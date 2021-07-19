Sky News: куда опаснее, чем враги с оружием, — Пхеньян призвал молодёжь противостоять культурному влиянию Сеула

В официальной газете КНДР «Нодон синмун» опубликовали колонку с призывом к молодым людям блюсти чистоту языка и стараться не употреблять южнокорейские жаргонизмы, передаёт британский телеканал Sky News. Как отмечается в материале издания, культурное влияние Сеула уже давно тревожит северокорейские власти: в прошлом году в КНДР серьёзно ужесточили запрет на ввоз и потребление медийной продукции из-за рубежа.

Правительство КНДР напомнило северокорейской молодёжи о необходимости придерживаться традиционного образа жизни и использовать в речи родной диалект корейского языка, сообщает Sky News. Как пишет сайт канала, колонка с такими призывами была опубликована в центральном печатном органе страны «Нодон синмун» в рамках кампании властей по искоренению культурного влияния со стороны Южной Кореи.

По данным Sky News, режим Ким Чен Ына в особенности беспокоят языковые привычки поколения миллениалов, отдельные представители которого стали перенимать некоторые речевые обороны южных соседей. К примеру, молодые женщины теперь часто называют своих мужей словом «оппа», что в переводе с корейского означает «старший брат». Как сообщает британский телеканал, в колонке на страницах «Нодон синбун», в частности, подчёркивалось, что северокорейский вариант корейского языка является лучшим и что молодым людям следует использовать именно его и говорить правильно, а кроме того — соблюдать приличия в плане одежды и причёсок и слушать «допустимую» музыку. «Идеологическое и культурное проникновение под яркой вывеской буржуазии куда опаснее, чем враги с оружием», — предупредили авторы.

Как напоминает обозреватель Sky, в прошлом году Пхеньян пошёл на ряд жёстких мер для борьбы с культурной экспансией Южной Кореи — теперь родителей детей, которых уличают в потреблении продуктов южнокорейской индустрии развлечений или использовании позаимствованных у соседей речевых оборотов, ждёт штраф. Запрещено отныне и пользоваться незарегистрированными импортными телевизорами, радиоприёмниками, компьютерами и мобильными телефонами. Хранение южнокорейской медийной продукции наказывается тюремным сроком до 15 лет, а её незаконный ввоз в крупном объёме — пожизненным заключением. Виновным же в контрабанде большого количества медийной продукции из США или Японии и вовсе грозит смертная казнь, перечисляет обозреватель британского канала.

Южнокорейский политик Тхэ Йон Хо — первый перебежчик из КНДР, сделавший успешную политическую карьеру в Южной Корее, — в январе этого года заявил в интервью агентству Reuters: «Днём люди скандируют: «Да здравствует Ким Чен Ын!» — но по вечерам они все идут смотреть южнокорейские сериалы и фильмы», говорится в материале Sky. В свою очередь, сам северокорейский лидер, по данным прессы, в прошлом месяце назвал популярный южнокорейский музыкальный жанр кей-поп «агрессивным раком», из-за которого КНДР может «развалиться будто размокшая стена», напоминает автор статьи.