Трамп: по сравнению с уходом Байдена из Афганистана Вьетнам — это мастер-класс по стратегии
Бывший президент США Дональд Трамп осудил вывод администрацией Байдена войск из Афганистана в ходе публичной речи перед своими сторонниками в штате Алабама, назвав этот процесс «величайшим внешнеполитическим унижением в истории Соединённых Штатов Америки», пишет The Washington Times.
«С треском провалившийся уход Байдена из Афганистана — это ни с чем не сравнимая демонстрация вопиющей некомпетентности национального лидера, возможно, за всю историю, — заявил Трамп. — Только попробуйте вспомнить что-нибудь подобное. По сравнению с катастрофой Джо Байдена уход из Вьетнама больше похож на мастер-класс по стратегии».
На фоне стремительного падения проамериканского правительства в Афганистане из-за наступления «Талибана»* администрация Байдена столкнулась с мощным давлением со стороны законодателей от обеих партий, напоминает издание. При этом американские политики сомневаются в том, что команда Байдена правильно оценивает сложившуюся ситуацию, особенно если учесть, что широкой общественности стали известны некоторые её ошибки.
В частности, в четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что 13 июля 23 сотрудника американского посольства в Кабуле отправили в Госдепартамент документ, в котором они предупредили о быстром продвижении талибов и потенциальном коллапсе афганских военных, призвав также провести подготовку к эвакуации. Кроме того, по данным агентства Reuters, талибы захватили американское военное оборудование стоимостью миллиарды долларов, включая бронетехнику и около 40 единиц воздушной техники.
«Всё, что ему нужно было сделать, так это оставить солдат там, пока все оттуда не эвакуируются — пока оттуда не увезут наших граждан и наше оружие, — заявил Трамп под одобрительные крики толпы. — Тогда можно было к чертям собачьим разбомбить базы, у нас там есть пять баз, и мы сказали бы им «пока-пока».
В своё время Трамп обещал избирателям вернуть войска домой из Афганистана. С этой целью в феврале 2020 года бывший американский лидер подписал мирное соглашение с талибами и вывел из этой страны тысячи военнослужащих, не добившись, однако, полного вывода войск, так как талибы нарушили несколько условий договора.
«У нас было соглашение с условиями, и они не выполнили первые два пункта, и мы врезали по ним, а затем они были готовы выполнить ещё пару других условий», — отметил Трамп.
По словам Байдена, сделка, заключённая Трампом с талибами, не оставила ему другого выхода, кроме как вывести войска из Афганистана. Однако эта позиции Байдена не вызвала особого восторга у сторонников Трампа.
«Это дрянное решение, самый большой позор в истории нашей страны, такого позора никогда не было, и народы мира — как наши друзья, так и враги — смотрят на нас и говорят: «Что, чёрт возьми, так быстро стряслось с Соединёнными Штатами Америки?» — подытожил экс-президент.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.