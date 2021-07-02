WP: «сдвиг исторического масштаба» — Китай строит более сотни шахт для ядерных ракет

Китай строит в пустынной местности на северо-западе страны 119 шахт для пуска межконтинентальных баллистических ракет, пишет The Washington Post со ссылкой на независимых экспертов. По мнению последних, этот «строительный бум» говорит об усилиях Пекина укрепить доверие к китайским ядерным средствам сдерживания.
Китай начал строительство более 100 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне недалеко от города Юймэнь на северо-западе страны, пишет The Washington Post со ссылкой на независимых экспертов. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о значительном расширении ядерного потенциала Пекина.
Сотрудники Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина изучили снимки коммерческих спутников и выяснили, что работа ведётся на множестве участков на территории, охватывающей сотни квадратных километров в китайской провинции Ганьсу.
На 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, схожие с теми, что зафиксированы на пусковых комплексах, предназначенных для китайского арсенала баллистических ракет с ядерными боеголовками.
Создание более 100 новых ракетных шахт, если оно будет реализовано, станет для Китая «сдвигом исторического масштаба», поскольку эта страна, как считается, обладает относительно скромным арсеналом, включающим от 250 до 350 единиц ядерного оружия, говорится в статье.
Реальное количество новых ракет, предназначенных для этих шахт, неизвестно, но оно может быть гораздо меньше. В прошлом Китай уже создавал ложные шахты, напоминает The Washington Post.
Во время холодной войны Соединённые Штаты разработали план по перемещению своих межконтинентальных баллистических ракет по целой сети шахт. Это была своего рода игра в«ядерные напёрстки», чтобы советские военные стратеги никогда не могли точно знать, где находятся ракеты.
Эксперт по ядерному арсеналу КНР Джеффри Льюис назвал масштабы строительства «невероятными» и выразил мнение, что этот «строительный бум» говорит об усилиях Пекина укрепить доверие к китайским ядерным средствам сдерживания.
Как отмечает The Washington Post, информация о строящихся шахтах появилась вслед за недавними предупреждениями Пентагона о быстром развитии ядерного потенциала Поднебесной.
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