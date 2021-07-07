Обозреватель WSJ: НАТО — расколотый альянс, который рискует превратиться в «очередную говорильню»

Несмотря на все заявления президента США Джо Байдена, НАТО на данный момент остаётся расколотым альянсом, пишет обозреватель The Wall Street Journal Эндрю Михта. Дело в том, что членам блока до сих пор не удаётся прийти к консенсусу по таким вопросам, как общие угрозы и перевооружение Европы. По словам автора, если альянсу так и не удастся договориться об общих геостратегических целях, то он останется пустышкой и превратится в очередную говорильню.
«Президент Байден возрождает Североатлантический альянс — или нет?» — задаётся вопросом в своей статье «НАТО — расколотый альянс» Эндрю Михта, декан Колледжа исследований в сфере международных отношений и безопасности при Европейском центре Джорджа Маршалла.
Как отмечает автор, после ухода предыдущего президента США Дональда Трампа альянс вернулся к своей обычной работе. Джо Байден потвердил «священное обязательство», предусмотренное статьёй 5 Североатлантического договора, которая регулирует реакцию блока на нападение на одного из членов. Однако военному альянсу нужны военные, указывает обозреватель. Без чёткого пути к перевооружению Европы НАТО не сможет реагировать на кризисы.
«Деньги на перестройку союзных вооружённых сил есть, — приводит Михта слова своего неназванного европейского коллеги. — Проблема в политике».
Автор толкует это заявление следующим образом: подлинное перевооружение всего альянса будет сигналом о том, что Европа готова к военным действиям вместе с США и способна рискнуть доступом Европы к российской нефти или рынкам Китая. Если европейские союзники по НАТО начнут демонстрировать реальный военный потенциал, это будет сигналом для Москвы и Пекина, что НАТО готово обеспечить сдерживание в Европе, высвободив большую часть американской военной мощи для Индо-Тихоокеанского региона.
Но, очевидно, это произойдёт не скоро, сетует Михта.
«Захват* Владимиром Путиным Крыма в 2014 году и война на востоке Украины провели демаркационную линию в плане поляризации членов НАТО», — пишет он.
С одной стороны, Польша, Румыния и страны Балтии видят в России «явную и реальную опасность»: они полны решимости расширить своё участие в урегулировании ситуации, сложившейся после холодной войны. С другой стороны, очень осторожная Западная Европа, которая опасается рисковать своим экономическим ростом, ставя его выше благополучия своих соседей, над которыми в своё время доминировал СССР. Берлин, похоже, намеревается работать с Россией, а не противодействовать ей с помощью комплексного подхода из политических и экономических шагов.
Если заглянуть дальше, то вырисовывается такая картина: в то время как Вашингтон считает Китай военной и экономической проблемой, Европа, хотя и воспринимает Поднебесную как стратегическую проблему, видит в ней и экономические возможности. Азиатский рынок считается слишком важным для процветания Европы, и последняя не хочет рисковать и провоцировать недовольство Пекина.
У Германии огромные инвестиции в азиатские рынки, и занимать чёткую позицию в назревающем китайско-американском конфликте не в её интересах. Для Франции приоритеты в сфере безопасности сосредоточены на юге, в направлении Средиземноморья и Африки, а не на востоке. Эти разрозненные интересы по всей Европе мешают достичь консенсуса по угрозам в масштабах всего НАТО.
Наступающий год будет решающим для НАТО. Жёсткие решения по перевооружению Европы будут зависеть от различных факторов, в том числе от исхода сентябрьских выборов в Германии и от окончательного решения по всеобъемлющему соглашению об инвестициях между ЕС и Китаем. Последнее было согласовано за несколько недель до прихода к власти администрации Байдена, но в настоящее время оно застряло в Европейском парламенте.
Америка и европейские союзники по НАТО в ближайшем будущем вряд ли достигнут консенсуса по вопросу о том, насколько серьёзную угрозу будет представлять Китай. Также маловероятно, что продолжающееся давление России на восточный фланг НАТО подтолкнёт Европу к перестройке своих вооружённых сил.
«Если члены НАТО не договорятся о геостратегических целях и не перевооружат свои армии, то альянс останется пустышкой и в конечном итоге превратится в очередную говорильню», — подытоживает свою статью для The Wall Street Journal Эндрю Михта.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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