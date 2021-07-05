Rheinische Post: главы МИД ФРГ, Испании и Швеции призвали сократить ядерные арсеналы

Государствам, обладающим ядерным оружием, необходимо предпринять решительные шаги в направлении разоружения, подчёркивают министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а также главы МИД Испании и Швеции Аранча Гонсалес и Анн Линде в совместной статье для Rheinische Post. Несмотря на то что российско-американские усилия в области контроля над вооружениями дают миру надежду, развитие технологий создает новые риски и может спровоцировать новую гонку вооружений, поэтому, по мнению авторов статьи, ядерным державам необходимо и дальше сокращать арсеналы атомного оружия и положить конец его испытаниям.

В преддверии конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а также главы МИД Испании и Швеции Аранча Гонсалес и Анн Линде призвали ядерные державы к значительному сокращению арсеналов ядерного оружия. Об этом они сообщили в совместной статье, опубликованной в понедельник в немецкой газете Rheinische Post.

«Нам как никогда нужен прогресс. В последние годы соглашения по вопросам ядерного разоружения и нераспространения продолжают разрушаться. Новая напряженность и недоверие между мировыми державами препятствовали дальнейшему сокращению ядерных арсеналов. Срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — фундаментального инструмента контроля над вооружениями — истёк в 2019 году. Развитие технологий усложняет ситуацию, создаёт новые риски и может спровоцировать новую гонку вооружений», — подчеркнули главы внешнеполитических ведомств. По их словам, проблемы распространения ядерного оружия в отдельных регионах, например, в Иране и Северной Корее, требуют «полной бдительности» мирового сообщества.

Как отмечают авторы статьи, продление действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в начале этого года, перспектива новых переговоров между Москвой и Вашингтоном о будущем контроле над вооружениями и мерах по сдерживанию рисков, а также выраженная Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече в Женеве приверженность стратегической стабильности «являются хорошими новостями» и «дают надежду на то, что мир сможет вернуться к ядерному разоружению». «Мы определённо приветствуем эти позитивные события, но также призываем государства, обладающие ядерным оружием, предпринять дальнейшие решительные шаги в направлении разоружения», — продолжают министры.

«Это могло бы включать снижение роли ядерного оружия в их стратегиях и доктринах, снижение риска возникновения конфликтов и случайного применения ядерного оружия, дальнейшее сокращение ядерных запасов и создание основы для заключения нового поколения соглашений в области контроля над вооружениями, — предполагают главы внешнеполитических ведомств трёх стран. — Мы должны раз и навсегда положить конец испытаниям ядерного оружия, окончательно введя в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, возобновить переговоры по Договору о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и создать прочные и надёжные условия для проверки шагов по ядерному разоружению».

Авторы статьи убеждены: чтобы формировать будущее, необходимо извлекать уроки из истории. Для этого следует в том числе укреплять обмен опытом с молодым поколением и пострадавшими гражданами, например, в таких городах, как Хиросима и Нагасаки. Кроме того, министры выступают за «полное и равное участие женщин во всех процессах принятия решений в области ядерного разоружения и за всесторонний учёт гендерных аспектов».

Публикация статьи в газете Rheinische Post приурочена к встрече в рамках запущенной в 2019 году Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции, которая пройдёт 5 июля в Мадриде. Наряду с Германией, Испанией и Швецией к ней присоединились Эфиопия, Аргентина, Финляндия, Индонезия, Япония, Иордания, Канада, Казахстан, Республика Корея, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария.