CNN: во время празднований столетия Компартии Пекин забыл о мрачных страницах её истории
Послание от китайского руководства: Компартия — это единственная причина, почему современный Китай стал грозной мировой державой: всё хорошее — это результат её деятельности. Всё плохое… Ну, судя по прошедшим на этой неделе торжественным мероприятиям, в прошлом не было ничего плохого, никаких тёмных моментов, никаких ошибок, никаких репрессий.
Председатель Си Цзиньпин, обращаясь на площади Тяньаньмэнь к тщательно отобранной толпе из десятков тысяч человек, заявил, что зарубежным силам никогда не удастся запугать или подавить Китай. Он также упомянул и о Тайване, заявив, что Китай хочет покончить с его независимостью.
Он также подчеркнул необходимость соблюдать принцип «одна страна — две системы» для Гонконга и Макао.
С подробностями об этих торжественных мероприятиях корреспондент CNN Стивен Цзян с площади Тяньаньмэнь.
СТИВЕН ЦЗЯН, корреспондент CNN: Для Коммунистической партии Китая задача на эти дни — устроить масштабное шоу и напомнить людям, что им дала партия. Это путешествие по тропе воспоминаний, причём очень выборочных воспоминаний. Мы слышали, как лидер партии и самый могущественный за несколько десятилетий лидер страны Си Цзиньпин в своей речи восхвалял добродетели партии и перечислял её достижения. Многие из них неоспоримы.
Хотя у партии был скромный старт, однако она стала самой могущественной политической организацией в мире, в которую входит более 95 миллионов членов и которая руководит второй по величине экономикой мира с быстро модернизирующейся армией, причём последняя вызывает всё большую тревогу в США.
Но как партия дошла до нынешнего состояния? Её путь не всегда был таким славным, как его изображает официальная история. Были и бесчеловечные моменты: она жёстко преследовала любое инакомыслие как внутри партии, так и за её пределами, что привело к гибели десятков миллионов китайцев.
Разумеется, здесь, в Китае, этим мрачным страницам либо не придаётся должного значения, либо они напрямую вычёркиваются по соображениям цензуры. А ведь тут речь идёт в том числе и о кровавых мерах в отношении демонстрантов, выступавших за демократию здесь, на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Однако партии всегда после подобных эпизодов удавалось не только выжить, но и даже процветать из-за готовности и умения вносить изменения в идеологию и приоритеты. Именно поэтому руководство запустило свою политику реформ и открытости после их дилетантской культурной революции, что положило начало десятилетиям экономического роста. И именно поэтому Си Цзиньпин вновь вводит партию во все аспекты китайского общества, не только в политику и армию, но также в частный бизнес и в личную жизнь людей, чтобы таким образом сохранить за партией монополию на власть в эпоху новых технологий и социальных сетей.
Партия воспользовалась своей нисходящей структурой власти, чтобы предоставить обычным людям по всей стране экономические выгоды и эффективное управление, а также вывести людей из бедности и дать им ощущение национальной гордости благодаря растущим технологическим возможностям и увеличивающемуся влиянию в мире.
Всё это сейчас используется партией, чтобы представить КПК как системообразующую структуру, несмотря на то что её политика авторитарного лидера и амбиции всё чаще сталкиваются с амбициями США и прочих либеральных демократий мира.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.
Ссылки по теме
-
Welt: спустя 30 лет после распада СССР фронты снова определены: Запад и США — Китай и Россия
-
Die Zeit: Маас предостерёг Россию и Китай от «вакцинной дипломатии»
-
Fox News: Китай переоценивают, а США — первая кибердержава в мире, убеждены британские эксперты
-
От действий других держав не пострадали: GT оценила отношения Пекина и Москвы после встречи Си Цзиньпина и Путина