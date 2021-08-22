Washington Examiner: афганская катастрофа Байдена

Решение Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана стало для Вашингтона настоящей катастрофой, которая обусловлена как ошибочными суждениями американского лидера, так и плохим исполнением его замыслов, пишет для The Washington Examiner старший директор Центра военной и политической власти Брэдли Боумэн. При этом, по его словам, в мире складывается обстановка, похожая на ту, что была перед терактами 11 сентября, — вот только на этот раз террористы обладают большими ресурсами и высоким боевым духом.

В ходе своей речи о катастрофических последствиях вывода американских войск из Афганистана президент США Джо Байден заявил, что «взял на себя ответственность за окончательное решение», а затем занялся перекладыванием вины, параллельно озвучивая те самые ошибочные суждения, которые и довели Вашингтон до этой трагедии. «Если мы хотим извлечь уроки из этих провалов и избежать их в будущем, то нам следует тщательно изучить эти суждения», — пишет в своей статье для The Washington Examiner старший директор Центра военной и политической власти при фонде «Защита демократий» Брэдли Боумэн.

И в самом деле, ошибочное заявление Байдена, что процесс вывода войск из Афганистана никак не мог быть лучше, говорит о том, что работы здесь предстоит немало.

Безусловно, самая важная задача Вашингтона на данный момент — это завершение экстренной эвакуации тысяч американцев, которые застряли в Афганистане из-за безграмотной реализации безграмотных решений администрации. Эвакуировать также следует и афганцев, которые помогали США.

По выполнении этих крайне злободневных задач США не следует идти на поводу искушения просто отпустить эту ситуацию и отказаться о ней думать. «У катастрофы в Афганистане, свидетелями которой мы стали, существует множество причин, и мы должны попытаться понять их все», — полагает автор.

Начать этот интеллектуальный путь следует с анатомии решения Байдена уйти из Афганистана, в основе которого лежат неправильные представления о сути врагов США, а также ошибочное понимание целей военного присутствия. При этом стоит отметить, что провал в Афганистане — это дело рук обеих партий.

Как и Байден, бывший президент США Дональд Трамп также заблуждался, полагая, что американские военные контингенты на Ближнем Востоке не только бесполезны, но и порождают всё новые и новые проблемы. Из этого суждения естественным образом проистекает мысль о том, что войска США, скорее всего, нужно оттуда вывести.

Риторика в стиле «покончим с бесконечными войнами» долгое время звучала из лагеря как демократов, так и республиканцев. Однако американские политики в целом проигнорировали благоразумное предостережение экс-директора ЦРУ Леона Панетты на этот счёт. По его словам, США, разумеется, стоит каждый раз тщательно рассматривать целесообразность той или иной интервенции, однако Америке «стоит столь же тщательно рассматривать целесообразность вывода войск». «Действуя подобным образом, американцы обнаружат, что в некоторых случаях вывод войск может оказаться столь же губителен для нашей национальной безопасности (как и интервенция. — ИноТВ), особенно если этот процесс организован на скорую руку и без выполнения чётких предварительных условий», — писал Панетта.

Здесь можно вспомнить, как в 2011 году администрация Барака Обамы выводила войска из Ирака. Тогда Обама — на которого отчасти повлиял вице-президент Джо Байден — занимался выводом войск по графику, но не уделяя достаточного внимания обстановке в стране. При этом он действовал вопреки рекомендациям своих военных.

«Ничего не напоминает?» — задаётся вопросом Боумэн.

К чему же привёл вывод американских войск из Ирака? К расцвету ИГ* и последующему возвращению военных США в эту страну в 2014 году, что привело к изрядным финансовым расходам.

Однако десять лет спустя после ухода США из Ирака Байден решил действовать в Афганистане по тем же лекалам — и мы все видим, к чему это привело. Совершив замысловатый логический кульбит, Байден заявил, что катастрофа в Афганистане, которая стала результатом его политики, свидетельствует о мудрости этой самой политики. По его мысли, бедлам в Афганистане был неизбежен, поэтому войска там держать не было смысла.

«Но это абсурд. Когда я преподавал в Вест-Пойнте, я бы отправил курсанта на пересдачу, если бы он или она попытались провернуть подобный логический манёвр в своей курсовой работе. Хотя у афганских сил безопасности было немало недостатков, они упорно бились на протяжении почти 20 лет, притом что за борьбу за свою страну с нашим врагом высшую цену заплатили 66 тысяч человек», — пишет автор.

Ситуация в Афганистане была тревожной, однако тотальный разброд начался только после того, как 14 апреля Байден объявил о предстоящем выводе войск. Силу удара по боевому духу афганцев, услышавших об этом известии, переоценить довольно трудно.

Между тем в январе, когда Байден вступил в должность, силы США в Афганистане, Ираке и Сирии насчитывали лишь 8 тыс. человек, в то время как на пике, в 2007 году, только в одном Ираке их было 170 тыс., тогда как в Афганистане на 2011 год присутствовала 100-тысячная группировка.

