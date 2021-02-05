Fox News: Банк Америки выдал ФБР предполагаемых «экстремистов» из числа своих клиентов

Второй по величине банк США по просьбе ФБР проанализировал покупки своих клиентов, чтобы вычислить среди них «экстремистов», сообщает Fox News. Подозрительными посчитали тех, кто останавливался в Вашингтоне или его окрестностях после штурма Капитолия. Как отмечает телеканал, банк сдал федералам 211 своих клиентов, поставив под угрозу их благополучие.

Никто из этих могущественных, а теперь ещё и весьма энергичных охотников на экстремистов не объяснил нам чётко, что же такое экстремист. Так что нам остаётся только гадать, нервно озираться по сторонам — вдруг кого-нибудь вычислим? — и при этом отчаянно надеяться, что они говорят не про нас. Или всё-таки про нас? Если так, то что именно они делают? Как они охотятся на этих экстремистов, про которых постоянно нам рассказывают, но которых никогда не описывают?



Ответ на этот вопрос нам теперь отчасти известен. Наша программа заполучила эксклюзивные материалы, свидетельствующие о том, что Банк Америки, второй по величине банк страны, с более чем 60 миллионами клиентов, активно, но тайно участвует в охоте на экстремистов, сотрудничая с госструктурами.



Банк Америки — без ведома и согласия своих клиентов — делится их личной информацией с правоохранительными органами. По сути, Банк Америки ведёт себя как разведывательное агентство. Но вам об этом не рассказывает.



В дни, последовавшие за беспорядками 6 января в Капитолии, Банк Америки изучил записи о финансах и покупках собственных клиентов. Многочисленные записи. Это были личные данные американцев, не совершивших никаких преступлений. Людей, которые, насколько нам известно, не имели абсолютно никакого отношения к событиям в Капитолии 6 января. Но по запросу федеральных следователей Банк Америки исследовал свои базы данных, выискивая людей с определёнными признаками.



Вот эти признаки. Цитируем: «1. Клиенты, в отношении которых установлено, что они совершали покупки по дебетовой или кредитной карте в Вашингтоне 5 или 6 января. 2. Покупки в отелях/ бронирование жилья на Airbnb в Вашингтоне, Вирджинии или Мэриленде после 6 января. 3. Любые покупки оружия или в торговых точках, связанных с оружием, между 7 января и предполагаемой остановкой в Вашингтоне, или его окрестностях близко к дню инаугурации. 4. Покупки, связанные с авиалиниями, после 6 января». Конец цитаты.



Что можно сказать об этом наборе признаков? Первое, что бросается в глаза: охват очень широк. Любые покупки чего бы то ни было в городе Вашингтон. Любая ночёвка где-либо на территории трёх штатов. Это сотни миль. Любая покупка — не только легального оружия, но и вообще чего-либо в торговых точках, цитирую, «связанных с оружием». Футболки сюда тоже относятся. А затем — любые покупки, связанные с авиалиниями. Не только рейсы в Вашингтон. Вообще любые рейсы. В Омаху или в Таиланд.



Это очень, очень большая сеть. Абсурдно большая. Банк Америки идентифицировал 211 клиентов, цитирую, «отвечающих пороговым требованиям и внушающих интерес». После этого, как стало известно нашей программе, Банк Америки передал результаты своего внутреннего исследования федеральным властям. По-видимому, не оповестив об этом клиентов, ставших объектами шпионажа.



После этого федеральные следователи допросили как минимум одного из этих ничего не подозревающих людей. А этот человек, как мы узнали, ничего плохого не делал. В конечном итоге с него сняли подозрения. Представьте себя на его месте. ФБР вызывает вас на допрос по делу о терроризме. Не потому, что вы сделали что-то подозрительное, вы ничего такого не делали. Вы просто купили билеты на самолёт и посетили столицу своей страны. Вы думали, вам это можно. Вы думали, это ваша страна. А теперь вас прессуют, потому что ваш банк, которому вы доверяете свою самую личную информацию, информацию обо всём, что покупаете, сдал вас ФБР, не поставив вас в известность. Из-за того что Банк Америки так поступил, с вами обращаются, как с членом «Аль-Каиды»*.



Что же это за страна такая? Неважно, насколько вам отвратителен Дональд Трамп или насколько вы уверены в том, что ненависть к Дональду Трампу оправдывает отказ от вековых гражданских свобод этой страны. Подобный опыт вас бы до смерти перепугал. Вне всякого сомнения. «Подозреваемый в терроризме?! — подумали бы вы. — Об этом ещё кто-то знает? Этот допрос записывали? Я же могу потерять работу из-за этого!»



Дата выхода в эфир 04 февраля 2021 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



