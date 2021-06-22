Fox News: и это цивилизованное общество, приличная страна — из-за криминала Америка всё больше смахивает на «дыру третьего мира»

Главной угрозой власти США называют «идеи превосходства белой расы», в то время как на улицах крупных городов бандиты, совсем непохожие на белых расистов, стреляют по людям среди бела дня, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, самое ужасное — это отношение горожан, которые не пытаются спасти раненых, а иногда воспринимают стрельбу как повод для веселья.

Исследователи из Мэрилендского университета ведут так называемую «глобальную базу данных по терроризму». Некоторые из предоставляемых ими данных явно крайне политизированы. Например, они причисляют расстрел школы в Паркленде к актам насилия на почве идеи превосходства белой расы. Но это не так. Ничто не свидетельствует в пользу этого. Как же можно так говорить? Но они всё равно так говорят.



Итак, их цифры завышены. И при всём при этом исследователи из Мэрилендского университета нашли во всей стране менее 70 человек, убитых сторонниками превосходства белой расы за весь период с 2015-го по 2019 год. Много ли это? Конечно же, слишком много. Любая смерть — это слишком много. Но для сравнения: в нашей стране каждый год больше людей умирает от удара молнии. Мы не преувеличиваем. Поинтересуйтесь.



Так что нет, акты насилия на почве идеи превосходства белой расы, какими бы плохими они ни были, не являются большой угрозой. Они вообще не проходят в список угроз. Что же на верхней строчке? Давайте-ка посмотрим. Преступность! Преступность на первом месте, второго как такового и нет.



Только за 2019 год в этой стране было произведено более 10 тысяч арестов по обвинению в убийстве. Кстати, самих убийств было больше, просто арестовано было 10 тысяч человек. Только за прошлый, 2020 год более 750 человек было убито в одном лишь Чикаго. 750! И мы можем с некоторой долей уверенности сказать — хотя нас никто не спрашивает, но вдруг вам интересно? — что подавляющее большинство подозреваемых в Чикаго не были практикующими белыми шовинистами или членами QAnon. Откуда мы это знаем? Обоснованные догадки. Но в некоторых случаях есть видео.



Например, наша программа заполучила эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, на которых запечатлён ужасный инцидент со стрельбой, происшедший на этих выходных на Северо-Западной стороне Чикаго. Это случилось сразу после парада в честь Дня Пуэрто-Рико. Возможно, вы видели сегодня в соцсетях укороченную версию этого видео. У нас есть полная версия, она сейчас на экране. Эти кадры были сняты камерой замкнутой системы видеонаблюдения в Чикаго.



Глядя на это, спросите себя, что это за страна. Это Америка. Не какая-нибудь дыра третьего мира, не Гаити. Это крупная улица в третьем по величине городе вашей страны. Итак, пара в автомобиле с флагом Пуэрто-Рико, по-видимому, никого не трогавшая, попадает в западню: агрессивная толпа выволакивает их из машины и расстреливает на месте, прямо посреди дороги. Люди, застрелившие их, уезжают. Дальше — пожалуй, самое худшее: жертвы просто лежат и истекают кровью, потому что никто не приходит на помощь.



Повторюсь: что это за страна? Кто ей управляет? И почему этих людей не привлекли к ответственности за преступную халатность, как они того заслуживают? Если мы миримся с тем, что в стране происходят такие вещи, то мы и есть дикари. Мы не должны с этим мириться. Но Джо Байден мирится. Об этом инциденте со стрельбой он не сказал ни слова. И не скажет. Потому что нет возможности свалить вину на сторонников превосходства белой расы. Конкретно это преступление он никогда не упомянет.



FOX 32 CHICAGO: Вот видеозапись с камеры наблюдения: здесь запечатлён ужасный конфликт. Человек, не пожелавший разглашения своего имени, рассказал, что его брат въехал в зад припаркованного автомобиля. После этого находившиеся в машине шестеро мужчин выскочили на улицу, начали нападать и демонстрировать знаки своей принадлежности к банде. 24-летний Джованни Арзуго получил огнестрельные ранения в голову и бедро. Он скончался в больнице Святой Марии. Его жена, 23-летняя Ясмин Перес, получила огнестрельное ранение в шею, её состояние по-прежнему критическое.



Огнестрельное ранение в шею. Она лежала там, и никто не подошёл помочь. Но это был не единственный инцидент со стрельбой на этих выходных в Чикаго. Далеко не единственный.



В городе Чикаго, где, кстати, полицейским запретили пешее преследование подозреваемых, на этих выходных подстрелили в общей сложности 54 человека. Но такое творилось не только там. К Чикаго приковано много внимания, но проблема не ограничивается одним Чикаго. В Нью-Йорке, где гении тоже лишили полицию финансирования, камеры наблюдения зафиксировали, как в четверг двух детей чуть не застрелили в процессе покушения на убийство среди бела дня. Посмотрите.



WPIX: На этих леденящих душу кадрах с камеры наблюдения видно, как вооружённый преступник стреляет в 24-летнего мужчину, всего в нескольких дюймах от двух детей — брата и сестры пяти и десяти лет. Это произошло в четверг среди бела дня. Дети шли в этот магазинчик и оказались в гуще событий. В какой-то момент видно, как сестра пытается закрыть собой младшего братика.



Итак, нормальные люди сейчас, глядя на это, говорят себе: как бы то ни было, нам надо что-то менять. Такого не должно быть. Убивают невинных людей. Да даже если и виновных. Убивают людей. Точка. У нас так быть не должно. Потому что у нас цивилизованное общество. Это приличная страна. Чего позволять нельзя, так именно этого.



Однако выводы делаются совсем другие. Кстати, новый опрос… В Нью-Йорке сейчас предвыборная кампания, завтра будут праймериз (Демократической партии. — ИноТВ), а это, по сути, и есть выборы мэра, потому что город контролируют демократы. Менее 20 процентов ньюйоркцев хотели бы видеть меньше копов на улицах. Итак, большинство людей этого вовсе не хотят, потому что это безумие. Но власть имущие, по-видимому, этого не заметили.



Так что теперь политика Нью-Йорка может пойти ещё дальше в неверном направлении. На днях городские власти объявили, что снимают обвинения с сотен погромщиков и мародёров, арестованных в прошлом году. То есть вы крушите город — и вас не наказывают! Это жутко. Но не так жутко, как то отношение, которое мы увидим в следующем фрагменте. Эти кадры заставляют глубоко задуматься о будущем страны.



Место событий — Окленд, Калифорния. На этих выходных, во время празднования Дня отмены рабства несколько человек получили огнестрельные ранения, один скончался. Это плохо. Но ещё хуже реакция жителей района. Похоже, им было вообще всё равно. Вот как они отреагировали на прибытие машины скорой помощи.



На прошлой неделе мы показывали вам кадры с танцами на полицейской машине в Чикаго. А теперь вот это. Социопаты — именно так они и называются — празднуют стрельбу по людям, танцуя тверк. Что за общество порождает таких людей? Кто стал бы вести себя так? Вы знаете кого-то, кто стал бы себя так вести? Когда видишь подобное поведение, нельзя не задаться вопросом: что мы как общество делаем неправильно? Дело в безотцовщине? В школах? Кто знает, каков ответ. Но если мы не пытаемся найти ответ, мы гарантированно получим ещё больше. Если кто-то празднует стрельбу по людям, это не тот человек, с которым хочется находиться в одной стране. Так что мы должны с этим разобраться. Есть ли задача важнее? Наверное, нет. Но это совершенно игнорируется.



Дата выхода в эфир 21 июня 2021 года.