Однако даже такое скромное присутствие ставило крест на возможном возрождении ИГ в Ираке и Сирии, давая определённые гарантии, что Афганистан в очередной раз не станет плацдармом для атак террористов. Иными словами, без особых вложений США помогали своим партнёрам оказывать давление на террористов, чтобы те не могли убивать американцев у них дома. «Так выглядит стратегия по предотвращению катастроф», — подчёркивает Боумэн.

При этом довольно любопытно, что администрация Байдена считает этот аргумент весьма убедительным, когда речь заходит о военном присутствии в Ираке и Сирии.

Чем же обусловлен такой подход? Байден, по сути, объяснил свою точку зрения 16 августа, и его заявление на этот счёт показало: свою катастрофическую политику он строит на ошибочном суждении.

Байден говорил, что США надо «сосредоточиться на угрозах, с которыми они сталкиваются сейчас, в 2021 году, а не вчера». Здесь с ним спорить трудно. Однако затем он заявил, что «террористическая угроза разошлась метастазами далеко за пределы Афганистана».

Такая формулировка весьма любопытна. Если он хочет сказать, что терроризм расползся далеко за пределы Афганистана, то он вновь оказывается прав. Но если он хочет сказать, что в этом регионе терроризма практически не осталось, то это опасное и ложное утверждение.

Отсутствие новых терактов масштаба 11 сентября, ниточки которого тянутся в Афганистан, не говорит о том, что угрозы терактов нет в принципе. Скорее это говорит о том, что вся стратегия США в Афганистане — пусть и неудачная во многих аспектах — всё же выполняла свою основную задачу.

Байден абсолютно справедливо указал на тревогу по поводу действий многочисленных террористических группировок, которые пытаются укрепиться во многих странах Ближнего Востока и Африки. Однако катастрофа в Афганистане значительно усугубляет текущую обстановку. Видя поражение США и их союзников, террористы по всему миру смелеют. Как мы видели на примере ИГ, ратные успехи террористов способствуют радикализации населения, облегчают вербовку и активизируют их деятельность по всему миру. Нет никаких причин полагать, что сейчас что-то изменится.

Байден мог на это ответить, что США «проводят эффективные контртеррористические операции во многих странах, где у них нет постоянного военного присутствия», — что он, собственно говоря, и сделал. Однако этот аргумент не учитывает как уникальную географию Афганистана и его стратегическое положение, так и тот факт, что этот регион в целом остаётся рассадником терроризма. Поэтому в свете вывода войск США будут получать меньше информации о террористах, что обязательно негативно скажется на эффективности операций американских военных.

Даже до афганского фиаско в этом регионе действовало более 20 террористических организаций, многие из которых по-прежнему хотят убивать американцев и их союзников. Теперь эти люди чувствуют себя победителями и могут тратить больше времени и усилий на планирование и проведение терактов. Более того, ещё в апреле разведка США сообщила, что лидеры «Аль-Каиды»** призывают к нападению на США, а также на цели по всему миру.

Какое же отношение «Аль-Каида» имеет к Афганистану? Самое непосредственное.

Американцам не следует забывать, что талибы*** приняли у себя Усаму бен Ладена, что позволило последнему спланировать теракты 11 сентября. При этом «Талибан» и «Аль-Каида» поддерживают контакты друг с другом и по сей день.

Это обстоятельство вызывало настолько серьёзную тревогу Вашингтона, что администрация Трампа в 2020 году потребовала от «Талибана» полностью порвать с «Аль-Каидой». Шансы на это, однако, были близки к нулю, особенно учитывая, что Байден собирался вывести войска в любом случае. В результате в ходе недавнего наступления талибы успешно координировали свои действия с таджикскими и узбекскими членами «Аль-Каиды».

Более того, все переговоры Трампа с «Талибаном» шли в обход афганского правительства, что позволило террористам добиться освобождения 5 тыс. своих людей (многие из которых, разумеется, тут же вернулись на поле боя), а также дало им драгоценное время на обработку губернаторов провинций и округов, так как талибы знали, что американцы уйдут в самом ближайшем времени. Их успехи на этом поприще во многом объясняют стремительные темпы продвижения боевиков.

Что же мы имеем в сухом остатке?

Террористический синдикат «Талибан» — «Аль-Каида», стоящий за терактами 11 сентября, успешно закрепился в Афганистане — что очень похоже на обстановку перед 11 сентября 2001 года. Только на этот раз боевики ощущают себя куда лучше ввиду недавнего поражения США, притока солдат из числа бывших заключённых, а также захвата оружейных арсеналов.

США стоят перед лицом целого ряда новых и острых угроз, которые могут ударить по американцам на их территории. При этом, как отметил Панетта, переход США к обороне на своей территории может только усугубить положение.

Между тем в интервью телеканалу ABC News Байдену задали вопрос, останутся ли американские войска в Афганистане после 31 августа — крайнего срока вывода войск, — если это будет необходимо для эвакуации всех американцев. И весьма пугает то, что Байден не смог дать ответа на этот простой вопрос.

«Если американцы не будут требовать перемен к лучшему от наших лидеров, то нам стоит ждать ещё большего количества катастроф в будущем», — подытоживает Брэдли Боумэн.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.