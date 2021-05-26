«Неизведанная территория»: WSJ о последствиях инцидента в Минске для мировой авиации

Принудительная посадка рейса Ryanair в Минске грозит подрывом всего комплекса процедур безопасности, разработанных международным авиационным сообществом за многие десятилетия, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, если подтвердится, что сообщение о бомбе было простой политической уловкой, это нанесёт сильнейший удар по доверию между властями и пилотами и перевернёт правила действия в подобных ситуациях.

Перенаправление рейса Ryanair и его принудительная посадка на территории Белоруссии грозят подрывом всего комплекса процедур безопасности, составленных за многие десятилетия сотрудничества между коммерческими авиакомпаниями, а также гражданскими и военными властями различных стран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение пилотов и чиновников, работающих в авиасфере.



В воскресенье президент Александр Лукашенко с помощью реактивного истребителя развернул коммерческий рейс Ryanair и заставил его сесть в Минске, когда тот проходил через воздушное пространство Белоруссии. По версии Минска, на такой шаг он пошёл из-за информации о том, что на борту якобы находились взрывчатые вещества.



Вскоре после посадки местные власти арестовали находящегося на борту журналиста и оппозиционного активиста, после чего позволили самолёту лечь на свой прежний курс. Данный инцидент вызвал международный резонанс, заставил всерьёз усомниться в законности подобного шага, а также задуматься о его последствиях для авиационной отрасли.



ЕС, Великобритания, Украина и Литва запретили своим авиакомпаниям летать в белорусском воздушном пространстве. Подобные распоряжения наложились на уже существующее предписание избегать Восточной Украины, так как в 2014 году там уже был сбит один самолёт. Хотя большинству авиакомпаний делать большой крюк всё же не придётся, однако перестроение маршрутов приведёт к дополнительным временным и финансовым затратам.



По мнению авиационных экспертов, если сообщение о бомбе Белоруссия просто выдумала в качестве предлога для перехвата авиалайнера, то Минск нарушил Чикагскую конвенцию 1944 года, которая в большинстве случаев ограничивает применение военной силы против гражданских самолётов. При этом эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, не могут припомнить никаких недавних подобных инцидентов, связанных с коммерческими лайнерами.



«Мы попали на неизведанную территорию, — считает председатель совета управляющих Фонда безопасности полётов Конор Нолан. — Если мы больше не будем уверены в том, что можем спокойно летать над территорией различных государств, то это в значительной мере подорвёт доверие к международной коммерческой авиации». В этом контексте Нолан и другие эксперты призвали к всестороннему расследованию инцидента.



Между тем, угроза взрыва на борту — это одна из самых сложных ситуаций, в которую может попасть пилот гражданской авиации, поэтому авиакомпании и регулирующие органы потратили многие годы на разработку протоколов поведения в таких случаях. Эти протоколы включают в себя наставления о том, как следует подтверждать угрозу и сообщать о ней, а также порядок действий в случае реальности угрозы с учётом необходимости скрывать её от широкой общественности, чтобы не дать возможности потенциальным злоумышленникам воспользоваться ситуацией.



Более того, по словам чиновников, эти наставления основаны на доверии между экипажами и властями. В случае появления серьёзных доказательств, что угроза Ryanair была лишь уловкой, по взаимодоверию в этой сфере будет нанесён удар не только в Белоруссии, но и во всём мире.



«Этот беспрецедентный акт незаконного вмешательства может потенциально перевернуть все общепринятые положения о самом безопасном порядке действий при угрозе взрыва во время полёта и перехвата», — говорится в заявлении Международной федерации ассоциаций линейных пилотов.



По словам пилотов, основополагающий принцип реагирования на угрозу теракта — это посадка самолёта в ближайшем безопасном аэропорту. В случае с Ryanair лайнер развернулся и направился в Минск, когда уже был неподалёку от литовской границы.



В этой ситуации, по мнению экспертов, у экипажа борта вариантов действий было немного. После терактов 11 сентября национальные правительства в основном придерживаются мнения, что лайнеры могут представлять непосредственную угрозу, если они никак не реагируют на указания. При этом они также считают себя вправе пойти на действия военного характера, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.



«Давайте не будем питать никаких иллюзий: если у вас на кончике крыла висит истребитель, который диктует чёткие инструкции, то у пилота коммерческого воздушного транспортного самолёта нет особого выбора, кроме как следовать указаниям», — подытожил Нолан.