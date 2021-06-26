Британия выстрелила себе в ногу — аналитики Newsweek об информационом наступлении России в инциденте с эсминцем Defender

В беседе с Newsweek британские политологи подвергли сомнению российскую версию инцидента с британским эсминцем Defender в Чёрном море, однако при этом они признали, что Москва была более убедительна в информационной подаче произошедшего. И ей поверили не только внутри страны, но и за рубежом. Лондон же, по их мнению, своим демаршем в Чёрном море лишь «ущипнул Кремль за нос».

«Как и в случае, когда учителю приходится выслушивать рассказы о потасовке на детской площадке от отдельных её участников», версии недавнего инцидента в Чёрном море от Москвы и Лондона оказались настолько разными, что «немудрено и задаться вопросом, об одном и том же ли случае они говорят», пишет Newsweek. Как напоминает обозреватель американского издания, всё началось в среду, когда министерство обороны России заявило, что российскому патрульному кораблю пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушившего границу британского эсминца Defender, перемещавшегося из украинской Одессы в Грузию; при этом российские официальные лица также сообщали, что в воздух был поднят бомбардировщик Су-24, который сбросил на пути следования британского судна бомбы. Однако министерство обороны Великобритании в ответ на заявления россиян сообщило, что никаких предупредительных выстрелов и бомбометаний не было, а Defender курс не менял.

Увидев такие попытки «парировать» со стороны британцев, Россия «почувствовала удачный момент для вступления в войну версий» — и «быстро опередила Великобританию в плане формирования освещения инцидента», констатирует обозреватель Newsweek. Кроме того, как отмечает журналист, на борту Defender находились британские журналисты, которые поведали миру «гораздо более зрелищную версию этой драмы на морских просторах, в которой присутствовали и российские самолёты, пролетавшие над кораблём» — не преминув притом снабдить свои материалы цитатами собственного минобороны, явно «пытавшегося несколько отвлечь внимание от случившегося».

Как заявил в интервью Newsweek старший научный сотрудник программы по России и Евразии британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлс, хотя по сформировавшейся позже картине стало понятно, что «Россия выдумывает», «попутно не обошлось и без кое-какого членовредительства со стороны Великобритании». «Не представив публике чёткую версию событий и тем самым подставившись под удар сомнений и дав людям повод доверять скорее России, Соединённое королевство выстрелило себе в ногу, — пояснил эксперт. — Россия тоже понимает, что за рубежом многие поверят именно её заявлениям».

Несмотря на то, что версия Москвы «не выдерживает проверки фактами», Кремлю всё же удалось добиться своей цели и «подать аудитории внутри страны трактовку событий, согласно которой России угрожает иностранное государство, но страна очень даже способна такую угрозу отвадить», говорится в материале Newsweek.

По словам Кира Джайлса, Россия намеревалась представить ситуацию так, будто она была очень опасной и могла из-за просчётов перерасти в прямое столкновение. «А главный ингредиент, которого в этой версии не хватает — это то обстоятельство, что опасные ситуации, по поводу которых жалуется Россия, провоцирует неизменно она сама», — добавил аналитик.

Как напоминает обозреватель Newsweek, Великобритания — как и международное сообщество в целом — не признаёт «российских претензий на Крым», и именно поэтому британское минобороны заявило, что эсминец Defender просто перемещался в украинских территориальных водах. Однако в четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков «поднял градус риторики», вновь заявив о принадлежности полуострова России и отметив, что Москва может «взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права», а «если это не помогает — можем бомбить».

«Это заявление оказалось гораздо более хищным, чем то, что мы слышали от российского МИДа раньше», — прокомментировал в беседе с журналистом Newsweek почётный профессор Школы славистики и исследований Восточной Европы Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти. «Проблема в том, что Россия оказалось втянутой в риторическую гонку вооружений — в том смысле, что если она будет представать всё бледнее, то в этом могут разглядеть самые разные намёки. Поэтому для того, чтобы их слова продолжали оказывать эффект, им в какой-то степени приходится каждый раз вести себя чуточку радикальнее и экспрессивнее», — сообщил эксперт.

Российское минобороны, которое «любит публиковать в «Твиттере» съёмки стычек с самолётами НАТО», и в этот раз опубликовало несколько роликов об инциденте — однако никаких свидетельств того, что россияне действительно стреляли и заставили Defender изменить курс, там не обнаружилось, пишет Newsweek. Вместе с тем, заявления Москвы оказались произвели весьма ощутимый «шоковый эффект» — а кроме того, если они всё же соответствуют действительности, получается, что российские силы впервые открыли огонь по британскому судну с 1919 года, когда «большевицкая подлодка ударила торпедой по эсминцу ВМС Соединённого королевства в Финском заливе», подчёркивает обозреватель журнала.

Как отмечает автор статьи, Россия уже давно «вынашивает амбиции по установлению контроля над Чёрным морем» — по крайней мере настолько, чтобы иметь возможность не давать государствам из других регионов «демонстрировать там силу». «В начале холодной войны Сталин пытался добиться этого, взяв под советский контроль турецкие проливы, но эти его усилия плодов не принесли, — расказал в интервью Newsweek эксперт по России и профессор факультета международных отношений Кардиффского университета Сергей Радченко. — А с тех пор, как развалился Советский Союз, возникла новая черноморская страна Украина, а между Москвой и Киевом стала очень часто возникать напряжённость, чаяния России стали казаться ещё более далёкими». По словам Радченко, Россия до сих пор продолжает настаивать, что в Чёрном море могут присутствовать только черноморские государства и часто высказывается против проведения в регионе учений НАТО, а инцидент в среду является лишь «частью постановочного ритуала», который, впрочем, «в известной степени вылился в балансирование на грани войны с обеих сторон».

Великобритания в конечном счёте сумела «ущипнуть Кремль за нос» и «утвердить свою свободу мореплавания в международных водах», параллельно продемонстрировав поддержку Киеву — однако, хотя Москве и не удалось убедить в правдивости своей версии слишком много людей вне собственных границ, она смогла воспользоваться инцидентом для того, чтобы подкрепить собственный «трактовку о том, что агрессивные действия России послужили для сдерживания одной из стран НАТО», и в эту версию с готовностью поверили многие россияне, включая представителей силовых и политических структур, полагает обозреватель Newsweek.

«Здесь есть элемент греческой трагедии, в которой все знают свои реплики, — заявил в беседе с журналистом Марк Галеотти. — Раз Великобритания будет в Чёрном море, то она обязательно выступит против российских претензий на Крым. Но если британцы будут проходить мимо южной оконечности Крыма, то Россия, конечно, будет вынуждена действовать, ведь в противном случае она по существу признает правоту международного сообщества. Выходит, что все просто сыграли свои роли — а интересный момент тут в том, что на этот раз всё вышло немного радикальнее, чем обычно».