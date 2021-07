Макфарланд: в ВМС США разучились управлять кораблями, зато знают всё про расовое многообразие

Бюрократизация и политизация американского флота привели к тому, что ВМС США на данный момент не готовы к войне, сетует в эфире Fox News бывший замсоветника по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд. По её словам, идеологическая обработка личного состава практически не оставляет времени на военную подготовку.

Первым об этом написал The Wall Street Journal, вот заголовок: «Если начнётся война, будут ли ВМС США готовы?» Кейти Макфарланд — моряк, бывший заместитель советника по национальной безопасности. Она служила в администрации Трампа. Доброе утро, Кейти! Спасибо, что вы снова с нами. Ответьте на вопрос: готовы или нет?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Нет. Суть в том, что этот доклад — разгромный. И он заслуживает большого доверия. Знаете, обычно подобные доклады — это мнение сотрудников аналитических центров, или парочки бывших генералов и адмиралов, или даже людей, которые подвергают информацию цензуре, доводя её до сведения командования.



А в данном случае опрашивали людей на условиях анонимности, не только офицеров, но и рядовой состав, причём это не проходило через командование. Другими словами, они получили правду без прикрас от людей, которым поручено приносить Америке победы в морских сражениях. И подавляющее большинство из них заявило, что мы не готовы!



Отчасти проблема в ресурсах. Но во многом это, как отметил Лукас, из-за бюрократического мышления. Это сосредоточенность на левацкой идеологии и политкорректности в ущерб ведению войны. Вот насколько всё плохо: подготовка… Офицеры прибывают на корабли, их ничему до этого не учили, их просто отправили на корабли. Им говорят: «Вот ваша работа. Кстати, вот 20 компакт-дисков, мы бы хотели, чтобы вы их посмотрели, там показано, как делать вашу работу». Это не военная подготовка!



Пара моментов. Пожар на корабле в Сан-Диего в прошлом году — это говорило о необходимости срочно принять меры. А четыре года назад, в 2017-м, в Тихом океане столкнулись два эсминца. Не знаю, что вы тогда об этом думали. Но я полагал, что при Трампе мы восстановили наши вооружённые силы! Или нет?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД­: Восстановили. Но такие дела быстро не делаются. Этой проблеме уже 20 или 30 лет. Во многом это наследие двух президентских сроков Обамы, оборонный бюджет был урезан, но основное бремя легло на ВМС США.



Последние 20 лет мы вели сухопутные войны на Ближнем Востоке. Это армия, корпус морской пехоты, авиация. А флот мы не использовали. В результате бюджет флота был урезан. Подготовка во флоте была сокращена. Техническое обслуживание и эксплуатация флота были сокращены.



В результате, если посмотреть в завтрашний день, каковы будут будущие войны, будущие угрозы? Это будет в Азии. Это будет на морях. В Южно-Китайском море, в Тайване. Это будет морская торговля. А к этому мы не готовы. А президент Байден, к сожалению, урезал оборонный бюджет, в том числе бюджет ВМС.



Вот цитата из The Wall Street Journal, на которую я обратил особое внимание: «Я вам гарантирую, что каждое подразделение ВМС вовремя проходит тренинги по (расовому и культурному. — ИноТВ) многообразию. К сожалению, не могу сказать то же самое про обучение управлению кораблём». Как это работает, как это проникает в американские вооружённые силы?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД­: Послушайте, у этого есть цена. Тренинги по многообразию, левацкая идеология, заполнение бюрократических бланков, чтобы обязательно были проставлены все галочки в культурных вопросах… За всё это приходится расплачиваться временем, силами и подготовкой. И в результате этого в центре внимания оказывается вовсе не ведение войны, не победа в войнах, не приспособление к современным условиям боевых действий. В центре внимания — все эти культурные вопросы.



И ещё это уничтожило представление о том, что ты отвечаешь за свой корабль. Это в каком-то смысле бюрократизировалось. Итак, сегодня, если вы капитан судна в любой точке мира, люди в Пентагоне смотрят из-за вашего плеча в реальном времени с помощью видеокамеры и критикуют все ваши действия. Но что первым делом происходит в современной войне? Связь выходит из строя. И капитан на палубе этого корабля не сможет спросить и получить приказы из Вашингтона. Ему надо адаптироваться к обстоятельствам на месте. Плохо, если ему впервые придётся это делать во время войны.



И напоследок. The Wall Street Journal пишет: «Китай будет важной темой, когда Карлос дель Торо, чью кандидатуру Байден предложил на пост министра ВМС, во вторник предстанет перед комитетом сената по вооружённым силам. Возможно, господин дель Торо, бывший капитан эсминца, сможет расшевелить флот. Как сказано в заключении нового доклада, когда начнётся война, учиться будет уже особо некогда». Посмотрим. Кейти Макфарланд, рад был сегодня снова видеть вас в нашей программе. Спасибо.



Дата выхода в эфир 13 июля 2021 года.