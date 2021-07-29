Insider: «с треском провалились» — после неудачной симуляции битвы с Китаем США решили менять стратегию ведения боя

Как заявил замглавы Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен, прошлогодние учения, симулировавшие военный конфликт с Китаем, «с треском провалились», поскольку «противник» слишком хорошо изучил стратегию ведения боя американских сил. По словам Хайтена, манёвры показали, что против мощных соперников вроде Китая или России привычные методы, которые США применяли последние 20 лет, не работают, и заставили Пентагон менять подход.

Прошлой осенью в учениях, по словам СМИ, симулировавших конфликт с Китаем, США отрабатывали свою стратегию ведения боевых действий. Комментируя манёвры, замглавы Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен заявил, что всё прошло отнюдь не лучшим образом, сообщает Insider.

Выступая в Институте развивающихся технологий при Национальной ассоциации оборонной промышленности, Хайтен объявил: «Без преувеличения, учения с треском провалились. Агрессивная красная команда, которая изучала США в течение последних 20 лет, заткнула нас за пояс». По словам генерала, «они точно знали, что сделают американские силы, прежде чем те это делали, и пользовались этим».

«А представьте, чем в течение последних 20 лет занимались наши реальные соперники, возможно, даже с куда большей сосредоточенностью и куда большими силами. Поэтому нам пришлось отступить на шаг, взглянуть на ситуацию шире и задуматься: «Так что же мы упустили?» — объяснил Хайтен.

Как рассказали журналистам сотрудники оборонных ведомств, на учениях, которые описывает генерал, американские силы отрабатывали потенциальное вооружённое противостояние с Китаем из-за Тайваня. В ходе манёвров воображаемый неприятель нейтрализовал стратегию «информационного господства» синей команды, которая представляла США.

Хайтен отметил, что американские силы попытались установить то самое «информационное господство» — «как это было в ходе первой войны в Персидском заливе, как это делалось на протяжении последних 20 лет, как мы это делали на протяжении последних 30 лет на глазах у всего мира, включая Китай и Россию».

Но проблема заключалась в том, что с самого начала информация оказалась недоступной. Insider подчёркивает, что американская армия часто полагается на данные своих систем, чтобы следить за тем, что происходит на поле боя и стрелять по объектам, а также на цифровые и радиокоммуникации, чтобы мгновенно передавать приказы командования. Однако подобные системы уязвимы перед созданием активных радиопомех и прочими препятствующими операциями, в особенности при атаке на американские спутники. Хайтен назвал такую ситуацию «большой проблемой».

Кроме того, американские силы выяснили, что скопление большого числа войск не самый лучший вариант в битве с могущественным противником. «В современном мире с гиперзвуковыми ракетами и мощными снарядами дальнего действия, летящими на нас со всех сторон, если вы сконцентрировали силы в одном месте и все знают, где вы, вы уязвимы», — отметил генерал.

Как обращает внимание Insider, учения продемонстрировали, что Вооружённые силы США больше не могут полагаться на привычные преимущества прошлого в отношении новых, более серьёзных угроз со стороны соперников вроде Китая и России.

Манёвры заставили Пентагон менять объединённую концепцию ведения боевых действий на стратегию «расширенного маневрирования», которая должна устранить существующие уязвимые места. Новый подход, который, по заявлениям Пентагона, необходим для сдерживания «будущей агрессии Китая или России», включает в себя пересмотр логистики, усовершенствование координированных обстрелов, более эффективные пути реализации командования и управления, а также установления информационного преимущества.

Хайтен заверил, что перемены очень важны, поскольку ставки высоки и пока преимущества США на поле боя перед такими соперниками, как Китай, «стремительно тают».