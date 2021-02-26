Die Welt: бывшего сотрудника штази подозревают в шпионаже в пользу России

В Германии подозревают сотрудника компании, выполнявшей работы для бундестага, в передаче секретной информации России. Как пишет Die Welt, по информации следствия, мужчина, который в прошлом был неофициальным сотрудником штази, испытывал финансовые затруднения и поэтому искал контактов с российскими спецслужбами. Также отмечается, что подозреваемый действовал «по собственной инициативе» и не был завербован россиянами.

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Йенса Ф. по подозрению в ведении агентурной деятельности, связанной со спецслужбами. Как пишет Die Welt, утверждается, что сотрудник одной технической фирмы, выполнявшей работы для бундестага, передавал секретную информацию России. Также отмечается, что он действовал «по собственной инициативе» и не был завербован россиянами.

Подозреваемый работает в компании, которая в прошлом неоднократно привлекалась для обслуживания электроприборов в бундестаге. Мужчина имел доступ к данным с поэтажными планами здания бундестага. Приблизительно между концом июля и началом сентября 2017 года он решил передать эти данные российской военной разведке. Он записал данные на диск и отправил сотруднику российского посольства.

В прокуратуре также сообщают, что подозреваемый не взят под стражу, так как ещё нет твёрдой уверенности в совершении им преступления и он не склонен к побегу. Теперь Сенат по охране государства Судебной палаты Берлина должен на основании предъявленных улик принять решение о выдвижении обвинения. Мотивы подозреваемого пока не ясны, до сих пор у него не было контактов с Россией. Каким образом разоблачили предполагаемого шпиона, представитель прокуратуры сообщить не пожелал.

По информации издания, Йенс Ф. испытывал финансовые затруднения и поэтому искал контактов с российскими спецслужбами. Ведомство по охране конституции и полиция быстро обнаружили подозреваемого и лишили его возможности передать дополнительные данные о здании бундестага. Есть надежда, что до сотрудничества с ГРУ дело не дошло.

Также стало известно, что подозреваемый — бывший офицер 9-й танковой дивизии Национальной народной армии ГДР. Следователи считают, что в период между 1984-м и 1990 годом он также был неофициальным сотрудником Министерства национальной безопасности ГДР штази, где он руководил работой некоторых других неофициальных сотрудников.