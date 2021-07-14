Guardian: «должны быть начеку» — глава MI5 призвал британцев к бдительности из-за угрозы со стороны России и Китая

В ежегодном докладе об угрозах в адрес Великобритании руководитель контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредит о серьёзности угроз со стороны враждебных государств, в том числе России и Китая, пишет The Guardian. Как отмечает издание, это станет значительным смещением приоритетов британской контрразведки, которая прежде уделяла несоизмеримо больше внимания борьбе с терроризмом.
Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум в среду в ходе представления ежегодного доклада об угрозах, с которыми сталкивается Великобритания, предупредит о необходимости относиться к деятельности России, Китая и других враждебных государств так же внимательно, как и к терроризму, сообщает The Guardian.
Ожидается, что Маккаллум заявит, что британской общественности придётся «формировать такую же осведомлённость и устойчивость к угрозам со стороны государств, как на протяжении многих лет в отношении терроризма». При этом, хотя угроза, которую представляет Россия, уже «знакома» британцам на примере отравления в Солсбери, угроза шпионажа со стороны Китая является «менее заметной».
Глава контрразведки намерен предупредить британские университеты и исследовательские центры о возможности «кражи или копирования их открытий», в случае если они не проявят должную бдительность.
«Если дать им половину шанса, враждебные субъекты сократят года терпеливых британских исследований или инвестиций. Это происходит в больших масштабах и затрагивает всех нас. Рабочие места в Великобритании, государственные службы Великобритании и будущее Великобритании», — приводит издание отрывок из речи Маккаллума.
В апреле в MI5 сообщили, что за последние пять лет целями недоброжелателей стали более 10 тыс. британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и ключевых отраслях.
В среду Маккаллум предупредит, что те, кто работает с передовыми технологиями, занимается передовыми научными исследованиями или экспортирует продукцию на определённые рынки, будут представлять для иностранных шпионов «больший интерес», чем они думают. «Вы не должны бояться, но должны быть начеку», — заявит он.
Как отмечает The Guardian, это знаменует собой значительное смещение акцентов британской контрразведки. Так, чуть более десяти лет назад, в 2008 — 2009 годах, MI5 направляла всего около 3% усилий на борьбу с враждебной государственной деятельностью. Однако сейчас там вынуждены пересмотреть свои приоритеты, «так как Россия и Китай стали значительно более напористыми».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор лидера России Владимира Путина и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, в ходе которого они обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.
Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи в Анкаре глав МИД Литвы и Турции Габриэлюса Ландсбергиса и Мевлюта Чавушоглу литовский министр попросил турецкую сторону сократить число рейсов из Стамбула в Минск, так как ими пользуются нелегальные мигранты.
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда города об избрании меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма.
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, почему возникают новые вспышки коронавируса.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся послом сборной России на летних Олимпийских играх, не поедет в Токио.
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об игре защитника грозненского «Ахмата» и сборной России Андрея Семёнова в матче первого тура чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Бельгии.
Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал критику в адрес футболистов сборной Украины, дававших интервью на русском языке во время чемпионата Европы по футболу 2020 года.