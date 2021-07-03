Экс-главком НАТО: инцидент с британским эсминцем доказал — новая «большая игра» на море приобрела мировой масштаб

Недавняя стычка британского эсминца с российскими силами на Чёрном море во многом говорит о зарождении новой «большой игры» на море, похожей на противостояние Российской и Британской империи в XIX веке, пишет для Bloomberg экс-главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его мнению, в этой ситуации важно не столько это столкновение, сколько более широкое противостояние авторитарных держав с Западом, который обязан защитить свободу судоходства во всём мире.

В последний раз Россия и Великобритания конфликтовали на Чёрном море ещё во времена Крымской войны в середине XIX века. Воспетый в знаменитом стихотворении «Атака лёгкой бригады» Альфреда Теннисона, этот конфликт привнёс в боевые действия телеграф, железнодорожные переброски войск и морские снаряды высокой мощности, пишет в своей статье для Bloomberg экс-главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Территориальный спор, похожий на тот, который привёл к Крымской войне, вновь появились на первых полосах газет, когда на прошлой неделе Москва и Лондон схлестнулись на Чёрном море у украинского побережья, причём что именно там произошло до конца прояснить так пока и не удалось.

23 июня корабль Defender — один из самых современных эсминцев британских ВМС, — шёл через воды, которые Россия считает своими на основании того, что она «аннексировала»* Крымский полуостров в 2014 году.

По версии Москвы, один из её военных кораблей произвёл предупредительный выстрел в направлении эсминца, а российские самолёты сбросили рядом с ним бомбы. Впоследствии Великобритания опровергла эту информацию. «Данная тычка произошла неподалёку от Севастополя — порта и военно-морской базы, которые я несколько раз посещал в свою бытность командующим НАТО», — отмечает автор.

Этот инцидент становится ещё примечательнее, если учесть, что обе стороны выступили с противоречащими друг другу версиями событий. При этом русские достаточно подробно отчитались о своих действиях: по их словам, они сбросили перед эсминцем четыре бомбы с самолёта Су-24. Если это правда, то поразительно то, что Россия была готова нанести удар в непосредственной близости от военного корабля члена НАТО.

Что же касается британцев, то те просто обошли этот вопрос, а министр обороны этой страны Бен Уоллес сообщил, что Defender «совершал обычный переход из Одессы в Грузию через Чёрное море». Однако, если верить сообщениям британской прессы, правительство Великобритании отлично понимало, что Россия воспримет вылазку британского эсминца из украинского порта как провокацию притом, что само предприятие одобрил лично премьер-министр Борис Джонсон.

Корень конфликта на Чёрном море кроется в противоположных позициях Великобритания и России по поводу «вторжения» и «аннексии» Крыма. Следовательно, Лондон по-прежнему считает, что территориальные воды у берегов Крыма принадлежат Украине и исходя из этого реализовывало своё право мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Всё это служит основой зарождающейся «большой игры» на море — современной версии лишь немного не дотягивающего до войны противостояния между Британской и Российской империями в XIX веке, в рамках которого авторитарные государства мешали транзиту военных кораблей, разрешённому по международному праву.

Более того, здесь важен не столько расклад сил на Чёрном море, сколько более широкий принцип свободы судоходства. По словам Ставридиса, он опросил нескольких высокопоставленных офицеров ВМС США и Великобритании на предмет мнения об этом инциденте и аналогичных столкновений Вашингтона с Пекином в Южно-Китайском море. Эти люди в целом считают, что в будущем мы станем свидетелями повышенного количества таких стычек между Западом и авторитарными игроками вроде Китая и России.

В этом контексте Великобритания, которая остаётся второй по мощи морской державой в мире, отправила сильную авианосную ударную группировку в западную часть Тихого океана. Там она присоединится к флотам из США, Франции, Австралии и Германии для участия в патрулях, призванных гарантировать свободу судоходства. Возможно, впоследствии эти державы будут проводить подобные операции и в других спорных водах.

Хотя США не подписали Конвенцию ООН по морскому праву — что не слишком мудро с их стороны, — они по существу выполняют все её положения. Этот всеобъемлющий документ, который был согласован в начале 1980-х годов, обеспечивает свободу судоходства, и ныне от него зависит вся мировая экономика. Следовательно, защита этого договора хоть в Чёрном, хоть в Южно-Китайском море крайне полезна для миропорядка.

«Defender («Защитник». — прим. ИноТВ) — это и в самом деле хорошее название для военного корабля, выполняющего важную задачу по защите свободы судоходства в новой большой игре на море», — подытоживает Джеймс Ставридис.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).