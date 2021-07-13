TVP Info: НАТО наглядно продемонстрировало, что Чёрное море это не «частный бассейн Путина»

Учения «Морской бриз — 20121» (Sea Breeze 2021) — это важный сигнал Запада в адрес России о том, что он не будет пассивно смотреть на её агрессивное поведение и не даст своё согласие на её доминирование в Чёрном море, пишет журналист Петар Петрович. На портале TVP1 он также обращает внимание на то, что проведение учений НАТО показало, что попытка перезагрузки отношений с Россией, инициированная Байденом, не отразилась на позиции альянса в решимости отстаивать безопасность своих союзников.
Это были самые масштабные учения «Морской бриз» с 1997 года, то есть с момента их запуска. В этом году они наглядно продемонстрировали Кремлю, что он может спокойно отбросить мечты о взятии контроля над всем бассейном Чёрного моря, поскольку это не «частный бассейн Путина», пишет на портале TVP1 журналист Петар Петрович.
«Мы хотели бы продемонстрировать всем, всему международному сообществу, что ни одна страна не может претендовать на Чёрное море или любой другой международный бассейн», — сказал в ходе пресс-конференции по окончании учений командир Джон Д. Джон. — Эти водные акватории принадлежат международному сообществу, и мы стремимся к тому, чтобы все страны имели доступ к международным морским артериям», — процитировал военного журналист.
Также, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, учения наглядно показали, что Украина не одинока перед лицом российской агрессии. В похожем ключе прокомментировала учения и глава посольства США в Киеве Кристина Квиен. По её словам, само участие эсминца USS Ross демонстрирует американскую поддержку Украины, которая сегодня как никогда в ней нуждается.
Автор обращает внимание на то, что, хотя учения прошли гладко, тем не менее они сильно разозлили Кремль, который требовал их отменить, но после неуспешной попытки прибегнул к распространению дезинформации и провокациям. Министерство обороны России заявило, что внимательно следит за учениями, более того, состоялась серия параллельных учений в Чёрном море и на юго-западе России. В свою очередь, украинская разведка сообщила, что в этом году Москва всеми силами пыталась помешать проведению учений «Морской бриз».
«Мы отмечаем, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать свою военную составляющую в оккупированном Крыму*. И когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Чёрном море», — заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. «Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе», — добавил он.
Учения в Чёрном море показали России, что Запад не намерен мириться с доминирующей позицией России на Чёрном море, ведь НАТО не отказалось от проведения маневров, не уменьшило их масштаб, достойно выдержало давление со стороны Москвы и объявило о последующих учениях, обращает внимание журналист. «Нельзя не принимать во внимание заявления политиков и военнослужащих: они не скрывали, что учения можно рассматривать в качестве элемента противодействия агрессивной позиции России в регионе и узурпации ею прав в отношении аннексированного Крыма и прилегающих к нему вод», — добавляет он.
Эксперт по вопросам безопасности и обороне Яцек Раубо уверен, что ключевой момент заключается в последовательности учений: она повышает оперативный уровень служб различных стран. «В последние годы Российская Федерация передвинула свои границы, она незаконно оккупирует Крым, она строит и расширяет бастион море-земля-воздух на этой территории. В этом плане «Морской бриз», безусловно, можно рассматривать как символический ответ», — отмечает аналитик. «Это важный сигнал для Российской Федерации о том, что ни при каких обстоятельствах европейские государства не будут пассивно смотреть на поведение этой страны в отношении стран Черноморского региона», — добавляет он.
В статье Петар Петрович отмечает, что проведение учений совпало с утверждением в начале июля Владимиром Путиным новой стратегии национальной безопасности России, которая пришла на смену документу 2015 года. Эксперт из Польского института международных дел Анна Мария Дынер обращает внимание на главные положения новой стратегии, а именно угрозу со стороны Запада, а также неблагоприятные социальные и демографические процессы. По её мнению, эти проблемы возможно разрешить путём повышения уровня независимости государства, а также его военного и экономического потенциала. Россия ограничивает список государств и институтов, с которыми она готова сотрудничать, а это говорит о том, что российские власти будут придерживаться конфронтационной модели в проведении внешней политики.
Другие эксперты из Центра восточных исследований — Витольд Родкевич и Петр Лоховски — полагают, что стратегия ставит задачу продолжения военной политики. Её цель состоит не только в дальнейшем расширении и модернизации вооруженных сил, но и некой милитаризации общества, в результате которой оно, осознав внешние угрозы, будет готово защищать Родину. Они уверены, что документ подтвердил сильную позицию так называемых силовых министерств, действующих во имя поддержания «конституционного порядка».
«Это означает, что расчёт Джо Байдена на то, что при помощи Запада — в данном случае Германии и Франции — он изменит Россию, что она откажется от своей агрессивной позиции и в то же время не поддержит Китай в соперничестве с США, не имеет никаких шансов на успех», — рассуждает журналист. «К счастью, ничто не указывает на то, что попытка перезагрузки, предпринятая новой администрацией США, в её отношениях с Кремлём отразилась на позиции НАТО. Это очень важный сигнал как для Польши, Украины, так и для всего региона Центральной и Восточной Европы, который обеспокоен возможным снижением уровня американского присутствия в регионе. А ведь именно такой может быть цена, которую Москва назвала Вашингтону за его нейтральную позицию в конфликте США с Китаем», — резюмирует на портале TVP1 Петар Петрович.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).