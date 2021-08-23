New York Times: с приходом «Талибана» Афганистан ждёт финансовый крах

Экономика Афганистана во многом держалась, благодаря иностранной помощи, которая составляла порой половину объёма всей законной экономики страны. Эта помощь начала сокращаться ещё до прихода «Талибана», пишет New York Times. А теперь к этому обстоятельству добавился тот факт, что «Талибан» находится под международными санкциями.

Афганистану грозит финансовый коллапс, пишет New York Times. По словам автора статьи, его экономика последние два десятка лет держалась, благодаря иностранной помощи. Сейчас её объём составляет почти половину законной экономики страны.

Судьба этой экономики будет зависеть от решений администрации Бадена и других стран, станут ли они признавать «Талибан»* легитимным правительством. Но поток денег в Афганистан уже сократился, при этом санкции против талибов остались. По мнению аналитиков, это может усугубить гуманитарный кризис в стране, которая уже много лет страдает от войн.

Уже на этой неделе стоимость афганской валюты упала до рекордных значений. И недавно заведовавший Центробанком Афганистана чиновник заявил, что из-за инфляции цены на продукты скорее всего взлетят. США за 20 лет влили в Афганистан около $1 трлн, но для «Талибана» они заблокировали доступ к международным резервам. А МВФ отменил планы по вливанию более $400 млн в страну. «В краткосрочной перспективе это может обернуться катастрофой», — отметил один из опрошенных изданием экспертов.

Но международная поддержка стала сокращаться ещё до прихода «Талибана». Так, Афганистан, как и весь мир, борется с коронавирусом. 90% населения страны живут на менее $2 в день. А в конце 2020 года иностранные доноры на встрече в Женеве обещали предоставить Афганистану за 4 года помощь в размере $12 млрд. Это на 20% меньше, чем за прошлый такой же период. Некоторые увязывали новые транши с достижениями в сфере защиты прав человека и с прогрессом на мирных переговорах между правительством и «Талибаном».

Но сейчас у международного сообщества растёт обеспокоенность по поводу запасов продовольствия в Афганистане на фоне засухи. Всемирный банк, который с 2002 года предоставил Афганистану $5,3 млрд на развитие и восстановление, эвакуировал своих сотрудников в Пакистан.

По словам одного из бывших сотрудников Всемирного банка, многое будет зависеть от того, сможет ли «Талибан» заниматься инфраструктурными проектами, которые финансировали иностранцы, поддерживать государственные институты и создать функционирующую экономику. Впрочем, пока нет никакой уверенности, позволит ли «Талибан» дальше развивать проекты, связанные со здравоохранением и образованием.

По мнению экспертов, «Талибан» будет финансировать правительство из доходов от наркоторговли. Об этом ещё в июне говорили в ООН, отмечая, что в основном деньги группировка получает из наркотрафика, вымогательства, кражи людей ради выкупа, а также из использования природных ресурсов. Доходы от этой деятельности оценивались в сумму от $300 млн до $1,6 млрд в год.

Скорее всего «Талибан» попытается получить доступ к резервам страны, которые хранятся в США. Республиканцы США выступят резко против того, чтобы предоставить такой доступ. Они уже выступили с призывом не позволить МВФ дать «Талибану» доступ к фонду чрезвычайных резервов. По словам представителей американской администрации, они пристально следят за дальнейшими действиями талибов.

Самое грозное оружие США и всего мира против талибов — это санкции, пишет автор статьи. Их вводили ещё после терактов 11 сентября, и они должны лишить группировку финансирования и ограничить её лидеров в передвижении. Во время переговоров США и «Талибана» шла речь об их пересмотре. Но сейчас любые санкции будут для Афганистана больнее, чем тот же санкционный режим, который ввели против Ирана: у того экономика более развитая, поэтому он смог обойти ограничения.

Сейчас же санкции ввела и ООН, чтобы в случае, если Россия или Китай захотят иметь дело с Афганистаном, им было бы сложнее это сделать. Но при этом и неправительственным организациям и группам помощи тоже работать в Афганистане непросто при таких санкциях. По словам экспертов, санкции снимут, только если «Талибан» изменит своё поведение, но это крайне маловероятно, пишет New York Times.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.