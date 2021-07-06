NI: уверенность Путина в превосходстве России над НАТО в Чёрном море не безосновательна

Владимир Путин заявил, что российские военные могли потопить «Дефендер», не развязав крупномасштабной войны, потому что, по его словам, Запад знает, что не может победить в конфликте. Как пишет The National Interest, такая уверенность российского президента, возможно, не безосновательна, поскольку российские военные сегодня располагают достаточными средствами для проведения эффективной кампании по ограничению и воспрещению доступа сил альянса в Чёрном море.

В последние несколько недель наблюдается резкий рост напряжённости между силами России и НАТО в Черноморском регионе, вызванный инцидентом с британским эсминцем и реакцией Кремля на продолжающиеся учения НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные могли потопить «Дефендер», не развязав крупномасштабной войны, потому что, по его словам, Запад знает, что не может выиграть такой конфликт. И, как пишет The National Interest, такая уверенность российского президента, возможно, не безосновательна.

Как продолжает издание, с 2014 года Россия неуклонно наращивала свой Черноморский флот. Он получил три модернизированных фрегата класса «Адмирал Григорович» с управляемыми ракетами, а также множество дизельных ударных подводных лодок улучшенной серии «Кило». Эти новые военные корабли являются лишь частью резкого роста российских возможностей в системе ограничения и воспрещения доступа в Черноморском регионе, которые также включают разветвленную сеть противоракетной обороны, действующую из Крыма. Ещё одной головной болью НАТО являются новейшие российские тактические вооружения: крылатая гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» ограничивает способность авианосных ударных групп проецировать силу вглубь российской территории, как и баллистическая ракета воздушного базирования «Кинжал».

Кроме того ситуацию усугубляет то, что силы НАТО, предназначенные для уничтожения российских средств вооруженной борьбы в регионе, не могут рассчитывать на широкую местную поддержку. Турция, крупная черноморская держава, являющаяся членом НАТО, последовательно препятствует достижению целей альянса в области безопасности, стремясь к более тесным военным и экономическим связям с Москвой. Украина, Румыния и Грузия могут и почти наверняка обеспечат доступ к портам и морской проход для вооружённых сил США, но им не хватает военно-морских возможностей для внесения значимого военного вклада сверх этого.

Как заключает издание, российские военные располагают средствами для проведения эффективной кампании по ограничению и воспрещению доступа сил альянса в Чёрном море, сдерживая и увеличивая расходы на средства вооружённой борьбы НАТО на начальных этапах региональной войны. И хотя нет недостатка в осуществимых сценариях, которые могли бы привести к более широкому конфликту на Чёрном море, все они имеют одну общую черту: ни один из них не предлагает даже намека на быструю и убедительную победу НАТО.