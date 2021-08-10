N-TV: Северная Корея пригрозила Вашингтону и Сеулу превентивным ударом из-за военных учений

Не успели Сеул и Пхеньян возобновить диалог, как тон между странами снова обострился, сообщает немецкий телеканал N-TV. Сестра Ким Чен Ына предостерегла США и Южную Корею от проведения совместных военных учений и пригрозила нанесением мощного превентивного удара. По словам Ким Ё Чжон, любые военные учения являются актом агрессии и подготовки к ядерной войне, а Сеул и Вашингтон проводят враждебную и вероломную политику.

Северная Корея и Южная Корея только недавно возобновили коммуникацию, а отношения между ними уже снова ухудшились, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Перед началом запланированных на лето военных учений вооружённых сил США и Южной Кореи Пхеньян снова ужесточил тон. Влиятельная сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обвинила США и Южную Корею во враждебной политике и вероломном поведении. Запланированные учения она назвала «нежелательным, саморазрушительным действом».

Обе страны, учитывая их действия, должны готовиться к «серьёзной угрозе безопасности», отметила Ким Ё Чжон. Северная Корея улучшит свои возможности в том, что касается нанесения «мощного превентивного удара». Также сестра Ким Чен Ына намекнула на то, что сделать такое заявление её уполномочил её брат.

Северная Корея, в значительной степени изолированная из-за своей программы по развитию ядерного оружия, регулярно обвиняет США в том, что они проводят учения с Южной Кореей в целях подготовки военного удара. Сеул и Вашингтон это отрицают. За прошедшие годы оба государства по дипломатическим соображениям сократили масштабы некоторых учений.

Заявление Ким Ё Чжон последовало за сообщениями в южнокорейских СМИ о том, что Южная Корея и США начнут свои летние учения с меньшим размахом, чем раньше. В центре внимания 11-дневных совместных упражнений должна стоять компьютерная симуляция. Также перед этим планируется провести четырёхдневную совместную тренировку по урегулированию кризисов.

США разместили в Южной Корее 28,5 тыс. военных для сдерживания угроз со стороны Северной Кореи. Ким Ё Чжон сочла предварительные упражнения по кризисному урегулированию началом летних учений, сообщает немецкий телеканал.

«Какими бы ни были их вид и масштабы, совместные военные учения всегда имеют агрессивную природу, потому что они являются военными учениями и подготовкой к ядерной войне», — заявила представитель Северной Кореи. Она призвала США отозвать своих военных.

Пхеньян предостерегал Южную Корею от новых учений с США ещё в начале августа. Предупреждение последовало всего через несколько дней после восстановления каналов коммуникации между странами, которые не работали на протяжении долгих месяцев, напоминает N-TV.