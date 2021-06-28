Обозреватель DM: непопулярное мнение — выходки британского эсминца в Чёрном море сродни безумию

Проход британского эсминца Defender вблизи острова Крым кажется безумием, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. По его словам, у Королевского флота не было веских причин для таких «выходок» в Чёрном море, и Великобритания не заинтересована в конфликте с Россией. Он приводит «непопулярную» историческую аналогию: по его словам, «претензии России на Крым» столь же обоснованы, как и претензии Великобритании на Фолклендские острова.

«Люди часто обвиняют меня в том, что я «популист», потому что некоторые вещи, которые я говорю, популярны. Что ж, сегодня я не буду популистом. Я думаю, что выходки Королевского военно-морского флота в Чёрном море на прошлой неделе были сродни безумию», — пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Хитченс пытается привести «столь же безумную» аналогию. Для этого, по его словам, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, у Королевского флота нет веских причин находиться за тысячи миль от обычного места дисклокации. Во-вторых, Великобритания не заинтересована в потенциальном конфликте с Россией. В-третьих, существует спорный участок земли, и те, кто там живет, придерживаются одной точки зрения на его принадлежность, а соседняя страна придерживается другой.

Аналогия следующая: российскому флоту «удалось найти корабль в достаточно хорошем состоянии, чтобы добраться до Южной Атлантики». Затем на борт погрузили нескольких московских журналистов. Например, Россия решила, что активно поддерживает претензии Аргентины на Мальвинские острова.

При этом Россия получила «разрешение» из Буэнос-Айреса на проход через «аргентинские территориальные воды в Фолклендском проливе», и московские СМИ опубликовали большой текст о британских «Тайфунах», пролетающих над их мрачным серым кораблем, и российских репортерах, одетых в боевую экипировку. «Представьте, если хотите, какой эффект это произвело бы в Великобритании — смесь насмешки и пренебрежения. Что ж, теперь вы знаете, как большинство россиян отнесутся к этому приключению в стиле Энид Блайтон», — пишет Хитченс.

Как утверждает Хитченс, даже «любимчик Запада» Алексей Навальный боится высказываться прямо об аннексии Крыма*, которую «в России считают разумным шагом, предпринятым после многочисленных провокаций», точно так же, как в Британии расценивают возвращение Фолклендских островов.

Претензии Украины на Крым «очень слабы». Претензии России на него основаны на желании жителей, как и претензии британцев на Фолклендские острова. И оно очень сильно, отмечает журналист.

Хитченс проводит экскурс в историю: 20 января 1991 года жители Крыма подавляющим большинством голосов (93% при явке в 80%) проголосовали за воссоздание автономного статуса региона как субъекта СССР. Большинство крымчан — этнические русские, и они «никогда не хотели находиться под властью Украины». Поскольку Украина всё ещё была частью Советского Союза, голосование не возымело никакого эффекта, лишь продемонстрировало настроения крымчан.

В декабре 1991 года в Украине прошёл референдум по вопросу независимости от СССР. Москва приняла это решение. Украинские лидеры были рады возможности завоевать свою свободу с помощью такого голосования. Но для них действовало одно правило, а для Крыма — другое, подчёркивает Хитченс.

В начале 1992 года крымчане собрали около 250 тыс подписей (около 10% населения) в поддержку нового референдума об отделении от Украины, продолжает Хитченс. Этого было достаточно, чтобы инициировать голосование, которое было назначено на 2 августа. Однако президент Украины Леонид Кравчук предупредил о возможном «кровопролитии», если голосование состоится. Под огромным давлением референдум был отменен.

Украина могла проголосовать за выход из СССР, но Крыму не разрешили проголосовать за выход из Украины. Справедливо это или правильно? «Я так не думаю», — подчёркивает Хитченс. Именно это, по его словам, стало причиной аннексии* Россией Крыма в 2014 году.

«Почти никто на Западе об этом не знает, но, с другой стороны, когда Аргентина вторглась на Фолклендские острова в 1982 году, семья Хитченс была одной из немногих, в которых кто-либо знал, где они находятся», — отмечает журналист.

«Ибо мой отец (тогда ещё живой) посетил эти красивые британские острова на прекрасном лёгком крейсере «Аякс» в те давно минувшие дни, когда главной задачей нашего флота была защита Британии и её интересов. Одному богу известно, в чем заключается его работа сейчас», — резюмирует Хитченс в статье для Daily Mail.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).