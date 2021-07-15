CNN: в Вашингтоне нацелились создать «горячую линию» с Пекином — как с Москвой в холодную войну

Администрация Байдена думает над созданием линии экстренной связи между лидерами США и Китая, аналогичной той, что существовала между Вашингтоном и Москвой во времена холодной войны, сообщает CNN. Американские чиновники надеются, что этот инструмент поможет снизить риск конфликтов между двумя странами и своевременно урегулировать кризисы. При этом в США признают: успешность проекта будет зависеть от готовности Пекина пользоваться им, отмечает сайт телеканала.

Администрация Байдена рассматривает возможность создания экстренной горячей линии с правительством Китая, аналогичной той, что существовала между США и Советским Союзом во время холодной войны, сообщает CNN. Как поясняет сайт телеканала со ссылкой на информированные источники в американском правительстве, администрация Байдена хочет создать способ быстрой связи в рамках более обширных усилий по снижению риска конфликта между США и Китаем.

По словам двух собеседников издания, горячая линия с Пекином позволит Джо Байдену или его высокопоставленным советникам по национальной безопасности незамедлительно осуществлять зашифрованные телефонные звонки или отправлять сообщения Си Цзиньпину и его окружению. Например, с её помощью можно было бы поделиться срочной информацией о внезапных военных перемещениях или отправить предупреждающие сообщения о кибератаках.

По словам одного из источников, идея создания горячей линии с Пекином появилась ещё во времена правления Барака Обамы. Чиновники администрации Байдена продолжают развивать эту концепцию, однако им ещё предстоит проработать множество деталей, в том числе вопрос о том, согласятся ли китайцы вообще использовать этот механизм, подчёркивают собеседники CNN. Как сообщили телеканалу бывшие и действующие американские чиновники, проблемы с обеспечением быстрого реагирования Пекина, когда речь заходит о неотложных вопросах, существуют уже давно.

Аналогичная горячая линия с Китаем уже существует в Пентагоне, напоминает издание. Она должна использоваться исключительно по военным вопросам, но на деле к ней прибегают довольно редко.

«У нас действительно есть горячая линия. Известно, что пару раз, когда мы её использовали, телефон просто звонил в пустой комнате часами», — признался старший координатор Совета национальной безопасности по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл в начале этого года.

«В отношениях между США и Китаем наблюдается тревожная нехватка инструментов для урегулирования инцидентов. Весьма важно, чтобы правительство США использовало рабочие линии связи, которые позволяют им реагировать на кризис или предотвращать кризис. Нам нужен номер 911, если так можно выразиться», — заметил бывший помощник госсекретаря США Дэнни Рассел.

Официальные лица в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности всё ещё работают над техническим устройством механизма, сообщили источники CNN. Следующим шагом будет разработка общей концепции и включение её в план администрации Байдена по взаимодействию с Китаем. Тогда для внедрения механизма потребуется одобрение Белого дома и китайских официальных лиц.

Как отмечает CNN, горячая линия между США и Россией считалась полезным инструментом, улучшившим взаимодействие во времена холодной войны, однако его эффективность в последнее время вызывает сомнения. Так, администрация Обамы использовала горячую линию с Кремлём, чтобы предостеречь Россию от вмешательства в американские выборы в 2016 году, но это предупреждение не было услышано.

Эффективность новой горячей линии с Китаем будет в значительной степени зависеть от приверженности Пекина её использованию и регулярного доступа к ней Си Цзиньпина.

В последние годы США и другие страны имели трудности с получением своевременных ответов от Китая по насущным вопросам, например, об эпидемии COVID-19, напоминает сайт телеканала.

«Когда дело доходит до общения с китайскими официальными лицами в трудные периоды, с этим есть проблемы. Во многом это связано с тем, что их система работает сверху вниз. В первые дни вспышки COVID-19 мы часто не получали никакого ответа на критически важные вопросы», — рассказывает бывший американский чиновник, служивший в Пекине. Идея быстрого соединения Белого дома с Пекином широко обсуждалась в течение многих лет, но её реализация всегда казалась далёкой, отмечает CNN.

Во время первой личной встречи администрации Байдена с китайскими официальными лицами в начале этого года обе стороны обменялись редкими для телекамер дипломатическими колкостями. Обе стороны закончили переговоры, не запланировав последующих встреч или не создав никаких рабочих групп.

«Администрация напряженно размышляет о том, чего бы она действительно хотела добиться и как она предполагает добиваться прогресса в сотрудничестве с Китаем. Она достаточно осторожна и умна, чтобы преждевременно не бросаться в полномасштабное взаимодействие с Китаем», — объясняет Рассел. Тем временем, пока администрация прорабатывает свой дипломатический подход, бывшие официальные лица США считают, что простого создания новой горячей линии будет недостаточно.

«Основная проблема в том, что Пекин враждебен, хищен и чрезвычайно дееспособен, поэтому США должны организовать оборону и дать ему отпор по всем направлениям. Администрация Байдена заявила, что планирует это сделать. Поэтому, хотя настройка телефонной линии может быть полезной, мы не должны придавать ей слишком большого значения», — уверен Дэвид Фейт, бывший сотрудник Госдепартамента, работавший в Китае во времена администрации Трампа.

По мере нарастания проблем, связанных с Китаем, чиновники администрации Байдена публично признают их сложность и объём работы, необходимый для их решения, пишет сайт телеканала. «Считаю ли я возможным, чтобы Соединённые Штаты и Китай могли сосуществовать и жить в мире? Да, считаю. Но я убеждён, что задача будет чрезвычайно сложной как для этого поколения, так и для следующего», — заявил Кэмпбелл на мероприятии на прошлой неделе.