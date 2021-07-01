CNN о прямой линии Путина: призвал россиян вакцинироваться и предостерёг Запад от обострения ситуации на Украине

В ходе своей «Прямой линии» Владимир Путин затронул большое количество тем, сообщает CNN. Значительная часть вопросов была посвящена вакцинации: Путин убеждал россиян в необходимости привиться от коронавируса. Второй важной темой стала Украина: по словам корреспондента CNN Мэттью Чанса, Путин использовал «Прямую линию» для того, чтобы предупредить Запад от излишнего военного вмешательства на Украине.

Он был очень обеспокоен по теме Украины. Это интересно, поскольку складывается ощущение, что это бряцание оружием.

МЭТТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Да, понимаете, он говорил очень о многих вещах. «Прямая линия» длилась три часа пятьдесят минут. Он упомянул множество тем: первая часть была посвящена убеждению людей в том, что нужно сделать вакцину. Как вы уже упомянули, в России произошёл рекордный рост заражений коронавирусом, даже несмотря на то, что Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину и 11% населения уже привилось ей.

Ещё одной большой темой стала Украина: кто-то говорит, что это было бряцание оружием. К примеру, Путин сказал, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, поскольку то, что происходит на Украине, решается в Вашингтоне и других местах. Путин говорил о том, что русские и украинцы являются одной нацией, что не понравилось украинским политикам. С некоторыми из них я сегодня пообщался: эти слова им совсем не понравились. Путин также выразил беспокойство по поводу растущей близости Украины к западным военным институтам. Послушайте, что он говорил.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это уже реально касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Конечно, вот это вызывает беспокойство, и об этом мы должны думать.

МЭТТЬЮ ЧАНС: Владимир Путин, по сути, использует возможность этой огромной «Прямой линии» с российским обществом для того, чтобы вынести предупреждение тем, кто смотрит это в мире — Западу, говоря ему, что не стоит держать своих военных на территории Украины.