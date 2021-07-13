TVP Info: НАТО наглядно продемонстрировало, что Чёрное море это не «частный бассейн Путина»

Учения «Морской бриз — 20121» (Sea Breeze 2021) — это важный сигнал Запада в адрес России о том, что он не будет пассивно смотреть на её агрессивное поведение и не даст своё согласие на её доминирование в Чёрном море, пишет журналист Петар Петрович. На портале TVP1 он также обращает внимание на то, что проведение учений НАТО показало, что попытка перезагрузки отношений с Россией, инициированная Байденом, не отразилась на позиции альянса в решимости отстаивать безопасность своих союзников.

Это были самые масштабные учения «Морской бриз» с 1997 года, то есть с момента их запуска. В этом году они наглядно продемонстрировали Кремлю, что он может спокойно отбросить мечты о взятии контроля над всем бассейном Чёрного моря, поскольку это не «частный бассейн Путина», пишет на портале TVP1 журналист Петар Петрович.



«Мы хотели бы продемонстрировать всем, всему международному сообществу, что ни одна страна не может претендовать на Чёрное море или любой другой международный бассейн», — сказал в ходе пресс-конференции по окончании учений командир Джон Д. Джон. — Эти водные акватории принадлежат международному сообществу, и мы стремимся к тому, чтобы все страны имели доступ к международным морским артериям», — процитировал военного журналист.

Также, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, учения наглядно показали, что Украина не одинока перед лицом российской агрессии. В похожем ключе прокомментировала учения и глава посольства США в Киеве Кристина Квиен. По её словам, само участие эсминца USS Ross демонстрирует американскую поддержку Украины, которая сегодня как никогда в ней нуждается.

Автор обращает внимание на то, что, хотя учения прошли гладко, тем не менее они сильно разозлили Кремль, который требовал их отменить, но после неуспешной попытки прибегнул к распространению дезинформации и провокациям. Министерство обороны России заявило, что внимательно следит за учениями, более того, состоялась серия параллельных учений в Чёрном море и на юго-западе России. В свою очередь, украинская разведка сообщила, что в этом году Москва всеми силами пыталась помешать проведению учений «Морской бриз».