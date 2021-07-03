Die Ostschweiz: Россия заслуживает уважения Запада и признания её имперских амбиций

Отношения между Россией и Западом в последние годы стали особенно напряжёнными, однако вместо того, чтобы решать проблемы в диалоге на равных, все только предаются взаимным обвинениям. Михаэль Линденманн в своей статье для швейцарского журнала Die Ostschweiz призывает европейцев лучше узнать богатую историю и культуру страны, намного более близкой Западу, чем Китай. По его мнению, проявить немного уважения в отношении России было бы более чем уместно — а это предполагает также признание её имперских притязаний.

Со времени «аннексии Крыма»* отношения между Россией, США, ЕС и другими так называемыми западными странами стали более чем напряжёнными, сообщает швейцарский журнал Die Ostschweiz. Вместо того чтобы обсуждать проблемы на равных, все только и делают, что обвиняют друг друга, досадует автор статьи Михаэль Линденманн.

По его наблюдениям, СМИ с обеих сторон мало способствуют установлению взаимопонимания — добавьте сюда «недостаточные знания истории, языка и культуры России, дополненные исторически разросшимся недоверием с обеих сторон». Автор статьи придерживается мнения, что ввиду «экспансивной политики» Китая было бы хорошо интегрировать Россию в переговорный процесс, а не исключать её из него. Состоявшаяся недавно встреча между американским президентом Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным даёт основания для надежды.

При этом Михаэль Линденманн в своей статье обращает внимание на то, что, когда во время обязательного курса школьных занятий речь идёт об истории многонациональной России, то рассматривается в основном период Октябрьской революции 1917 года и распада Советского Союза в 1991 году. Напротив, возникновению и формированию объединившей множество этносов и отличающейся религиозным, культурным и языковым разнообразием России в период с XVI по XIX век в школах не уделяется никакого внимания, равно как и активному обмену в разных сферах, происходившему между Россией и Западом. В связи с этим автор призывает заполнить эти пробелы в знаниях, чтобы начать лучше понимать Россию, и даже советует читателям ознакомиться для начала с изданной в 2008 году в Мюнхене книгой Андреаса Каппелера о России как многонациональной империи.

«В отношении России в наших широтах по-прежнему господствует огульный образ отсталой страны», и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, которые расположились на территории крупнейшего по площади государства в мире, протянувшегося через 11 часовых поясов.

Кроме того, на Западе часто и охотно забывают о том, насколько европейскими являются такие города, как Москва, Санкт-Петербург или Калининград, и как велико было и до сих пор остаётся влияние российской интеллигенции на Западную Европу. Достаточно вспомнить, к примеру, русских формалистов и их значимость для современной теории дискурса, таких писателей мирового масштаба, как Лев Толстой, Фёдор Достоевский или Александр Пушкин, или многочисленных учёных-естествоиспытателей, которые в 1957 году смогли запустить в космос первый в мире спутник. «Проявить немножко больше уважения было бы более чем уместно», — подчёркивает Линденманн.

Со времени распада Советского Союза Запад видит себя системным и идеологическим победителем. Более того, России это по сей день дают почувствовать практически при любой возможности. Это историческое событие глубоко укоренилось в коллективном сознании россиян.

Однако «конец истории», спрогнозированный в этой связи современным философом Фрэнсисом Фукуямой, до сих пор не наступил, о чём наглядно свидетельствуют проходящие сейчас торжества по случаю столетнего юбилея Коммунистической партии Китая. «На этом фоне мы не должны допускать того, чтобы намного более близкая нам в историческом, культурном, языковом и религиозном плане Россия дистанцировалась от «Запада» и сближалась с Китаем, — предостерегает Линденманн в своей статье для журнала Die Ostschweiz. — Однако это также предполагает признание имперских амбиций России».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).