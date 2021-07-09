Daily Mail: в Пентагоне предупредили о растущем риске ядерной войны — из-за России и Китая

Мир приближается к ядерной войне, пишет Daily Mail со ссылкой на доклад Минобороны США. Как поясняется в документе, происходит так по той причине, что все потенциальные противники Соединённых Штатов, среди которых Китай, Россия, не только не уменьшают роль ядерного оружия в своих планах в сфере национальной безопасности, но и решительно двигаются в противоположном направлении.

Пентагон предупреждает, что мир приближается к ядерной войне, поскольку Россия и Китай разрабатывают новые ядерные ракеты, бомбардировщики и подводные лодки, пишет Daily Mail со ссылкой на доклад Минобороны США по ядерным операциям.



Кроме того, Северная Корея ускорила испытания ракет, способных достичь континентальной части США, а Иран в настоящий момент обладает технологиями, позволяющими в течение года создать ядерное оружие, если Тегеран того захочет.



В документе говорится, что Соединённые Штаты с 2010 года пытались вести переговоры о сокращении ядерных возможностей, но «ни один из потенциальных противников не уменьшил ни роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности, ни количество ядерного оружия, которым он располагает. Более того, они решительно двинулись в противоположном направлении».



В результате в нескольких частях мира возросла вероятность региональных конфликтов с участием противников, обладающих ядерным оружием, а также увеличились шансы на перерастание ядерной эскалации в кризис или конфликт, говорится в документе.



Как указывает Daily Mail, Россия и Китай представляют собой самые серьёзные угрозы для Соединённых Штатов из-за имеющихся у них технологий и арсеналов.



В 2019 году Россия и США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, который требовал от США и Советского Союза ликвидации всех своих ядерных и обычных баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.



Однако в 2021 году Москва и Вашингтон продлили на пять лет действие договора СНВ-III, нацеленного на взаимное сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.



Россия, которая считает США и НАТО «основными угрозами своим современным геополитическим амбициям», модернизировала свои советские средства доставки боеголовок, а также использует новые ядерные боеголовки и пусковые установки и разрабатывает три новых вида межконтинентальных ядерных вооружений.



Китай также расширил свой ядерный потенциал, в том числе приняв на вооружение свои «самые современные» ракеты, запускаемые с подводных лодок, отмечается в статье.