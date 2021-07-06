NI: уверенность Путина в превосходстве России над НАТО в Чёрном море не безосновательна
В последние несколько недель наблюдается резкий рост напряжённости между силами России и НАТО в Черноморском регионе, вызванный инцидентом с британским эсминцем и реакцией Кремля на продолжающиеся учения НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные могли потопить «Дефендер», не развязав крупномасштабной войны, потому что, по его словам, Запад знает, что не может выиграть такой конфликт. И, как пишет The National Interest, такая уверенность российского президента, возможно, не безосновательна.
Как продолжает издание, с 2014 года Россия неуклонно наращивала свой Черноморский флот. Он получил три модернизированных фрегата класса «Адмирал Григорович» с управляемыми ракетами, а также множество дизельных ударных подводных лодок улучшенной серии «Кило». Эти новые военные корабли являются лишь частью резкого роста российских возможностей в системе ограничения и воспрещения доступа в Черноморском регионе, которые также включают разветвленную сеть противоракетной обороны, действующую из Крыма. Ещё одной головной болью НАТО являются новейшие российские тактические вооружения: крылатая гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» ограничивает способность авианосных ударных групп проецировать силу вглубь российской территории, как и баллистическая ракета воздушного базирования «Кинжал».
Ссылки по теме
-
N-TV: на манёвры НАТО в Чёрном море Россия ответила учебно-боевыми полётами
-
Экс-главком НАТО: инцидент с британским эсминцем доказал — новая «большая игра» на море приобрела мировой масштаб
-
Die Welt: НАТО выбрало взрывоопасный момент для устрашения России в Чёрном море
-
Times: Путин усомнился в том, что мир оказался бы на пороге третьей мировой, если бы Россия потопила британский эсминец