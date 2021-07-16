SCMP: технологическая отсталость и коррупция — в США выявили основные проблемы китайской армии

Американская корпорация RAND при поддержке американского правительства провела исследование о проблемах вооружённых сил Поднебесной. По утверждению авторов документа, трудности с разработкой отечественных технологий и коррупция тормозят развитие Народно-освободительной армии Китая, сообщает South China Morning Post.

В последние годы вооружённые силы Китая решили множество технологических проблем, чтобы лишить Америку превосходства, но они по-прежнему испытывают трудности, вызванные отставанием в области отечественных инноваций и коррупцией в оборонной промышленности. К такому выводу приходят авторы нового исследования, профинансированного правительством США, пишет South China Morning Post.

В отчёте, составленном корпорацией RAND, Китай был назван «очевидной угрозой» для США с учётом его инвестиций в военный потенциал. Однако, по утверждению авторов документа, большая часть успехов Поднебесной стала результатом кражи интеллектуальной собственности, приобретения иностранных технологий и создания совместных предприятий.

Корпорация RAND — расположенная в Калифорнии исследовательская организация, которая занимается изучением вопросов безопасности и получает около 80% своего финансирования от различных федеральных агентств. Новый отчёт был спонсирован и подготовлен для армии США, поясняет издание.

В документе RAND отмечается, что Пекину не удалось стимулировать собственные военные инновации. Согласно ему, недостатки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сводятся к трём ключевым направлениям: высококачественным полупроводникам, малозаметным подводным лодкам и авиационным двигателям.

Исследователи приходят к выводу, что из-за «зависимости от кражи интеллектуальной собственности» китайские системы вооружений отстали на несколько лет от своих американских аналогов. При этом они отмечают «поразительное сходство» китайских реактивных истребителей J-20 и J-31 с самолётами F-22 и F-35 компании Lockheed Martin.

Комментируя отчёт RAND, представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что США до сих пор не предъявляли убедительных доказательств того, что КНР «занимается кражей» технологий. Он добавил, что его страна «наращивает свои усилия в области научных и технологических инноваций и защиты интеллектуальной собственности».

Между тем в 2016 году США осудили и заключили в тюрьму гражданина Китая за попытки получить секретные военные данные, в том числе информацию о F-22 и F-35, а также о военном грузовом самолёте C-17 компании Boeing, напоминает издание.

По его словам, авиационные двигатели долгое время были «слабым местом» в военных достижениях Китая, в частности, постоянной проблемой оказывалась технология лопастей турбин. Например, удостоенный высокой оценки самолёт-невидимка НОАК J-20 зависел от «недостаточно мощных для него» российских двигателей.

Сейчас истребитель использует двигатель собственного производства WS-10 в качестве временного решения, поскольку разработка высокопроизводительной альтернативы была отложена из-за пандемии коронавируса. «Успешная разработка отечественного авиационного двигателя и его производство в больших количествах станет поворотным моментом в возможностях китайской оборонной промышленности», — подчёркивают эксперты RAND.

Они также связывают недостатки обороны Китая с «коррупцией и неадекватным надзором» за военными подрядчиками, которые, в отличие от США, обычно принадлежат государству. Инспекторами часто оказываются недавние выпускники учебных заведений с «минимальной технической подготовкой», что ограничивает их способность внимательно следить за разработкой передовых технологий. Более того, им платят те самые структуры, которые они контролируют, а не армия, что повышает вероятность конфликта интересов.

Неподотчётность вооружённых сил Китая признавалась даже теми, кто имеет непосредственное отношение к НОАК. В 2019 году один видный советник по обороне написал, что неспособность армии искоренить коррупцию не позволяет ей стать современной боевой силой.

Кроме того, в январе страну потрясло одно из самых громких дел о коррупции за последние годы. Бывшего главу китайской программы по созданию авианосцев обвинили в получении взяток и исключили из Коммунистической партии.

Отчёт RAND вышел в свет всего через несколько дней после того, как администрация Джо Байдена внесла несколько китайских компаний в чёрный список из-за предполагаемых связей с ВПК КНР. Это означает, что теперь американские поставщики не могут продавать им продукцию без специального разрешения правительства.

Этот шаг соответствовал курсу администрации, которая в значительной степени сохранила и даже увеличила возросшее при Трампе давление на Пекин. Сам Байден охарактеризовал соперничество между США и Китаем как «битву» за победу в текущем столетии, обращает внимание South China Morning Post.