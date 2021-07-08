Американский сенатор: нашей армии внушают, что в ней до сих пор укоренён расизм

ТОМ КОТТОН, сенатор США: Господин министр, считаете ли вы наши вооружённые силы в корне расистской организацией? Пожалуйста, ответьте «да» или «нет».



ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Я не отвечу вам «да» или «нет», сенатор, потому что этот вопрос заслуживает большего, чем «да» или «нет». У вооружённых сил, как и у любой организации, есть свои проблемы. Но я не считаю, что это в корне расистская организация.



У наших вооружённых сил одна задача – защита страны. Индивидуализм там вторичен, всё зависит от работы в команде. Однако профессор Академии ВВС заявляет, что в этой организации укоренился расизм, поэтому критическая расовая теория крайне важна для кадетов. Профессор политологии Линн Чендлер Гарсиа опубликовала статью в The Washington Post, цитирую: «Я преподаю критические расовые теории будущему военному руководству нашей страны, потому что жизненно необходимо, чтобы кадеты понимали историю расизма, сформировавшую нашу внешнюю и внутреннюю политику. Кадеты, как и все члены вооружённых сил, дают клятву защищать конституцию ценой своей жизни, поэтому крайне важно, чтобы у них было чуткое понимание этой конституции».



Сенатор от Арканзаса республиканец Том Коттон добивался от военного руководства ответов о левацкой идеологии в вооружённых силах. Он служит в комитетах по вооружённым силам и по разведке. Сейчас он с нами на связи. Сенатор, всегда приятно вас видеть, спасибо!



Итак, этот профессор политологии Академии ВВС, по сути, утверждает, что расизм был заложен в вооружённые силы с самого начала и до сих пор там остаётся. Хотя никаких современных примеров она не приводит. Что вы об этом думаете?



ТОМ КОТТОН: Трейс, я прочёл статью профессора Гарсиа. Очевидно, что она очень мало знает о нашей конституции. Это сейчас так типично для колледжей. Не ей учить кадетов ВВС конституции и политологии!



Министр Остин как минимум дважды дал показания о том, что наши вооружённые силы не преподают критическую расовую теорию, не проводят инструктажей по ней и не попустительствуют ей. Так что госпоже Гарсиа, по-моему, стоит поискать другое место работы.



Более того, людям, которые осуществляют надзор над тем, что преподаётся нашим кадетам в военной академии, не следует ждать появления статьи в The Washington Post или запроса от американского сенатора. Подозреваю, что генерал Кларк, суперинтендант Академии ВВС, в скором времени проведёт беседу по этому вопросу. Мы не должны преподавать и внушать нашим кадетам идеи о том, что наша армия — это в корне расистская структура. Кто станет поднимать на присяге руку и клясться защищать нашу конституцию, если вы верите в то, что преподаёт профессор Гарсиа?



Было крайне занимательно наблюдать, как вы спрашиваете министра Остина о том, считает ли он, что наша армия — в корне расистская, и просите его ответить в формате «да» или «нет». На что он отвечает, что не может ответить «да» или «нет», поскольку этот вопрос заслуживает большего, а в конце он всё-таки говорит: «Нет, я не считаю, что это в корне расистская организация».



Господин сенатор, профессор в своей статье пишет следующее, цитирую: «Я не нянчусь со своими кадетами и не опасаюсь того, что знакомство с определённой литературой может вызвать у них дискомфорт или стать испытанием для имеющихся у них убеждений. Кадеты должны учиться быть храбрыми на настоящем поле боя. Да, это так. Но они должны также быть готовы, для того чтобы смело выйти на идеологическое поле брани».



И уже был озвучен довод о том, что речь ведь идёт не о поле брани для смелых идей, а о заявлениях касательно того, что некоторые кадеты расисты из-за их цвета кожи. Что вы об этом думаете?



ТОМ КОТТОН: Да, Трейс, это одна из главных проблем критической расовой теории. И её нельзя сравнить с преподаванием Карла Маркса в рамках истории западной философии. Это нечто почти неслыханное. Тут обычное преподавание критической расовой теории противопоставляется идеологической обработке людей с её помощью.



И, по-моему, из тона доводов, приведённых в статье профессора Гарсиа, ясно, что она не просто представляет определённые академические теории и предоставляет учащимся возможность выбирать между ними. Я совершенно уверен в том, что она, вероятно, пытается внушить им эти идеи. Она пытается научить их тому, что Америке и её конституции действительно присущ расизм и что так было с самого начала и остаётся до сих пор.



Это противоположность тому, что мы должны преподавать нашим молодым кадетам, которые в скором времени должны будут занять ведущие посты в ВВС, ведь они будут руководить военными всех рас, они будут служить, находясь под командованием военных всех рас. И им нужно видеть лишь одну вещь: как их коллега, американец или американка, поднимает свою руку и клянётся защищать конституцию и что эти люди готовы положить свою жизнь ради защиты друг друга.



Дата выхода эфир 07 июля 2021 года.