CBS: США проводят учения на Чёрном море под «бдительным присмотром» России

Российский флот и авиация внимательно следят за ходом военных манёвров США и их союзников в Чёрном море, сообщает корреспондент CBS News Холли Уильямс. По её словам, цель американских учений — послать чёткий сигнал Москве, что ни одна страна не имеет права претендовать на международное воздушное пространство и международные воды, сообщает CBS News.

Сегодня США и более дюжины союзников проводят военные учения в Чёрном море. Сотрудница CBS News Холли Уильямс оказалась единственным новостным корреспондентом из США на борту американского эсминца, в то время как манёвры проходили под бдительным оком России.

На борту корабля ВМС США «Росс» американские моряки открыли огонь. Но это были всего лишь тренировка, военные учения, в которых также участвуют её 28 союзников.

ХОЛЛИ УИЛЬЯМС, корреспондент CBS News: Цель находится на расстоянии примерно одной мили в этом направлении. Она изображает вражеское судно.

В то же время настоящий соперник Америки, по-видимому, внимательно следит за происходящим. Четыре российских корабля поочерёдно следовали за нами, а российские истребители неоднократно кружили по соседству.

ХОЛЛИ УИЛЬЯМС: Они за вами присматривают?

ДЖОН Д. ДЖОН, командир эсминца «Росс»: Вероятно.

Командир корабля Джон Д. Джон заявил нам, что требуется гораздо больше, чтобы спровоцировать столкновение.

ДЖОН Д. ДЖОН: Если кто-то стреляет по вам, то это даёт вам право обороняться.

Но в прошлом месяце британское военно-морское судно столкнулось с более агрессивной тактикой в Чёрном море. В том числе с этой угрозой.

СООБЩЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ РОССИИ: Если вы не измените курс, я открою огонь.

Россия отправила солдат, чтобы незаконно перехватить контроль над Крымским полуостровом* у соседней Украины в 2014 году. И Россия утверждает, что британский корабль следовал в том, что сейчас является её территориальными водами. США и их союзники с этими не согласны.

Россия пригрозила, что будет бомбить иностранные корабли, которые зайдут в эти воды в будущем. Эти учения проводятся в нескольких милях от того места, но используют американскую военную мощь, чтобы послать чёткий сигнал.

ДЖОН Д. ДЖОН: Международное воздушное пространство, международные воды существуют для всех. Они не принадлежат ни одной стране.

Холли Уильямс, CBS News. C борта американского эсминца «Росс».

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.