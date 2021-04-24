WT: 500 американских исследователей заподозрили в сотрудничестве с Пекином

В США около 500 учёных подозревают в сотрудничестве с властями Китая и других иностранных держав, стремящихся заполучить новейшие американские технологии, сообщает The Washigton Post. По информации издания, Китай продолжают свою широкомасштабную кампанию, направленную на похищение американской интеллектуальной собственности, однако в США просто нет единого надзорного органа, который бы предотвращал попытки подкупа исследователей.

Американские власти инициировали расследования в отношении 500 учёных, получающих финансирование от федерального правительства страны, в связи с подозрениями в сотрудничестве с Китаем и другими иностранными державами, сообщает The Washington Times со ссылкой на Национальные институты здравоохранения США (NIH).

По данным издания, представители NIH в четверг в ходе слушаний комитета сената США по вопросам здравоохранения, образования, охраны труда и пенсионного обеспечения сообщили, что развернули борьбу с «широкомасштабной кампанией Китая с целью подкупить американских исследователей и похитить интеллектуальную собственность, которая, как надеются учёные, позволит достичь прорывов в области биомедицинских технологий».

Как заявил замдиректора NIH по вопросам внеуниверситетских исследований Майкл Лауэр, ведомство вышло на связь с более чем 90 исследовательскими организациями, дабы навести справки по поводу работающих там двух сотен учёных, на которых пали подозрения. Между тем, следственные действия оборачиваются для NIH чрезмерной нагрузкой, тем паче, что новые дела постоянно возникают во всех органах правительства, пишет WT.

Как напоминает корреспондент американского издания, в минувшую среду минюст США предъявил профессору математики Университета Южного Иллинойса в Карбондейле и учёному Минцину Сяо обвинения в электронном мошенничестве в связи с пока не подтверждённой информацией о том, что он тайно получал средства от китайского правительства, одновременно пользуясь грантами, предоставленными Национальным научным фондом США. Согласно заявлениями минюста, Сяо, который работает на факультете математики Университета Южного Иллинойса в Карбондейле с 2000 года, начал получать финансирование от Пекина в 2018 году

Как пишет The Washington Times, власти КНР присматриваются к американским специалистам, работающим в самых разных сферах — от селекции кукурузы до исследований в области онкологии. По словам Майкла Лауэра, в прошлом году в получении финансирования от Китая подозревали «более 90% учёных».

Заместитель генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб США по вопросам расследований Гэри Кантрелл, также выступавший в сенате, привёл в качестве примера китайских действий дело Сона Гуо Чжэна — исследователя, который в прошлом году признал свою вину в предоставлении заведомо ложной информации в заявках на получение грантов от NIH на общую сумму $4,1 млн и сознался в том, что эти деньги предполагалось использовать для «расширения Китаем познаний в области ревматологии и иммунологии», сообщает WT. По данным газеты, Чжэн в данный момент ожидает приговора суда.

Как отмечает журналист The Washington Times, чиновники федерального правительства США уже выражали встревоженность из-за того, что «Китай пытался взломать электронные ресурсы американских организаций, занимающихся изучением коронавируса SARS‑CoV‑2, и в целом твёрдо намеревается похищать научные и технические достижения Америки, поскольку считает, что американские инновации позволят ему обойти США и стать мировой сверхдержавой».

Между тем, федеральные чиновники пока не вполне понимают масштабы посягательств иностранных государств на американскую интеллектуальную собственность, и в ходе слушаний комитета по вопросам здравоохранения, образования, охраны труда и пенсионного обеспечения в четверг отдельные законотворцы выразили тревогу в связи с тем, что в федеральном правительстве нет органов, отвечающих за обнаружение и предотвращение попыток подкупить американских учёных, подчёркивается в статье WT

«Я обеспокоен вот чем — единого органа, который бы отвечал за фальсификацию заявок на гранты или за нарушение правил их предоставления в целом, у нас нет, — заявил, в частности, сенатор от Северной Каролины Ричард Бёрр (Республиканская партия). — По сути получается, что у нас такая система, которая работает только в том случае, если ложную информацию или нарушения правил обнаруживает кто-то ещё». По словам Бёрра, в научных учреждения ему сообщили, что обязанность собирать информацию об исследователях на них не возлагают, а кроме того, как посетовал сенатор, эти учреждения не несут никакой ответственности в том случае, если они не сообщают о действиях своих подопечных в соответствующие федеральные органы. Между тем, господин Лауэр в ответ отметил, что конечную ответственность несут как раз исследовательские учреждения, поскольку NIH предоставляют гранты не отдельным учёным, а организациям, пишет The Washington Post.

В ходе слушаний и.о. директора департамента американского минздрава по вопросам нацебзопасности Лиза Агуайр заявила, что федеральные ведомства США планируют создать специальную программу, направленную на обмен информацией о потенциальных угрозах между различными ведомствами. Кроме того, по словам Агуайр, её собственное ведомство в сотрудничестве с правительством США и рядом частных компаний уже организовало специальную кампанию в поддержку бдительности в научных кругах.