Times: Путин усомнился в том, что мир оказался бы на пороге третьей мировой, если бы Россия потопила британский эсминец

Владимир Путин назвал «провокацией» недавний проход британского эсминца, как пишет The Times, в «спорных водах» у берегов Крыма. При этом он отметил, что мир вряд ли бы оказался на пороге третьей мировой, даже если бы российская сторона потопило это судно.
Президент России Владимир Путин обвинил Великобританию в том, что она преднамеренно провоцировала Москву, отправив эсминец Defender в воды у берегов Крыма, пишет The Times.
Как напоминает издание, на прошлой неделе российские суда и самолёты начали преследование корабля британских ВМС, когда тот вошёл в «спорную часть Чёрного моря».
Москва утверждала, что российские суда произвели предупредительные выстрелы по эсминцу, когда он 23 июня проходил через «спорные воды». Министерство обороны Британии поспешило опровергнуть эти утверждения, заявив, что имели место обычные «учебные стрельбы».
В ходе ежегодной прямой линии, длившейся в этот раз 3 часа 42 минуты, российский лидер назвал этот инцидент «провокацией» и не согласился с тем, что в этом случае мир стоял на пороге третьей мировой. Он также сообщил, что к этой операции были причастны США и что для наблюдения за реакцией Москвы американская сторона отправила свой самолёт.
Путин при этом с вызовом заявил, что западные страны не смогут победить Россию в случае мировой войны.
«Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», — подчеркнул российский лидер.
Далее он добавил: «Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором Вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, это они подошли к нашим границам».
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