Редактор Bloomberg Opinion призывает не верить талибам: против них говорят их дела

Заявления представителей движения «Талибан» о том, что они, придя теперь к власти в Афганистане, будут проводить более умеренную политику, не заслуживают доверия — хотя бы потому, что подобные слова талибы говорят не впервые, а в регионах, которые они контролируют уже достаточно долго, никаких намёков на «умеренность» не видно, считает редактор Bloomberg Opinion Бобби Гош. Вместе с тем, как заявил Гош в эфире Bloomberg Television, уже давно изменился сам Афганистан, который теперь гораздо теснее связан с миром, — а значит «Талибану», вероятно, придётся волей-неволей измениться вместе ним.

Большое вам спасибо за все ваши статьи и ваше авторитетное мнение. В первую очередь давайте поговорим вот о чём — мы хотим понять, изменилось ли движение «Талибан»*. Станут ли талибы более умеренными, как они сами заявляли, или же это всё лишь спектакль для отвода глаз?

БОББИ ГОШ, редактор Bloomberg Opinion: Нам нужно проявить большую осторожность. Заявления они делают очень правильные — пару дней назад была пресс-конференция, и на ней представитель талибов говорил, что они хотят, чтобы женщины могли участвовать в экономической и общественной жизни, помилуют всех, кто сотрудничал с бывшим правительством, и так далее — например, что они не станут укрывать террористические и экстремистские группировки и сделают так, чтобы Афганистан не использовался в качестве базы для организации терактов в других странах.

Однако такое талибы уже говорили и раньше — очень похожие заявления они делали и в 1996 году, когда впервые пришли к власти. А к тому же их «послужной список» в тех регионах страны, которые находятся под их контролем уже много месяцев и даже лет, оптимизма не внушает. В этих регионах после прихода талибов к власти женщинам по сути запретили покидать жилища, обязали их носить бурки, перестали разрешать работать и закрыли для них учебные заведения. Так что нам нужно проявить большую осторожность.

Впрочем, кое-что нам известно наверняка: Афганистан уже не тот, что был раньше. Это уже не та страна, где свергли талибов 20 лет назад. Это уже гораздо более крупное государство — численность населения Афганистана увеличилась более чем вдвое — и значительно более урбанизированное, хотя по-прежнему очень и очень бедное. Сегодня значительная часть афганского населения имеет доступ к технологиям, включая мобильные телефоны, и потому значительно сильнее связана с остальным миром. Поэтому если движение «Талибан» и не изменилось, то не исключено, что ему придётся измениться, поскольку вокруг них изменилась страна.

Бобби, и ещё один короткий вопрос: насколько эффективно на деле способен Международный валютный фонд закрыть для талибов доступ к тем средствам, которые должны были стать «спасательным кругом» для Афганистана?

БОББИ ГОШ: В МВФ заявили, что до тех пор, пока международное сообщество не признает это правительство, доступ к тем пяти миллиардам долларов оно не получит. Однако заботит ли это на самом деле талибов и действительно ли они заинтересованы в том, чтобы стать частью мировой экономики и международного сообщества — неизвестно. Это нам узнать только предстоит.

Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.