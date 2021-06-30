Fox News: уничтожить пригороды — американские демократы придумали способ оставаться у власти вечно

Американские пригороды, где каждая семья живёт в отдельном доме, теперь считаются расистскими: Джо Байден планирует застроить их многоквартирными домами, чтобы повысить плотность населения, сообщает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, это позволит Демократической партии перекроить избирательную карту США и побеждать на выборах каждый раз.

Под давлением федеральных идеологов районы, к примеру, в Орегоне и Миннеаполисе упразднили односемейное зонирование, и СМИ об этом почти не упоминали. Всё это произошло в течение последних лет. Вопрос в том, почему это происходит. Цель — не в уничтожении расизма, а в уничтожении пригородов. Вместо того чтобы улучшать жизни людей, проживающих в дрянных районах, предполагается сломать жизнь тем, кто живёт в приличных районах.



Зачем такое делать? Чем вызвано это желание избавиться от пригородов? На то есть очевидная политическая причина. С политической точки зрения, пригороды обычно «фиолетовые»*: они могут поддержать на выборах как демократов, так и республиканцев. Но если ваша цель — превратить страну в однопартийное государство, вы хотите это изменить. Вы хотите переделать пригороды в города. Если бы вы это сделали, вы бы побеждали на выборах каждый раз.



В городах побеждают демократы. Из десяти крупнейших городов США девять находятся под управлением демократов. Из 50 крупнейших они контролируют две трети. Это не значит, что они хорошо умеют управлять городами. Вовсе нет. Многие из наших городов находятся на грани краха. Люди бегут оттуда. Но вряд ли (демократам. — ИноТВ) важно сделать города лучше, им важно побеждать на выборах. Демократы запросто в этом признаются. Вот что заявила вчера конгрессмен от Массачусетса Аянна Прессли. Посмотрите.



АЯННА ПРЕССЛИ, конгрессмен США: Речь идёт о человеческой и физической инфраструктуре. Прогрессисты в конгрессе на переднем крае этой борьбы. Сектор услуг по уходу — это инфраструктура. Климатическая справедливость — это инфраструктура. Жилищная справедливость — это инфраструктура. Справедливость в вопросе общественного транспорта — это инфраструктура. Так что эти смелые инвестиции надо делать, чтобы поддержать рабочих и семьи, чтобы у нас было справедливое, равное и здоровое восстановление после пандемии.



«Жилищная справедливость» — такое чувство, что этот термин только что придумала Аянна Прессли. Что это значит? Большинство людей ответило бы, что это значит, что нельзя мешать людям, вне зависимости от их внешности и происхождения, переехать в конкретный район. И это правильно, это давно установлено федеральным законом. Уже более 50 лет как. Дискриминация при продаже жилья запрещена. И правильно.



Но она (Прессли. — ИноТВ) говорит не об этом. Она имеет в виду совершенно другое. Она говорит, что, если районы выглядят по-разному, то они по определению расистские. Если один район благополучнее другого, надо сделать его менее благополучным, иначе это несправедливо.



Администрация Обамы занялась этим давно. В 2015 году обамовское Министерство жилищного строительства и городского развития окончательно сформулировало правило по так называемому позитивному продвижению справедливого предоставления жилья. По словам тогдашнего министра, Хулиана Кастро, правило о справедливом предоставлении жилья было принято лишь для исполнения закона о запрещении дискриминации в сфере жилья 1968 года — закона, по которому любая расовая дискриминация при продаже или сдаче в аренду жилья стала нелегальной.



Повторюсь, этот закон существует уже давно и не вызывает никаких споров. Но этот закон также требует от местных юрисдикций, получающих федеральные средства, предпринимать позитивные меры по устранению расовой дискриминации в жилищной сфере. Ха. Это сложная игра слов. Но вот что это значит. При администрации Обамы Министерство жилищного строительства и городского развития сделало один существенный шаг вперёд. По словам Хулиана Кастро, существование, цитирую, «концентрации бедности» в городских центрах — в отличие от пригородов — фактически свидетельствует о расовой дискриминации. Иначе говоря, если где-то есть место беднее, чем то, в котором живёте вы, ваш район — расистский!



Это бред. Но они действуют, исходя именно из этого. И от местных юрисдикций потребовали упразднить односемейное зонирование, увеличить плотность населения и сделать больше деловых кварталов. А в случае неподчинения они могли бы потерять миллионы долларов в виде пакетов субсидий на развитие местной инфраструктуры от Министерства жилищного строительства и городского развития. Это был весьма радикальный шаг. А большинство американцев было даже не в курсе происходящего.



Те, кто живёт за городской чертой, категорически против этого. В том числе преданные сторонники Демократической партии. Никто из них этого не поддерживает. Если бы они хотели жить рядом с субсидируемым жильём для малообеспеченных, они бы оставались в городе. Итак, людям эта идея крайне не нравится. Пригороды — очень сложные организмы, как и всё, что построено человеком. Они развились за век, некоторые — за более долгий срок. И не просто так.



Вероятность того, что придут федеральные идеологи и уничтожат это, люди воспринимают как угрозу. Они этого не поддерживают. Повторюсь, даже избиратели демократов этого не поддерживают. И, конечно, Джо Байден это понимает. Он не гений, но он знает, чего люди боятся. И когда его спросили об этом во время последней предвыборной кампании, он солгал. Послушайте, как Байден убеждает вас, что даже заподозрить в нём желание изменить американские пригороды — это расизм.



ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Посмотрите, что он делает сейчас. Я имею в виду президента (Трампа. — ИноТВ). Он пытается напугать, потому что очень многие жители пригородов теперь решили голосовать за меня, а не за него. По крайней мере, согласно опросам. И он говорит: «Байден отправит всех этих людей в пригороды, в пригородах будут многоквартирные дома».



Да, многие в пригородах действительно проголосовали за Джо Байдена. Отчасти из-за этого заявления — о том, что он не собирается отправлять в пригороды толпы людей. Но всё это было ложью. Теперь Джо Байден готовится поступить именно так.



Дата выхода в эфир 28 июня 2021 года.



* В американской политике голубой цвет символизирует Демократическую партию, красный — Республиканскую партию. «Фиолетовыми» называют районы, где избирателей обеих партий примерно поровну и исход выборов неизвестен заранее (прим. ИноТВ).