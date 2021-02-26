Die Welt: бывшего сотрудника штази подозревают в шпионаже в пользу России
Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Йенса Ф. по подозрению в ведении агентурной деятельности, связанной со спецслужбами. Как пишет Die Welt, утверждается, что сотрудник одной технической фирмы, выполнявшей работы для бундестага, передавал секретную информацию России. Также отмечается, что он действовал «по собственной инициативе» и не был завербован россиянами.
Подозреваемый работает в компании, которая в прошлом неоднократно привлекалась для обслуживания электроприборов в бундестаге. Мужчина имел доступ к данным с поэтажными планами здания бундестага. Приблизительно между концом июля и началом сентября 2017 года он решил передать эти данные российской военной разведке. Он записал данные на диск и отправил сотруднику российского посольства.
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