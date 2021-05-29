Sky News: масштабные учения НАТО оказались в тени «нового российско-белорусского вызова»

НАТО проводит манёвры Steadfast Defender в Атлантическом океане и Чёрном море, призванные продемонстрировать его боеготовность. Но эти крупные учения отошли на задний план после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Белоруссии. По мнению генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Минск не пошёл бы на подобные действия без поддержки Москвы, сообщает Sky News.

От Атлантики до Чёрного моря проходят масштабные военные учения. НАТО набрасывается на воображаемую угрозу, проверяет свою боеготовность, в то время как его руководство сталкивается с самым настоящим кризисом из-за Белоруссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил вынужденную смену курса пассажирского самолёта Ryanair.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: То, что произошло, совершенно неприемлемо. Мы также наблюдали модель поведения России в последние годы.

Но согласен ли он с мнением британских властей, что Россия также, весьма вероятно, причастна к случившемуся?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Я думаю, они совершенно правы, потому что нам известно о тесных российско-белорусских отношениях. И поэтому очень трудно поверить в то, что режим в Минске может совершить что-то подобное без координации действий с Россией.

Эти комментарии не снизили напряжённость на заднем дворе России: тысячи солдат НАТО участвуют в учениях в Румынии, а военно-морские силы тренируются в Чёрном море. В Атлантическом океане манёвры возглавляет новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

ДОМИНИК ВАГХОРН, корреспондент Sky News: Цель операции Steadfast Defender(Стойкий защитник) — испытать возможность НАТО сдерживать угрозы и обороняться. Но учения оказались в тени этого вызова со стороны Белоруссии и, вероятно, России; вызов тому, что отстаивает альянс.

Могут возникнуть новые трения с Россией и её союзниками по мере продвижения ударной группы Queen Elizabeth на восток. С этой палубы в Средиземном море британские и американские истребители будут патрулировать Чёрное море, следить за российской активностью.

СТИВ МУРХАУС, коммодор Королевского флота Великобритании: Мы всегда за ней приглядываем. Прогнозирование событий — это для нас здесь своего рода ежедневная активность, понимание потенциальных угроз. Мы должны быть начеку. Я говорил об этом неоднократно сегодня: нам необходимо избегать просчётов.

Первый морской лорд Британии заявляет, что за Россией нужно внимательно наблюдать.

ТОНИ РАДАКИН, первый морской лорд Великобритании: Россия стремится продемонстрировать то, что она могла бы сделать с нами. Россия пытается продемонстрировать, где она может угрожать интересам и ценностям НАТО.

Это первое оперативное развёртывание Queen Elizabeth. Напряжённый дебют для авианосца и его команды, которые вместе с девятью кораблями, входящими в ударную группу, пустились в семимесячное путешествие.

Доминик Вагхорн. Sky News. С борта HMS Queen Elizabeth.

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года.