в условиях роста напряженности в Южно-Китайском море. При Джо Байдене в этом году ВМС США уже несколько раз прошли через Тайваньский пролив. Китай рассматривает действия американцев как «подрыв стабильности» в регионе, пишет Contra Magazin.
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Contra Magazin Сейшелы Африка
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