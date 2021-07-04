Der Standard: новая Стратегия национальной безопасности знаменует дальнейший отход России от западных ценностей

Новая Стратегия национальной безопасности направлена в первую очередь на защиту России от влияния США и других западных стран, пишет Der Standard. Как утверждает издание, документ знаменует дальнейший отход России от ценностей западных демократий. По мнению автора статьи, поворот страны в сторону Китая и Индии, обозначенный в Стратегии, связан с приближением НАТО к российским границам.

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности своей страны «по защите от влияния США и других западных стран», передаёт Der Standard. «Информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета», — говорится в опубликованном в субботу 44-страничном документе. По словам автора статьи, документ представляет собой попытку установить «авторитарный надзор».

Как утверждает издание, документ знаменует дальнейший отход России от ценностей западных демократических стран. «Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников, а также со стороны неправительственных, религиозных, экстремистских и террористических организаций», — отмечается в документе. В нём закрепляется тезис, который Путин повторял не один раз: западная либеральная модель находится в кризисе.

«Абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, легализируется употребление наркотиков, и формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни», — подчёркивается в Стратегии. В документе отмечается, что давление Запада на Россию растёт, а вместе с ним и опасность раскола российского общества.

В стратегии утверждается, что Запад пытается использовать имеющиеся в России социально-экономические проблемы в России «для разрушения её внутреннего единства, импирирования и радикализации протестного движения». Также критикуются санкции США и ЕС в отношении России. Кроме того, в документе говорится о росте военной напряженности — в основном из-за наращивания военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Именно поэтому, считает автор статьи, страна намерена обратить ещё более пристальный взор в сторону Китая и Индии. Предыдущая Стратегия национальной безопасности была опубликована 31 декабря 2015 года, отмечает Der Standard.