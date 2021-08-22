Bloomberg: Турция и Россия договорились о координации отношений с «Талибаном»

Турция и Россия договорились о координации отношений с «Талибаном» в ходе формирования нового правительства в Афганистане, пишет Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Турции. В частности, Анкара считает, что в адрес талибов не надо выдвигать жёстких требований, а необходимо пытаться постепенно искать с ними точки соприкосновения.
Турция и Россия договорились координировать выстраивание отношений с новым правительством Афганистана, которое находится в процессе формирования, пишет Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Турции.
Стороны добились этого соглашения в ходе телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным в эту субботу.
При этом Эрдоган отметил, что надеется на то, что процесс передачи власти в Афганистане пройдёт гладко, а «Талибан»* не станет повторять своих прошлых ошибок и учтёт интересы всех этнических групп. Тем не менее и Россия, и Турция с признанием талибов спешить не собираются.
«Президент Эрдоган и президент России Путин договорились о координации выстраивания отношений с правительством, которое будет создано в Афганистане в дальнейшем», — говорится в заявлении канцелярии.
По мнению турецкого лидера, с талибами необходимо поддерживать диалог; при этом в ходе контактов с ними следует придерживаться не подхода с выдвижением жёстких условий, а стратегии постепенного поиска точек соприкосновения. Эрдоган также с удовлетворением отметил умеренную риторику талибов, подчеркнув однако, что будущий политический процесс будет «определяться не словами талибов, а их действиями».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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