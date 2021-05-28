Welt: трудности Европы в авиасообщении с Россией — следствие пандемии, а не инцидента в Минске

Белоруссия крайне важна для России — по меньшей мере, как буфер между ней и Западом и территория, на которой размещаются российские военные объекты, отмечает немецкий телеканал Welt. Однако ограниченное авиасообщение с такими европейскими странами, как Франция и Австрия, — не знак поддержки для Лукашенко, а не более чем следствие пандемии, уверен корреспондент Кристоф Ваннер.

С нами на связи наш корреспондент в России Кристоф Ваннер. Доброе утро. Кристоф, похоже, что Белоруссия очень и очень важна для Владимира Путина, и оба приятеля — можно их так назвать — встречаются сегодня на Чёрном море в Сочи. Почему Лукашенко представляет такую ценность для Путина?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Карстен, я хотел бы коротко рассказать или, может быть, объяснить тебе одну историю. Со словом «приятель» я бы был осторожнее. Лукашенко — не друг Путина. У меня даже есть ощущение, что Владимир Путин не выносит Лукашенко, потому что белорусский лидер постоянно ведёт себя так, что Кремль уже давно этому не рад. В частности, он не придерживается договорённостей, не придерживается соглашений. Он даёт обещания и потом не выполняет их. А это вызывает неудовольствие Путина.

Путин стремится к созданию союзного государства России и Белоруссии, из чего затем будет следовать, что глава Кремля станет новым президентом этого нового государственного образования. Эти планы Россия вынашивает уже давно. Лукашенко постоянно даёт обещания, что будет двигаться в этом направлении, однако в конечном итоге не делает ничего. И Путин, разумеется, уже не может относиться к этому с пониманием. Однако почему он поддерживает Лукашенко?

Потому что Белоруссия выполняет для России крайне важную функцию буфера между Западом и НАТО. Кроме того, российские военные объекты в Белоруссии, такие, как, например, радарные установки для противоракетной обороны, а это крайне важно. А Лукашенко на Западе больше не принимают. И пока этот человек находится у власти, Путин может быть уверен в том, что Белоруссия не предпримет никакой смены стратегии и не развернётся к Западу. Поэтому сегодня Лукашенко для Путина предпочтительнее, чем любой другой политик в Белоруссии, как, например, Светлана Тихановская — лидер оппозиции. Потому что она бы развернулась к Западу, а этого Путин точно не хочет.

Да, Кристоф, но на кадрах с ними, которые мы видели, оба, по меньшей мере, разыгрывают хорошее шоу — в первую очередь, Владимир Путин. Однако Россия теперь, очевидно, отказывает всё большему числу западных авиалиний влетать в страну и приземляться там из-за того, что они облетают Белоруссию из-за угона самолёта. Объясни, пожалуйста, ситуацию.

КРИСТОФ ВАННЕР: Я вчера сам прилетел из Франкфурта в Москву авиакомпанией Lufthansa, и Lufthansa облетела воздушное пространство Белоруссии стороной. При этом не было абсолютно никаких проблем с российскими властями, всё было разрешено и прошло без опозданий. Однако действительно, как ты верно сказал, присутствуют проблемы, например, с Францией и Австрией. Я думаю, это в большей степени связано с пандемией, чем с каким-либо актом произвола. С Германией границы снова открыты. Это означает, что действует регулярное авиасообщение между Россией и Германией. Однако этого регулярного авиасообщения пока нет между Францией и Россией. Есть так называемые специальные рейсы. А согласовать такие полёты сложнее, чем то, что уже действует на регулярной основе. Поэтому я думаю, что это меньше связано с Белоруссией и поддержкой для Лукашенко. Скорее, это в самом деле следствие пандемии.

Кристоф, спасибо за эту оценку ситуации с Красной площади в Москве.

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года.