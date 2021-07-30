Свидетельство взаимного доверия: GT об учениях Пекина и Москвы на территории Китая

Россия собирается принять участие в совместных с Пекином военных учениях на территории Китая, целью которых является обеспечение региональной стабильности, пишет Global Times. Как отмечает китайская газета, сам факт учений с участием большого количества военнослужащих и техники на фоне пандемии коронавируса говорит о высоком уровне доверия между двумя державами.

Россия собирается принять участие в совместных с Пекином военных учениях на северо-западе Китая, призванных обеспечить региональную безопасность и стабильность. По словам экспертов, речь идёт о первых совместных учениях на территории Китая после вспышки пандемии COVID-19 в 2020 году, что говорит о высоком уровне взаимодоверия между вооружёнными силами обеих стран. При этом сами манёвры нацелены на укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии, на фоне «безответственного» вывода американских войск из Афганистана, пишет Global Times.

Учения «Запад/Взаимодействие — 2021» пройдут в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая в августе. Их темой, по словам представителя Министерства обороны Китая старшего полковника У Цяня, станет совместное обеспечение региональной безопасности и стабильности.

При этом, как отметил У, стороны создадут совместный штаб, а командование западного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Восточный военный округ России отправят на учения более 10 тыс. человек, несколько типов самолётов, артсистем и бронетехники. В ходе манёвров Москва и Пекин собираются оценить потенциал совместной разведки, раннего оповещения и возможности нанесения ударов.

По мнению одного китайского военного эксперта, судя по количеству войск, качеству и количеству техники и теме учений, «Запад/Взаимодействие — 2021» — это крупномасштабные стратегические манёвры, в ходе которых задействуются одни из самых передовых в мире средств. При этом эксперт полагает, что всё это может превратиться в целую серию учений.

В стратегических манёврах с Россией Китай участвует уже с 2018 года. Однако наблюдатели указывают на то, что речь здесь идёт о первых стратегических учениях, организованных Китаем, на которых будут присутствовать иностранные военные.

Цель учений — укрепить всеобъемлющее стратегическое партнёрство в эпоху новых отношений между Китаем и Россией, углубить прагматичное сотрудничество и традиционную дружбу между вооружёнными силами двух держав, а также продемонстрировать решимость бороться с терроризмом, сохраняя региональный мир и безопасность.

Несмотря на все трудности, связанные с COVID-19, Китай и Россия проводят регулярные ежегодные учения. Такой подход, по словам одного военного эксперта, обусловлен тем, что война может начаться, несмотря на пандемию, или же сама пандемия может вспыхнуть во время войны. При этом, как отметил собеседник издания, сам факт учений указывает на новый уровень сотрудничества военных обеих держав, а также о высоком уровне взаимодоверия в политической сфере.

Данные учения, по мнению одного китайского эксперта по международным делам, также учитывают изменение ситуации в Афганистане. В частности, он отметил, что безответственный вывод войск США из Афганистана стал большой проблемой для соседних стран. В этом контексте такие крупные державы, как Китай и Россия, должны сыграть свою роль в защите регионального мира и стабильности, предотвратив укрепление местных террористических группировок.